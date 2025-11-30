După ce și-a pierdut cel mai de încredere consilier într-un scandal de corupție și în contextul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la strategia de război a Ucrainei, președintele se confruntă cu perspectiva unor dezertări, dar nu cele ale ucrainenilor de pe front, scrie The Times într-o analiză privind situația politică de la Kiev și norii negri ce par a se aduna la orizontul viitorului politic al președintelui ucrainean.

Pe 20 noiembrie, în palatul prezidențial al Ucrainei, Volodimir Zelenski stătea la o masă în fața unei adunări cu ușile închise a aproximativ 200 de membri ai parlamentului aparținând facțiunii sale politice. Lângă el stătea Andrii Iermak, puternicul său șef de cabinet și confident apropiat.

Reuniunea fusese convocată pentru a discuta dezvăluirile agențiilor anticorupție din Ucraina, Nabu și Sapo, care cu câteva zile înainte lansaseră o anchetă amplă asupra membrilor de rang înalt ai cabinetului lui Zelenski, acuzându-i că au deturnat și spălat 100 de milioane de dolari de la compania nucleară de stat. Doi miniștri au fost nevoiți să demisioneze, iar un prieten apropiat și asociat de afaceri al președintelui a fugit din țară.

Era doar a doua întâlnire de acest gen organizată de Zelenski. Prima a avut loc în 2019, după ce a câștigat alegerile generale. Potrivit unei persoane prezente, atât președintele, cât și șeful său de cabinet au devenit din ce în ce mai incomodați după ce o deputată, Mariana Bezugla, s-a ridicat în picioare pentru a cere demiterea lui Iermak, care a devenit ținta criticilor pe măsură ce războiul se prelungește.

„Andrii s-a înroșit la față de rușine”, a spus o persoană care se afla în cameră. „Mi-a părut rău pentru el, pentru că era cu o zi înainte de ziua lui de naștere.” Mai multe persoane din cameră păreau să fie de acord cu Bezugla că Iermak ar trebui să plece, dar Zelenski și-a apărat cu tărie consilierul și a refuzat să-l demită.

Puțin peste o săptămână mai târziu, totul s-a schimbat. Într-o declarație publicată pe rețelele de socializare, președintele a anunțat că Iermak și-a dat demisia după ce Nabu și Sapo au efectuat un raid surpriză în zori la biroul și apartamentul său privat vineri dimineața. Un purtător de cuvânt al lui Iermak a declarat că acesta cooperează pe deplin cu anchetatorii și a subliniat că nu i s-a înmânat o notificare de suspiciune, ceea ce înseamnă că în prezent nu este suspect.

Acum, întrebarea este dacă Zelenski va putea supraviețui reacției inevitabile provocate de pierderea celui mai de încredere consilier al său și dacă această victorie va fi suficientă pentru a satisface parlamentarii din opoziție și publicul ucrainean în general. Dificultățile sale au fost agravate de recentele eșecuri percepute în război – importantul nod logistic Pokrovsk a fost capturat efectiv de trupele ruse la începutul acestei luni, iar negocierile de pace în curs sunt considerate de mulți în Ucraina ca o capitulare în fața Moscovei.

Un deputat din opoziție a declarat că un sondaj care nu a fost încă publicat arată că popularitatea președintelui a scăzut substanțial în ultimele săptămâni.

Oleksandr Merejko, deputat senior în partidul Servitorul Poporului al lui Zelenski și fost consilier în campania electorală a președintelui, care este acum președintele influentei comisii pentru afaceri externe, a declarat pentru The Sunday Times:

„Cred că era în interesul președintelui și al țării să-l suspende cel puțin pe Iermak pe durata anchetei. Era un șef de cabinet bun, dar acest lucru nu ar trebui să arunce o umbră asupra președintelui, mai ales în contextul unor negocieri de pace atât de importante.”

Sâmbătă, Zelenski a declarat că l-a numit pe secretarul securității naționale, Rustem Umerov, în locul lui Iermak în negocierile de pace și că Umerov se îndreaptă imediat spre SUA pentru discuții suplimentare. Zelenski se va întâlni luni cu Emmanuel Macron în Franța.

Ancheta privind corupția răspândită la vârful guvernului ucrainean se desfășoară în secret de mai bine de 15 luni. Aceasta a inclus interceptări telefonice extinse, care au surprins suspecții folosind nume de cod și vorbind într-un limbaj criptic, potrivit Nabu și Sapo.

Membrii cercului restrâns al lui Zelenski au fost acuzați că au deturnat și spălat aproximativ 100 de milioane de dolari din fondurile companiei nucleare de stat Energoatom. Anchetatorii au declarat că acuzații au presat contractorii companiei să plătească mită de până la 15%. Dacă refuzau, li se refuzau plățile datorate de Energoatom. Schema părea să exploateze o regulă din cadrul legii marțiale care împiedică colectarea datoriilor de la companiile care furnizează servicii esențiale.

Agențiile au acuzat până acum opt persoane de implicare, dar Iermak nu se numără printre acestea. Ele susțin că rețeaua criminală era condusă de Timur Mindich, care era coproprietar al unei companii de producție fondate de Zelenski. Mindich a fugit din Ucraina cu câteva ore înainte de un raid asupra proprietăților sale și se crede că se ascunde în Israel. El nu a comentat public cazul.

Iermak a atras critici încă de la începutul invaziei și este considerat de unii ca un oficial din umbră, neales, care controlează guvernul. Frustrarea a atins apogeul în vară, după ce s-a descoperit că el a orchestrat o încercare de a neutraliza independența Nabu și Sapo, aducându-le sub controlul guvernului. Măsura a stârnit proteste pe scară largă, care l-au forțat pe Zelenski să facă o schimbare radicală.

Presupusa implicare a sectorului energetic al Ucrainei în acest plan a fost un punct deosebit de sensibil; dronele și rachetele rusești au provocat întreruperi de curent pe scară largă, lovind centralele electrice ale țării în ultima lună. Kira Rudik, liderul Holos, partidul de opoziție din parlamentul ucrainean, a declarat că a fost nevoită să țină ședințe în holurile hotelurilor, deoarece biroul ei nu are în prezent curent electric.

„Au fost atât de multe lucruri dureroase în acele înregistrări”, a spus ea. „De exemplu, vorbeau despre cum să nu construiască protecție pentru infrastructura noastră energetică. Au spus că era o risipă de bani. Este foarte dureros să te gândești că toată această încredere din partea liderilor mondiali și a poporului ucrainean, care lucrau împreună pentru binele Ucrainei, a fost folosită de un cerc restrâns din jurul președintelui pentru a crea această schemă de corupție masivă. Ne așteaptă o iarnă incredibil de grea”.

În zilele care au urmat invaziei rusești în Ucraina, Rudik, împreună cu alți lideri ai opoziției din parlament, au convenit să nu-l critice public pe Zelenski în timpul războiului. Petro Poroșenko, fostul președinte și lider al celui de-al doilea partid ca mărime din Ucraina, Solidaritatea Europeană, s-a întâlnit chiar cu fostul său adversar pentru a-i oferi oficial sprijinul său.

Astăzi, situația este cu totul alta. Deși majoritatea sunt încă precauți și evită să se pronunțe împotriva președintelui, de teamă că acest lucru ar putea fi folosit ca muniție în propaganda rusă, Rudik și Poroșenko nu se abțin când vine vorba de establishmentul politic din jurul lui Zelenski.

Într-o declarație emisă vineri seara, Poroșenko a spus că cazul de corupție a devenit un risc național la fel de grav ca invazia pe scară largă și a cerut demisia tuturor celor asociați cu Iermak. „Guvernul compromis trebuie să plece și el”, a spus el.

Deși a avut grijă să evite să-l acuze direct pe Zelenski, Rudik a spus că îi este „foarte greu să creadă că președintele nu știa” despre delapidare, având în vedere implicarea miniștrilor și consilierilor săi.

Înainte de ancheta privind cazul Iermak, ambii lideri ai opoziției au început să strângă semnături pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului de război. Ei cer numirea unui nou guvern de unitate națională format din parlamentari din alte partide.

Este puțin probabil ca moțiunea să ajungă la dezbatere, având în vedere că Holos și Solidaritatea Europeană dispun doar de voturile a 46 de parlamentari, mult sub cele 226 necesare pentru a obține majoritatea.

Dar această acțiune creează o atmosferă de incertitudine cu privire la viitorul politic al țării. Se pare că, în privat, unii parlamentari din partidul lui Zelenski au recunoscut că un guvern de unitate națională nu ar fi o idee atât de rea.

Merejko, care a declarat că continuă să îl susțină pe președinte în totalitate, a descris această idee ca fiind „demnă de luat în considerare”.

Conform presei ucrainene, chiar și unii membri ai partidului Servitorul Poporului al lui Zelenski ar fi în curs de a evalua dacă să demisioneze și să ocupe locuri în parlament ca deputați independenți. Cu o majoritate de doar patru voturi, nu ar fi nevoie de mult pentru a destabiliza guvernul.

Aproximativ jumătate dintre deputații lui Zelenski sunt aleși pe lista partidului, ceea ce înseamnă că, dacă ar demisiona, și-ar pierde mandatul. Dar cealaltă jumătate, aleasă pe baza circumscripțiilor electorale, nu are astfel de restricții. Când a fost întrebat câți deputați ai partidului „Servitorul poporului” iau în considerare să dezerteze, un membru senior al partidului a recunoscut cu tristețe: „Mai mult de patru”.

Merejko a declarat: „Adevărata probă de foc va fi sesiunea plenară a Parlamentului din această săptămână. Deputații vor fi rugați să voteze bugetul, ceea ce este întotdeauna dificil. Va fi interesant să vedem câți vor alege să voteze împotriva președintelui”.

Rudik a spus că ea crede că Zelenski nu are voturile necesare pentru a-și aproba bugetul, care include o plată în numerar de 1.000 de grivne (20 de euro) pentru fiecare cetățean. El ar putea alege să îl amâne pentru a doua oară, după ce a fost amânat săptămâna trecută. Unii politicieni din opoziție au declarat că intenționează să modifice bugetul pentru a solicita noi legi anticorupție.

Deși pierderea votului asupra bugetului nu duce la închiderea guvernului, așa cum se întâmplă în Statele Unite, aceasta pune sub semnul întrebării cheltuielile pentru proiecte critice de infrastructură, inclusiv apărarea aeriană pentru sectorul energetic.

Ar fi, de asemenea, o altă lovitură pentru credibilitatea lui Zelenski ca lider. Cu suficiente dezertări și pierderea unui vot parlamentar important, el ar putea fi împins într-un colț și forțat să accepte un guvern de unitate națională sau, cel puțin, o coaliție.

Odată cu demisia lui Iermak, președintele se confruntă, de asemenea, cu o provocare și mai mare. Șeful său de cabinet a condus echipa de negociatori a Ucrainei în discuțiile de pace cu SUA, astfel încât plecarea sa ar putea pune și mai multă presiune pe ultima rundă de eforturi diplomatice pentru a pune capăt războiului.

Acordul propus a fost prezentat pentru prima dată de echipa SUA la începutul acestei luni și s-a dovedit imediat controversat. Deși Ucraina a emis propriile contrapropuneri, mulți din țară încă consideră noua versiune ca fiind o capitulare. Pe 27 noiembrie, în Piața Maidan din centrul Kievului, Nikita, un comandant de pluton în vârstă de 27 de ani din armata ucraineană, a calificat acordul drept „trădare”.

El se afla acolo pentru a aduce un omagiu camarazilor căzuți la datorie, îngenunchiat în fața unei mări de steaguri albastre și galbene, panglici și portrete ale soldaților uciși în luptă. „Acest acord nu aduce nimic bun Ucrainei”, a spus el. Arătând spre memorialul din spatele său, a adăugat: „Câți oameni au trebuit să moară pentru acest acord?”

El este „foarte supărat” din cauza acuzațiilor de corupție. „Unitatea mea nici măcar nu are suficienți bani, dar ei tot găsesc modalități de a se îmbogăți”, a spus el.

Vasil Paziniak, un medic de 58 de ani din Kiev, a descris negocierile de pace ca fiind „inutile” și l-a numit pe Zelenski „șef al mafiei”, cerându-i să demisioneze.

Alexander Rodnianski, unul dintre foștii consilieri economici ai lui Zelenski, a scris săptămâna trecută în The Economist că, având în vedere acuzațiile de corupție și acordul de pace controversat, președintele ar putea alege să demisioneze din funcție.

Este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple și nu este clar cine l-ar putea înlocui. Conform constituției țării, în timp ce legea marțială este în vigoare, nu pot avea loc alegeri și, deși nu au mai fost organizate sondaje de la izbucnirea scandalului de corupție, Zelenski încă îi depășește cu mult pe rivalii săi politici în ceea ce privește popularitatea.

Singura persoană care se apropie de popularitatea președintelui în sondaje este Valerii Zalujnîi, general cu patru stele și fost șef al forțelor armate ucrainene, care este acum ambasadorul țării în Regatul Unit. El a fost demis din funcția sa militară în februarie anul trecut, într-o mișcare percepută pe scară largă ca o încercare a președintelui de a elimina un potențial adversar.

Zelenski îl devansează la limită pe Zalujnîi în sondaje

Una dintre condițiile planului de pace în 28 de puncte era organizarea de alegeri generale la scurt timp după încetarea focului. Un sondaj realizat în octombrie de firma Socis sugerează că Zalujnîi l-ar putea învinge pe Zelenski într-o eventuală alegere viitoare. Popularitatea sa se datorează în principal statutului său de erou de război care a condus apărarea țării în faza inițială a invaziei.

Întrebați pe cine ar vota dacă mâine ar avea loc alegeri, mai multe persoane din centrul Kievului, inclusiv soldatul Nikita, au răspuns cu entuziasm „Zalujnîi”. Paziniak a fost de acord și a spus că generalul este „demn de încredere, patriot și împotriva corupției”.

Liudmila Dolgonovska, o fostă angajată a lui Zalujnîi care i-a scris biografia oficială, a spus că acesta are multe dintre calitățile unui mare lider. „Era excepțional de bun în meseria sa. Este carismatic, un bun comunicator și un organizator excelent”, a spus ea.

Însă persoanele apropiate lui Zalujnîi au sugerat că, în ciuda popularității sale, este puțin probabil ca acesta să candideze pentru funcția supremă. O persoană care a lucrat îndeaproape cu generalul a spus că nu știe prea multe despre orientarea sa politică sau despre cine ar putea alege ca consilieri politici.

Sâmbătă, într-un articol publicat în The Telegraph, Zalujnîi nu a făcut nicio referire la speculații, dar a afirmat că sfârșitul războiului va oferi „o șansă pentru schimbări politice, pentru reforme profunde, pentru redresare completă, creștere economică și întoarcerea cetățenilor”.

El a pledat, de asemenea, pentru „consolidarea fundamentelor justiției prin combaterea corupției și crearea unui sistem judiciar onest”, afirmând că acest lucru este „imposibil fără garanții de securitate eficiente”.

Deocamdată, cel puțin, consensul rămâne că o dezbatere deschisă ar afecta grav capacitatea Ucrainei de a se apăra și ar putea oferi muniție mașinii de propagandă rusești.

Deși Rudik a confirmat că va continua să insiste cu moțiunea de cenzură împotriva cabinetului, ea a spus că țara nici măcar nu ia în considerare înlocuirea lui Zelenski.

„Aceste acuzații de corupție sunt dureroase”, a spus ea. „Dar nu vorbim despre alegeri sau ceva de genul acesta, pentru că știm cu toții că trebuie să ne concentrăm pe ceva mult mai urgent. Supraviețuirea.”

