Live TV

Cuba publică un ghid pentru populaţie în caz de „agresiune militară”, pe fondul tensiunilor cu SUA

Data actualizării: Data publicării:
Flag of Cuba and USA painted on a concrete wall with soldier shadow
Foto: Getty Images
Din articol
Recomandări pentru populație

Apărarea Civilă din Cuba a publicat recent un „ghid destinat familiilor” care vizează „protejarea (populaţiei) împotriva agresiunii militare”, pe fondul tensiunilor sporite cu Statele Unite, potrivit mai multor site-uri oficiale locale.

Publicarea documentului, care nu a fost difuzat la nivel naţional de presa de stat, are loc într-un moment în care relaţiile dintre Cuba şi Statele Unite sunt extrem de tensionate, relatează sâmbătă AFP preluată de Agerpres.

Washingtonul a impus de câteva luni o blocadă energetică asupra insulei comuniste, aflată la 150 km de coastele sale, invocând „ameninţarea extraordinară” pe care Cuba o reprezintă pentru securitatea naţională americană.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers joi la Havana pentru o întâlnire extraordinară cu oficiali cubanezi, în contextul unor discuţii dificile purtate de câteva luni.

Recomandări pentru populație

Documentul, redactat de Apărarea Civilă şi destinat „tuturor familiilor cubaneze”, oferă informaţii „practice” pentru „protejarea vieţii împotriva posibilelor atacuri inamice”, potrivit unui comunicat publicat vineri pe „Portalul Cetăţeanului (al provinciei) Havana”.

Postul de radio local Santi Spiritus a publicat sâmbătă informaţiile pe site-ul său, oferind documentul pentru descărcare.

Intitulat „Protejează, Rezistă, Supravieţuieşte şi Învinge”, ghidul include recomandări precum pregătirea unui „rucsac pentru familie care conţine apă potabilă, alimente, medicamente şi produse de igienă” şi atenţia la „alertele de raid aerian”.

Documentul recomandă, de asemenea, informarea privind „primul ajutor” şi subliniază importanţa comunicării prin consiliile locale de apărare.

Publicarea discretă a ghidului are loc în contextul în care insula cu 9,6 milioane de locuitori se confruntă cu o criză socio-economică fără precedent, mulţi cubanezi neavând acces la bunuri şi produse de primă necesitate.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
xi jinping
2
Xi Jinping le transmite șefilor marilor companii de tech americane că economia Chinei „se...
Sanchez si yamal
3
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
4
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
sorin grindeanu si ilie bolojan
5
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide, potrivit lui Vasile...
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
President Donald J. Trump disembarks from Air Force One during an official arrival ceremony at Beijing Capital International Airport in Beijing, China, May 13, 2026. Image courtesy of the White House.
„Nimic din China nu e permis în avion”. Echipa lui Trump a aruncat telefoanele, ecusoanele şi cadourile primite în vizita la Beijing
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Iranul anunță negocieri cu state europene pentru tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru petrol
profimedia-1088783058
Israelul şi Libanul prelungesc armistiţiul cu 45 de zile, după negocierile de la Washington
Demonstranți anti avort
Curtea Supremă a SUA menţine accesul prin poştă la pilula pentru avort. „Decizia câștigă timp, dar nu aduce liniște sufletească”
Friedrich Merz.
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Recomandările redacţiei
profimedia-1095008916
Imagini de la cel mai mare exercițiu al forțelor speciale NATO. Cum...
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, reacție fermă la acuzații: De ce atâta efort...
alexandra capitanescu eurovision
Eurovision 2026: A început marea finală. Alexandra Căpitănescu intră...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială...
Ultimele știri
Papa Leon al XIV-lea merge în Franța în septembrie. Prima vizită papală în 18 ani
John Travolta, recompensat cu Palme d’Or onorific la Cannes. „Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar”
Maia Sandu a fost pusă într-o situație bizară de către un alt șef de stat: „Poate, într-o zi, va deveni preşedinta României”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Fanatik.ro
Ce făcea Cristi Chivu cu banii pe care-i câștiga în România. Adelina Chivu a uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a...
Adevărul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU
Newsweek
Vestea așteptată de 2.000.000 pensionari. CCR a anunțat că va analiza dacă CASS la pensie încalcă legea
Digi FM
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de mariaj: "Nu există trădări spectaculoase, violență...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...