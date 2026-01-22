Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” (Axios)

Acordul privind Groenlanda negociat miercuri de președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, include, printre altele, creșterea securității și a activității Alianței în Arctica, amplasarea unui „Golden Dome” și combaterea „influenței externe” a Rusiei și Chinei, susțin două surse informate cu privire la discuții, citate de Axios.

Trump a declarat în repetate rânduri că va accepta doar un acord care să pună Groenlanda sub controlul SUA. Însă cel propus de Rutte, despre care președintele american a spus că „ne oferă tot ce aveam nevoie”, nu face acest lucru, notează publicația citată.

Într-un discurs belicos ținut miercuri la Davos, Trump a spus că SUA „au nevoie” de Groenlanda, precizând că nu vor folosi forța pentru a o cuceri. El a cerut negocieri imediate, după ce a numit Danemarca slabă și NATO nerecunoscătoare.

Dar tonul președintelui american a fost cu totul diferit când a ieșit, câteva ore mai târziu, dintr-o lungă întâlnire cu Rutte, în care șeful NATO i-a prezentat propunerile sale.

Trump a anunțat apoi că nu va da curs amenințării sale de a impune tarife vamale asupra a opt aliați europeni din 1 februarie pentru că s-au opus pretențiilor sale asupra Groenlandei. Mai mult, a semnalat că în cazul unui acord în termenii discutați de el și Rutte, întreaga criză din Groenlanda se va încheia.

„Am creat cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică”, a scris Trump pe Truth Social.

Întrebat ulterior de jurnaliști dacă Groenlanda va face parte din SUA, Trump a evitat răspunsul, spunând: „Este acordul suprem pe termen lung. Este un acord infinit. Este un acord pentru totdeauna”.

În mod surprinzător, Rutte a afirmat într-un interviu acordat Fox News că întrebarea cine va controla Groenlanda „nu a fost abordată” în cadrul întâlnirii.

Ce prevede acordul

Rutte a spus că acordul implică toate țările NATO și, în special, „cei șapte aliați arctici” care fac mai mult pentru a proteja regiunea.

Două surse care cunosc propunerea lui Rutte au confirmat că aceasta nu include transferul suveranității generale asupra Groenlandei de la Danemarca către Statele Unite.

Potrivit acestora, acordul prevede următoarele aspecte:

Actualizarea „Acordului de apărare a Groenlandei” din 1951 între SUA și Danemarca, care permitea SUA să construiască baze militare pe insulă și să stabilească „zone de apărare” dacă NATO considera că este necesar;

Creșterea securității în Groenlanda și a activității NATO în Arctica, precum și activități suplimentare în domeniul materiilor prime;

Prevederi privind amplasarea „Golden Dome” în Groenlanda și combaterea „influenței externe maligne” a Rusiei și Chinei.

„Dacă această tranzacție se va concretiza, iar președintele Trump este foarte optimist în acest sens, SUA își vor atinge toate obiectivele strategice în ceea ce privește Groenlanda, cu costuri foarte mici, pentru totdeauna”, susține sursele.

Acordul va fi făcut public după ce vor fi stabilite toate detaliile, a declarat Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt al Casei Albe, pentru Axios.

„Președintele Trump dovedește încă o dată că este un negociator de excepție. Pe măsură ce detaliile vor fi finalizate de toate părțile implicate, acestea vor fi făcute publice”, a spus ea.

Ideile propuse de Rutte corespund cu cele ale danezilor: Danemarca își păstrează suveranitatea, dar SUA își pot spori prezența militară.

Axios notează că e de așteptat ca SUA să lanseze în următoarele săptămâni negocieri la nivel înalt cu Danemarca și Groenlanda cu privire la potențialul acord.

