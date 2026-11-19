Şase liceeni în ultimul an de la o unitate de învăţământ de elită din Suedia au fost inculpaţi joi pentru o serie de agresiuni, între care două cu caracter sexual, comise în această instituţie marcată de o cultură a violenţei şi umilirii, potrivit parchetului.

Doi dintre adolescenţi au fost inculpaţi pentru infracţiunile cele mai grave: agresiune sexuală şi violenţă agravată, potrivit actului de acuzare consultat de AFP. Ceilalţi vor trebui să răspundă de fapte de violenţă şi constrângere ilegală. Elevii suspectaţi, dintre care patru au 18 ani, resping faptele de care sunt acuzaţi, potrivit AFP.

Liceul de la Sigtuna (SSHL), un internat privat, a format multă vreme copiii elitei. Actualul rege al Suediei, Carl al-XVI-lea Gustaf, şi-a făcut aici şcolarizarea, la fel ca şi fostul premier social-democrat Olof Palme, asasinat în 1986.

Scandalul a izbucnit când şase liceeni mai mici, a căror vârstă nu a fost dezvăluită, au depus plângere pentru fapte care s-au derulat între sfârşitul lui mai şi începutul lui octombrie 2026.

Potrivit actului acuzării, doi dintre elevi i-ar fi constrâns pe reclamanţi să se înfrunte şi să alerge unul către celălalt. Cel care ceda primul era obligat să se aşeze pe spate, în timp ce celălalt era forţat să se aşeze cu fesele goale pe faţa lui.

De asemenea, reclamaţii ar fi introdus în gura adolescenţilor bucăţi de hârtie înmuiate în toalete care, potrivit acestora, ar fi prezentat urme de materii fecale.

„Consider că ancheta a demonstrat existenţa unei culturi a violenţei şi a umilirii în cadrul internatului. Urmărirea vizează numeroase infracţiuni în cadrul cărora elevi mai în vârstă şi-au exercitat, în diferite moduri, puterea, constrângerea şi violenţa împotriva unor elevi mai tineri", a explicat procuroarea Lisa dos Santos.

„Unii vorbesc despre un sistem neoficial", a adăugat ea, în declaraţii către canalul SVT. Dar există de asemenea titluri oficiale atribuite elevilor atunci când intră în al treilea an de liceu.

În acest caz, „diverse instrumente" legate de aceste atribuţii au fost utilizate pentru a exercita aceste violenţe, afirmă procuroarea.

„S-au aplicat lovituri cu o limbă de pantofi, o curea, un soi de baghetă şi alte obiecte similare", a explicat ea.

Editor : M.B.