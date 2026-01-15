Live TV

Cuba acuză SUA de „manipulare politică” după trimiterea ajutorului pentru uraganul Melissa

Data publicării:
Havana a denunţat acordarea de ajutor umanitar de către Statele Unite victimelor uraganului Melissa din estul Cubei drept o „manipulare politică”, pe fondul tensiunilor politice sporite dintre cele două ţări, potrivit unui comunicat al Ministerului cubanez de Externe.

Autorităţile cubaneze susţin că Washingtonul exploatează această situaţie umanitară în scopuri oportuniste şi politice, chiar dacă donaţia este acceptată ca gest din partea poporului american, scrie Agerpres.

SUA au anunţat trimiterea a aproximativ 3 milioane de dolari în ajutor umanitar pentru persoanele afectate de uraganul Melissa, prin două zboruri charter din Miami spre estul Cubei, intenţionând ca sprijinul să ajungă direct la populaţie, evitând interferenţa autorităţilor cubaneze. Washingtonul a precizat că lucrează cu Biserica Catolică pentru a se asigura că ajutorul este distribuit transparenţei şi eficient.

Citește și: „Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă

Ministerul cubanez de Externe a subliniat că nu a existat o comunicare oficială între Havana şi Washington înainte de expedierea ajutorului şi a criticat că astfel de gesturi pot fi folosite pentru a consolida narative politice anti‑guvernamentale, nu doar ca sprijin real pentru victime. Autorităţile cubaneze insistă ca orice asistenţă externă să fie coordonată prin canale oficiale şi să nu fie folosită în scopuri politice.

Ajutorul american survine într-un moment de tensiuni sporite între Washington şi Havana, pe fondul criticilor reciproce legate de politica externă şi internă, în special după recentele evoluţii geopolitice din regiune. SUA susțin că sprijinul umanitar este menit să ajute comunitățile răvășite de uragan și să răspundă nevoilor reale ale populației afectate, în timp ce Cuba rămâne sceptică cu privire la motivele din spatele acestui ajutor.

Citește și: Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu SUA „înainte să fie prea târziu”

