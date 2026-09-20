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Cuba, din nou în beznă: a șaptea pană generală de curent. Alimentarea a fost restabilită parțial

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Întuneric pe străzile din Havana, după o pana de curent generalizată în Cuba Foto: Profimedia
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Cuba a reușit să restabilească parțial alimentarea cu energie electrică după o nouă pană de curent generală. Este a șaptea oară când țara rămâne pe întuneric de la începutul anului, în contextul unei grave crize energetice pe insula comunistă sub presiunea Statelor Unite, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Autorităţile au avertizat însă că întreruperile de curent persistă din cauza unui deficit de producţie. Pana de curent de vineri, 18 septembrie, a fost cauzată de o defecțiune la liniile de transport, combinată cu condiții meteorologice instabile. Havana a fost în special afectată, însă pana de curent s-a extins și alte regiuni.

Sâmbăta, la ora locală 20:00, compania naţională de electricitate UNE a anunţat că reţeaua electrică a fost reconectată în întreaga ţară. În capitală, 48% din populaţie avea acces la energie sâmbătă seara, conform ultimelor informaţii furnizate de UNE, arată sursa citată.

Insula cu 9,4 milioane de locuitori se confruntă cu pene de curent regulate. Pe de o parte, centralele sale termice sunt învechite, pe de altă parte, din ianuarie, embargoul american asupra petrolului a complicat aprovizionarea cu combustibil a acestor centrale şi a generatoarelor de rezervă.

În ultimele săptămâni, întreruperile de electricitate au durat mai mult de 30 de ore în capitală, în timp ce în alte provincii au depăşit 60 de ore consecutive. Penele de curent afectează de asemenea alimentarea cu apă şi reţeaua de telefonie.

 

Editor : A.R.

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