Cui aparține petrolierul confiscat de SUA în Atlantic și care sunt legăturile cu Rusia

Data publicării:
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
Petrolierul Bella 1 a făcut cale întoarsă pentru a nu fi confiscat de Paza de Coastă a SUA. Sursă foto: Marinetraffic.com
Petrolierul sub pavilion rus Marinera (fost Bella I), confiscat miercuri de autoritățile americane, este deținut de la sfârșitul lunii decembrie 2025 de o companie rusă al cărei fondator este un om de afaceri originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia, potrivit investigațiilor mass-media, scrie Kyiv Post.

Nava a fost transferată către Burevestmarin, o firmă înregistrată în regiunea Riazan din Rusia, potrivit rapoartelor Financial Times și BBC Russian Service.

Fondată în iulie 2025 de omul de afaceri rus Ilya Bugai, Burevestmarin pare să fie activă în comerțul maritim, cu anunțuri de locuri de muncă care o leagă de operațiuni de transport maritim, relatează mass-media, potrivit Kyiv Post.

Potrivit Novaya Gazeta Europe, care citează Registrul unificat al persoanelor juridice din Rusia, Bugai, originar din Crimeea anexată ilegal de Rusia și stabilit acum la Moscova, conduce și o companie rusă de comercializare a petrolului, care a înregistrat o situație financiară instabilă în ultimii ani.

Marinera, denumită anterior Bella 1, a evitat eforturile SUA de a bloca petrolul venezuelean timp de mai bine de două săptămâni, înainte de a fi în cele din urmă confiscată.

Urmărire în Atlantic

La început, nava naviga sub pavilionul Guyanei, pornind din Iran, apoi oprindu-se în Venezuela înainte de a pleca din nou.

La sfârșitul lunii decembrie, când Paza de Coastă a SUA a încercat să oprească nava în Caraibe, echipajul a refuzat să urmeze ordinele și a schimbat cursul, declanșând o urmărire.

În timpul urmăririi, echipajul a pictat un steag rus pe carenă. Câteva zile mai târziu, nava a fost redenumită oficial Marinera și înregistrată în Registrul Maritim Rus de Navigație.

Surse din administrația Trump au declarat pentru mai multe publicații că Rusia ar fi trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta petrolierul în siguranță, deși Kremlinul nu a confirmat acest lucru.

La începutul lunii ianuarie, petrolierul a fost prezentat pe scară largă ca navigând sub pavilionul rus, o mișcare care a complicat argumentele juridice și diplomatice din jurul confiscării de către SUA.

Justificările Rusiei

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a descris ulterior Bella 1 ca fiind un „petrolier rus fals”, acuzând operatorii acestuia că au încercat să se prezinte ca o navă rusă pentru a evita sancțiunile, în comentariile sale pentru Fox News.

După confiscare, Ministerul Transporturilor din Rusia a declarat că petrolierul primise permisiunea temporară de a naviga sub pavilionul rus.

Ministerul a susținut că, în conformitate cu Convenția ONU privind dreptul mării, libertatea de navigație se aplică în marea liberă, iar statele nu au dreptul să folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în alte jurisdicții.

Imaginea de ansamblu

În aceeași zi, Paza de Coastă a SUA a confiscat un alt petrolier legat de Venezuela – Sophia – în Caraibe. Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, a descris echipajele celor două petroliere drept „criminale”.

„Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde. Nu vom renunța niciodată la misiunea noastră de a proteja poporul american și de a perturba finanțarea narcoterorismului oriunde îl găsim, punct”, a adăugat ea.

Comentariile sale fac ecou celor ale secretarului american al Războiului, Pete Hegseth, care a declarat că SUA „continuă să aplice blocada împotriva tuturor navelor din flota neagră care transportă ilegal petrol venezuelean pentru a finanța activități ilicite, furând de la poporul venezuelean”.

„Numai comerțul legitim și legal cu energie – așa cum este stabilit de SUA – va fi permis”, a adăugat el.

Confiscările au urmat anunțului șocant făcut sâmbătă de Trump, potrivit căruia trupele americane au intrat în Venezuela și l-au „capturat” pe președintele venezuelean Nicola Maduro din palatul său din Caracas. Marți, un tribunal din New York l-a acuzat pe Maduro de trafic de droguri.

