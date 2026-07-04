Culisele unității de elită ucrainene care duce războiul în Rusia lui Putin: soldații trebuie să se supună periodic unor teste poligraf

Focoasele sunt deja pregătite când se declanșează alarma de raid aerian. Opt drone ucrainene de mari dimensiuni sunt aliniate la marginea unui câmp, gata de lansare. „Rachetă balistică — trebuie să plecăm”, a afirmat Ray, comandantul batalionului. „Asta ar putea fi îndreptată spre noi”. Batalionul Kairos din cadrul Brigăzii 414 „Păsările lui Madyar” reprezintă o țintă prioritară pentru ruși. Aceștia bombardează Moscova de două săptămâni, umilindu-l pe președintele rus Vladimir Putin în fața poporului său și pe scena internațională, scrie The Times.

Unitatea este extrem de secretă și nu a mai comunicat niciodată cu mass-media. Membrii săi trebuie să se abțină de la consumul de alcool, să-și ascundă locul de muncă față de prieteni și familie și să se supună periodic unor teste cu poligraful pentru a dovedi că nu au dezvăluit nicio informație clasificată.

Pe măsură ce soldații se îndepărtează de drone, ieșind din raza de acțiune a exploziei, racheta rusă zboară spre nordul Ucrainei, apoi dispare de pe radar în momentul în care este interceptată. Bărbații nu pierd niciun moment și se apucă din nou de treabă. Nopțile scurte de vară îi obligă să lanseze dronele în timpul zilei, pentru ca acestea să poată traversa linia frontului îndepărtată pe întuneric. Fiecare minut petrecut în câmp deschis îi expune la pericol.

„Încercăm să facem războiul prea costisitor pentru ca ei să-l poată continua și să-i forțăm să accepte pacea”, a declarat Ray, înainte de a adăuga o amenințare voalată la adresa liderului rus: „Pentru o dronă, nu contează dacă este vorba de o rafinărie, un port… sau Kremlinul”.

Kairos, numit după zeul grec al momentului oportun, s-a bucurat deja de un succes remarcabil. Pe 19 iunie, locuitorii din Moscova s-au trezit și au descoperit că orașul lor era acoperit de un fum negru și dens provenit de la o rafinărie de petrol în flăcări. Cu douăsprezece zile înainte, delegații prezenți la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg au văzut cum al doilea oraș ca mărime al Rusiei era învăluit în fumul provenit de la terminalul petrolier în flăcări.

Rafinărie lovită de Ucraina în Moscova. Foto: Profimedia Images

„Facem istorie aici”, a declarat Panama, comandantul companiei care supraveghează lansarea. „Acum câțiva ani, Putin le-a spus tuturor că ne poate cuceri în trei zile. Acum poate vedea cum arde Rusia. Nu noi am început asta, dar le dăm înapoi. Dreptatea și-a spus cuvântul”.

Ritmul atacurilor este neîncetat; unitatea lansează aproape în fiecare zi drone de atac cu rază lungă de acțiune către Rusia sau atacuri cu rază medie de acțiune asupra teritoriului ocupat. Aceasta se coordonează cu unitățile înrudite, care uneori se alătură acțiunilor cu noile rachete de croazieră ale Ucrainei.

În ultima săptămână, atacurile ucrainene au vizat opt instalații petroliere și de gaze, fabrici care produc instrumente de precizie pentru rachete și combustibil pentru rachete, precum și depozite logistice militare — toate situate în 12 regiuni rusești. Cele mai îndepărtate dintre acestea au fost efectuate cu drone care au parcurs cel puțin 1.500 de kilometri de la granița cu Ucraina.

„Tehnologia de care dispunem astăzi înseamnă că războiul nu mai este pur și simplu o situație în care poți pătrunde pe teritoriul altcuiva și să-l ții la distanță. El se va întoarce chiar la ușa ta”, a spus Panama. „Iar când simți mirosul războiului arzând chiar la ușa ta, îl percepi într-un mod complet diferit față de momentul în care te uiți doar la o imagine la televizor”.

El dă ordinul, iar cele opt drone se lansează una câte una, fiecare fiind propulsată în amurg de un propulsor rachetă care strălucește puternic și cade la pământ odată ce motoarele cu elice preiau controlul. Fiecare lasă în urmă un nor de fum și un miros persistent de sulf și cărbune.

În perioada premergătoare atacurilor asupra Moscovei, Kairos a petrecut două luni distrugând sistematic sistemele antiaeriene rusești aflate în zona de acces către oraș. „Operăm ca batalion de aproximativ 200 de zile și am lovit aproximativ 200 de ținte în această perioadă”, a explicat Ray.

El a adăugat că atacurile i-au pus pe Putin și pe comandanții săi în fața unei dileme.

„Acum, dacă vor decide să le înlocuiască, dacă vor concentra o mare parte a forțelor de apărare aeriană în jurul Moscovei, acest lucru va crea o serie de alte puncte vulnerabile în diverse locuri, de exemplu, în Crimeea”.

Ray și Panama sunt supraviețuitori care s-au alăturat luptei încă din prima zi a războiului, grăbindu-se să apere biroul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. „Nu aveam nicio experiență militară și îi așteptam pe mercenarii Wagner. A fost cel mai înfricoșător moment din toată viața mea”, a mărturisit Ray.

Au continuat să se alăture unei unități de elită a forțelor speciale care desfășura misiuni de asalt și de curățare a zonei, înainte ca Ray să fie detașat la baza armatei americane din Wiesbaden, Germania, unde a îndeplinit funcția de ofițer de legătură pentru aliații Ucrainei.

Acolo, a spus el, a aflat multe despre programele NATO de drone pentru „atacuri la distanță mare”. La întoarcere, s-a adresat lui Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot (SBS) din Ucraina, cu ideea de a-și înființa propriul batalion.

Șapte luni mai târziu, legăturile sale cu NATO se dovedesc în continuare utile, a afirmat el. „De obicei primim informații destul de bune de la prietenii noștri din Marea Britanie și le apreciem foarte mult”.

Kairos și Brigada 414 joacă acum un rol esențial în atacurile la distanță ale SBS, care afirmă că și-a extins operațiunile în mod spectaculos, mărind de patru ori numărul atacurilor la distanță și de 28 de ori numărul atacurilor cu drone la distanță medie față de aceeași perioadă a anului trecut.

Unitatea include străini, printre care și foști soldați din forțele speciale, inclusiv mai mulți britanici, americani, europeni și un japonez. Ray speră că succesul lor va contribui la recrutarea altora, în special dintre soldații care își dau seama că armatele convenționale în care servesc sunt depășite.

Meseria de soldat se schimbă pentru totdeauna, a spus el. „În misiunile de asalt, simți mult mai multă adrenalină și trebuie să fii un soldat foarte bine pregătit, în care totul depinde direct de tine și de colegii tăi, dar la un moment dat am înțeles că putem lupta mult mai eficient folosindu-ne mintea și tehnologia, mai degrabă decât fizicul”, a afirmat Ray. „Putem atinge zilnic ținte pe care nu le-am putea atinge niciodată ca echipă de asalt, mai ales în adâncul teritoriului rus”.

Întunericul începe să se aștearnă pe măsură ce ultima dronă dispare. Printre copaci, lucrând pe câmpurile verzi și luxuriante într-o seară toridă de vară, atmosfera în rândul bărbaților este aproape euforică după încă o lansare reușită. Soarele apune într-o pată de violet strălucitor deasupra unei câmpii vaste și plate a stepei ucrainene.

A doua zi, rețelele sociale rusești sunt inundate de știri despre atacurile asupra centrului de comunicații din Dubna, o instalație militară din regiunea Moscovei utilizată pentru culegerea de informații și coordonarea trupelor.

Un ofițer de brigadă, Ruberoid, a transmis că cinci din cele opt drone și-au atins țintele. „Pentru noi toți, acest lucru este important — nu doar pentru că ne-au terorizat familiile”, a afirmat el. Joi, un alt atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului a provocat moartea a cel puțin 30 de persoane și rănirea altor 90.

„Aceasta este, de asemenea, o răzbunare pentru camarazii noștri, care erau civili cu speranțe și visuri, dar care au fost uciși în schimb. Și este o răzbunare pentru timpul nostru. Am petrecut acești ani departe de familiile noastre, departe de copiii noștri, de meseriile noastre civile, de viețile noastre și de casele noastre. Și suntem furioși”.

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Editor : A.M.G.