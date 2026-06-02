Culoarul arctic de al cărui control depinde siguranța lumii: „Suntem cu toții amenințați de Rusia. E valabil și pentru americani”

Rusia amenință un punct strategic în largul coastei de nord a Norvegiei, care i-ar permite să lovească Londra cu rachete hipersonice, a avertizat ministrul norvegian al apărării, scrie The Times. Este vorba de Bear Gap, un coridor de aproximativ 650 de kilometri lățime din Oceanul Arctic, care este poarta de acces a Rusiei către Atlanticul de Nord și marchează intrarea vestică în Peninsula Kola, unde se află majoritatea arsenalului nuclear al Rusiei.

Pe măsură ce Kremlinul și-a extins Flota de Nord, iar submarinele sale au început să patruleze mai frecvent în apropierea apelor NATO, pasajul dintre Norvegia continentală și arhipelagul Svalbard a devenit un punct de tensiune.

Tore Sandvik, ministrul norvegian al apărării, a declarat pentru The Times că este îngrijorat de faptul că Moscova ar putea încerca să preia controlul asupra regiunii pentru a stabili o „apărare bastion” în jurul arsenalului său nuclear și pentru a oferi marinei sale acces facil la Atlantic.

„Este vorba de apărarea teritoriului național pentru Marea Britanie”, a spus el. „Dacă Putin preia controlul asupra părții nordice a Scandinaviei, dacă poate controla culoarul Bear, aceasta reprezintă o amenințare directă la adresa Marii Britanii. Dacă nu poți urmări submarinele, dacă nu poți menține controlul asupra părții nordice a NATO, atunci suntem cu toții amenințați de Rusia. Același lucru este valabil și pentru americani. Este vorba de apărarea teritoriului național.”

În februarie, Marea Britanie a anunțat că își va dubla prezența militară în nordul Norvegiei la 2.000 de soldați. Aceasta ar fi cea mai mare desfășurare militară de peste mări a țării în prezent, în ciuda lipsei de personal din cadrul forțelor armate.

Sandvik a afirmat că, deși consolidarea prezenței militare era justificată în numele securității generale a Arcticii, aceasta era, de asemenea, direct în interesul Regatului Unit, din cauza pericolului acut pe care o cucerire a zonei de către Rusia l-ar reprezenta pentru Marea Britanie.

„Vedem ce fel de sisteme de arme dezvoltă Rusia și știm că, dacă pot controla Bear Gap, pot folosi și rachete hipersonice împotriva NATO… împotriva Londrei, împotriva Norvegiei, împotriva Danemarcei”, a spus el. „Ei dezvoltă sisteme de arme, ceea ce ne spune că nu putem să-i lăsăm să controleze Bear Gap.”

Printre aceste arme se numără racheta de croazieră hipersonică Zircon, lansată de pe nave, despre care se crede că are o rază de acțiune de circa o mie de kilometri și că este capabilă să transporte focoase nucleare. Există, de asemenea, Poseidon, o dronă subacvatică stealth cu propulsie nucleară care, se presupune, poate transporta focoase atomice.

Sandvik a afirmat că Bear Gap capătă aceeași importanță strategică pentru NATO pe care a avut-o în timpul Războiului Rece strâmtoarea Groenlanda-Islanda-Marea Britanie (GIUK), situată mai la vest.

Logica este că NATO controlează efectiv două dintre cele trei puncte de strangulare care păzesc calea navală a Rusiei către oceane: Strâmtoarea Bosfor, la gura Mării Negre, și strâmtorile daneze care formează intrarea vestică în Marea Baltică.

Sandvik a afirmat că aceasta înseamnă că cea mai bună șansă a Rusiei de a provoca alianța pe mare este o ofensivă de-a lungul Bear Gap, care poartă numele unei insule nelocuite situate aproximativ la jumătatea distanței dintre coasta norvegiană și restul insulelor Svalbard.

Norvegia a început să-și construiască prima brigadă nouă de la Războiul Rece și să-și extindă artileria și apărarea aeriană în Finnmark, cea mai nordică regiune administrativă a sa, pentru a preveni un astfel de scenariu.

Cu toate acestea, fundul mării ondulat al strâmtorii, care se adâncește de la apele relativ puțin adânci ale Mării Barents până la 600 m pe măsură ce Arctica se contopește cu Atlanticul, o face, de asemenea, un punct de observație ideal pentru urmărirea submarinelor rusești care se îndreaptă spre vest.

John Healey, secretarul britanic al apărării, a dezvăluit în aprilie că trei submarine rusești, inclusiv o navă de atac din clasa Akula, au încercat să spioneze cablurile de date subacvatice din și din jurul apelor britanice.

Ministerul său a declarat că a înregistrat o creștere de 30% a activității maritime rusești care „amenință” apele din jurul Regatului Unit în ultimii doi ani.

Sandvik a declarat: „[Bear Gap] este locul cel mai ușor de controlat, monitorizat și urmărit pentru submarine, datorită apelor puțin adânci. Acolo, le putem vedea și putem, de asemenea, să emitem alerte timpurii și să le urmărim.”

Anul trecut, Marea Britanie și Norvegia au semnat un pact de apărare menit să protejeze infrastructura subacvatică critică. Forțele navale ale celor două națiuni vor opera o flotă combinată de cel puțin 13 nave pentru a urmări submarinele rusești în Atlanticul de Nord. Marea Britanie va furniza Norvegiei cel puțin cinci dintre acestea, în cadrul unui acord în valoare de 10 miliarde de lire sterline.

Norvegia supraveghează îndeaproape chiar Svalbardul, unde Rusia menține o prezență de aproximativ 350 de persoane în jurul unei mine de cărbune mult reduse de pe Spitsbergen, insula principală.

Într-un raport recent, serviciul de informații norvegian a declarat că se așteaptă ca rușii să încerce să-și „mărească marja de manevră” în teritoriu.

Centrul NATO de monitorizare a amenințărilor hibride a afirmat că Moscova supune Svalbardul unui război informațional și la semnale coercitive pe mare, într-o campanie de presiune, iar alianța ar fi simulat un asalt amfibiu rus. Consiliul Atlantic, un think tank american, a inclus insulele pe lista celor cinci ținte cele mai probabile ale președintelui Putin după Ucraina.

Cu toate acestea, Sandvik a afirmat că Norvegia nu vede nicio amenințare rusă iminentă asupra Svalbardului și nici o intensificare a activităților ruse în jurul arhipelagului.

„Peninsula Kola și Arctica [sunt] importante pentru ruși, iar aceștia folosesc multe resurse pentru a le dezvolta”, a spus el. „Dar nu vor să crească tensiunea în nord, deoarece sunt ocupați în Ucraina și pentru că se luptă cu propria economie, care este într-o stare foarte, foarte proastă.”

China, care s-a autoproclamat stat „proxim-arctic”în 2018 și investește în spărgătoare de gheață, este, de asemenea, foarte interesată de Extremul Nord și, în special, de Pasajul de Nord-Est, cea mai scurtă rută maritimă între Europa și Asia — aproape de două ori mai rapidă decât prin Canalul Suez — care se întinde de-a lungul coastelor Rusiei și Norvegiei.

Sandvik a afirmat că nu a observat o creștere semnificativă a activității chineze în Arctica și că nu există activitate chineză în nord-vestul Atlanticului, contrazicând comentariile repetate ale lui Trump potrivit cărora apele din jurul Groenlandei „roiesc” de nave chineze.

Cu toate acestea, serviciul de informații norvegian, PST, a identificat China ca fiind una dintre țările interesate de colectarea de informații pe teritoriul norvegian. În ultimele săptămâni, doi cetățeni chinezi au fost arestați în nordul Norvegiei, fiind suspectați de două cazuri separate de spionaj.

În ciuda cooperării dintre Rusia și China în ceea ce privește rutele maritime, energia și cercetarea polară în Arctica, Sandvik a adăugat: „Există un fel de ambiguitate din partea rușilor cu privire la China acolo sus. Ei cooperează strâns, dar Rusia vrea să fie hegemonul în Arctica. Nu vor ca ei [chinezii] să fie prea activi acolo.”

Editor : B.E.