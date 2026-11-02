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Cuie, şuruburi şi ace, descoperite în dulciurile oferite unor copii de Halloween în Germania

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Halloween, sărbătoare de origine anglo-saxonă, a devenit populară în Germania începând cu anii 1990. Foto: Profimedia
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Cuie, şuruburi, ace şi alte obiecte periculoase au fost descoperite în dulciurile primite de copii cu prilejul Halloween în diferite regiuni din Germania, au indicat luni autorităţile, potrivit AFP.

O fetiţă de nouă ani a suferit o rană la nivelul limbii după ce a muşcat dintr-un baton de ciocolată în care se afla un ac de cel puţin cinci centimetri şi pe care l-a primit când a colindat de Halloween în oraşul Bremervörde (nord), a indicat poliţia din Rotenburg.

La Munchen (sud), un copil de nouă ani care a colindat sâmbătă din uşă în uşă alături de alţi colegi, a muşcat dintr-o bomboană în care se afla un cui, a spus poliţia, precizând şi că acesta a scuipat bomboana înainte să se rănească, notează AFP, citată de Agerpres.

În Burg, pe insula Fehmarn (nord), o fetiţă de 11 ani a găsit într-un baton de ciocolată un ac de cusut de trei centimetri. Şi ea colindase alături de o prietenă de aceeaşi vârstă.

La Umpferstedt, în apropiere de Weimar (est), agrafe metalice au fost descoperite în gume de mestecat primite cu prilejul Halloween de doi copii de 11, respectiv 12 ani, potrivit poliţiei.

Cazuri similare au fost semnalate în toată Germania, iar anul trecut o mamă a descoperit o lamă de ras printre dulciurile primite la colindat de copiii ei.

Halloween, sărbătoare de origine anglo-saxonă, a devenit populară în Germania începând cu anii 1990 graţie unor filme, seriale televizate americane sau petrecerilor costumate.

În prezent, numeroşi copii germani se costumează şi pornesc din uşă în uşă pentru a cere dulciuri, însă nu este o tradiţie cu rădăcini istorice în Germania.

Editor : Liviu Cojan

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