Cuba a acceptat oferta SUA privind un ajutor în valoare de 100 milioane de dolari, susține Marco Rubio

Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images

Cuba a acceptat o ofertă de ajutor în valoare de 100 milioane de dolari din partea SUA, a declarat, joi, secretarul de stat american Marco Rubio, precizând că nu este sigur că Washingtonul va accepta condiţiile puse de Havana, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Ei spun că au acceptat-o. Vom vedea dacă asta înseamnă că va şi funcţiona”, a declarat Rubio presei în oraşul său natal, Miami.

Cuba s-a limitat să declare public că examinează deocamdată oferta făcută de Rubio, fără să confirme dacă a şi acceptat-o.

SUA l-au inculpat miercuri pe fostul preşedinte cubanez Raul Castro pentru asasinat, intensificându-şi presiunea asupra insulei comuniste.

„Nu vom furniza un ajutor umanitar care să ajungă în mâinile aparatului lor militar, care confiscă apoi aceste bunuri, le vinde în magazine de un dolar şi îşi însuşeşte banii”, a spus Rubio.

Marco Rubio, el însuşi de origine cubaneză şi un critic virulent al guvernului comunist de la Havana, a declarat că SUA speră să evite recurgerea la forţă.

Inculparea la Miami a fostului preşedinte în vârstă de 94 de ani într-un caz produs în urmă cu peste 30 de ani a suscitat speculaţii potrivit cărora Donald Trump ar putea folosi aceste acuzaţii ca pretext pentru a ataca insula şi a-l aresta, la fel ca pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro, capturat de forţele americane în ianuarie şi deţinut acum în SUA.

„Preşedintele are posibilitatea de a face tot ce este necesar pentru a sprijini şi proteja interesele naţionale şi securitatea naţională ale Statelor Unite”, a declarat Rubio.

„Acestea fiind spuse, privilegiem în continuare o soluţie diplomatică”, a adăugat el, reiterând că Havana reprezintă o ameninţare pentru securitatea naţională a SUA.

Editor : C.L.B.

