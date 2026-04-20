Cuba confirmă discuţii „recente” la Havana cu Statele Unite

Cuba a confirmat luni „recente” discuţii la Havana cu oficiali americani, într-un context de tensiuni puternice între insula comunistă şi Statele Unite, notează AFP.

„O întâlnire între delegaţiile cubaneză şi americană a avut loc recent aici, în Cuba”, a declarat pentru cotidianul oficial Granma un înalt oficial din cadrul Ministerului de Externe, Alejandro Garcia, confirmând informaţii de presă publicate în Statele Unite.

Diplomatul, care a menţionat „un subiect sensibil” ce trebuie gestionat „cu discreţie”, a indicat că reuniunea a avut loc la înalt nivel diplomatic, notează AFP, citată de Agerpres.

„Din partea americană, au participat secretari adjuncţi ai Departamentului de Stat, iar din partea cubaneză, întâlnirea a avut loc la nivel de miniştri adjuncţi de externe”, a precizat el.

Vineri, publicaţia americană Axios a afirmat că înalţi oficiali americani s-au întâlnit pe 10 aprilie la Havana cu oficiali cubanezi, printre care şi Raul Guillermo Rodriguez Castro, nepotul fostului lider Raul Castro.

Axios, citând un oficial al Departamentului de Stat, a relatat că diplomaţii americani au pus pe masă mai multe cereri, inclusiv eliberarea prizonierilor politici.

„În cursul reuniunii, niciuna dintre părţi nu a stabilit termene limită şi nici nu a formulat cereri ultimative, aşa cum au indicat anumite publicaţii americane. Toate schimburile de opinii s-au desfăşurat într-o manieră respectuoasă şi profesională”, a declarat Alejandro Garcia.

„Ridicarea embargoului energetic împotriva ţării noastre a fost o prioritate absolută pentru delegaţia noastră. Acest act de constrângere economică este o pedeapsă nejustificată aplicată întregii populaţii cubaneze”, a adăugat diplomatul.

De asemenea, el a denunţat „şantajul” Washingtonului împotriva ţărilor care doresc să exporte petrol către Cuba.

Statele Unite şi Cuba poartă discuţii de câteva săptămâni, într-un context de tensiuni reînnoite între cei doi vecini şi rivali ideologici. Pe lângă embargoul american în vigoare din 1962, Washingtonul a impus restricţii drastice asupra importurilor de petrol ale Cubei începând din ianuarie.

