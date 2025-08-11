Militarii ucraineni au publicat pe rețelele sociale imagini ale unei ambuscade organizate împotriva unui grup de motocicliști ai armatei ruse. Militarii ruși, care participau la un asalt pe motociclete, au fost atacați cu foc direct de către un tanc ucrainean.

Imaginile au fost postate de militarii ucraineni din Batalionul 1 Tancuri, aflat în compunerea brigăzii 5 de Infanterie Grea Mecanizată - o unitate refăcută în 2024, după ce a suferit pierderi grele în 2022.

„Echipajul tancului Herson a reușit să realizeze o lovitură directă asupra infanteriei inamice pe motociclete, care se deplasau cu viteză mare. Imagini incredibile, greu de imaginat chiar și într-un blockbuster hollywoodian”, se arată în comentariul, postat de militarii brigăzii, care însoțește clipul video.

Din imaginile postate, nu se poate observa exact ce model de tanc e cel folosit de ucraineni în ambuscada împotriva militarilor ruși. Brigada a primit în dotare recent tancuri germane Leopard 1, conform surselor ucrainene. În urmă cu circa o lună, militarii acestei brigăzi au mai postat clipuri cu lupte împotriva rușilor în zona Pokrovsk, raionul Donețk.

Editor : M.L.