Cuba se pregăteşte de un posibil atac militar din partea SUA, după ultima amenințare a lui Trump

Cuba se pregăteşte pentru un posibil atac militar din partea SUA, a declarat vineri preşedintele Miguel Diaz-Canel, ca urmare a unor afirmaţii ale preşedintelui american Donald Trump interpretate pe scară largă drept o ameninţare, relatează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres.

„Suntem hotărâţi să respingem orice tentativă de agresiune militară străină împotriva ţării noastre”, a spus Diaz-Canel.

El a subliniat totuşi că ţara sa este paşnică şi nu reprezintă nicio ameninţare la adresa securităţii naţionale a SUA.

Întrebat joi de realizatorul radio Hugh Hewitt dacă ar lua în considerare o intervenţie militară pentru a „elibera” Cuba, Trump a răspuns: „Vreau să rezolv problema Cubei înainte de a pleca”.

Guvernul SUA a impus recent o serie de sancţiuni împotriva Cubei, înrăutăţind dramatic atât criza economică şi energetică a ţării care durează deja de ani zile, cât şi urgenţa umanitară în statul caraibian cu o populaţie de peste nouă milioane de persoane.

Washingtonul a anunţat că aşteaptă o schimbare economică şi politică de direcţie a Cubei şi o distanţare a guvernului de la Havana de puteri majore precum China şi Rusia în numele securităţii naţionale a SUA.

Editor : C.L.B.