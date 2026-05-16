Cuba publică un ghid pentru populaţie în caz de „agresiune militară”, pe fondul tensiunilor cu SUA

Apărarea Civilă din Cuba a publicat recent un „ghid destinat familiilor” care vizează „protejarea (populaţiei) împotriva agresiunii militare”, pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite, potrivit mai multor site-uri oficiale locale.

Publicarea documentului, care nu a fost difuzat la nivel naţional de presa de stat, are loc într-un moment în care relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite sunt extrem de tensionate, relatează sâmbătă AFP preluată de Agerpres.

Washingtonul a impus de câteva luni o blocadă energetică asupra insulei comuniste, aflată la 150 km de coastele sale, invocând „ameninţarea extraordinară” pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers joi la Havana pentru o întâlnire extraordinară cu oficiali cubanezi, în contextul unor discuţii dificile purtate de câteva luni.

Recomandări pentru populație

Documentul, redactat de Apărarea Civilă şi destinat „tuturor familiilor cubaneze”, oferă informaţii „practice” pentru „protejarea vieţii împotriva posibilelor atacuri inamice”, potrivit unui comunicat publicat vineri pe „Portalul Cetăţeanului (al provinciei) Havana”.

Postul de radio local Santi Spiritus a publicat sâmbătă informaţiile pe site-ul său, oferind documentul pentru descărcare.

Intitulat „Protejează, Rezistă, Supravieţuieşte şi Învinge”, ghidul include recomandări precum pregătirea unui „rucsac pentru familie care conţine apă potabilă, alimente, medicamente şi produse de igienă” şi atenţia la „alertele de raid aerian”.

Documentul recomandă, de asemenea, informarea privind „primul ajutor” şi subliniază importanţa comunicării prin consiliile locale de apărare.

Publicarea discretă a ghidului are loc în contextul în care insula cu 9,6 milioane de locuitori se confruntă cu o criză socio-economică fără precedent, mulţi cubanezi neavând acces la bunuri şi produse de primă necesitate.

