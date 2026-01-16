Live TV

Cuba se declară din nou gata să discute cu Washingtonul, dar până la un punct. Ce concesie nu va face Havana

Data publicării:
drapelul cubanez
Foto: Profimedia

Preşedintele cubanez Miguel Diaz-Canel a reafirmat vineri disponibilitatea ţării sale de a se angaja în dialog cu Statele Unite, însă fără a face „vreo concesie politică”, într-un moment în care preşedintele american Donald Trump îşi intensifică ameninţările la adresa insulei comuniste, relatează AFP.

„Vom fi întotdeauna deschişi dialogului şi îmbunătăţirii relaţiilor dintre cele două ţări, însă pe picior de egalitate şi pe baza respectului reciproc”, a declarat preşedintele cubanez într-un discurs la Havana, în faţa ambasadei SUA.

„Cuba nu are însă nicio concesie politică de făcut”, a afirmat el. „Aceasta nu se va afla niciodată pe masa negocierilor pentru o apropiere între Cuba şi Statele Unite”, a adăugat el.

Preşedintele american Donald Trump şi-a intensificat ameninţările la adresa Cubei în urma atacului din 3 ianuarie al forţelor americane de la Caracas, care a dus la capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, principalul aliat al insulei comuniste.

În timpul operaţiunii, 32 de soldaţi cubanezi, dintre care unii făceau parte din echipa de securitate a lui Maduro, au fost ucişi, notează AFP, citată de Agerpres.

Trump a cerut Havanei să „ajungă la un acord” sau, în caz contrar, se va confrunta cu consecinţe, şi a mers chiar până la a sugera că secretarul de stat american Marco Rubio ar trebui să fie „preşedintele” Cubei.

Marco Rubio, fiul unor imigranţi cubanezi, a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea unei schimbări de regim pe insulă, care este guvernată de Partidul Comunist (PCC, partidul unic).

Preşedintele american, care a preluat controlul asupra sectorului petrolier venezuelean, a anunţat recent şi încetarea transporturilor de petrol şi ajutoare către insulă.

Venezuela este principalul furnizor de petrol al Cubei din anul 2000.

Luni, Miguel Diaz-Canel a negat existenţa unor discuţii în curs cu Statele Unite, aşa cum susţinuse Donald Trump.

