Cum a ajuns cel mai decorat soldat al Australiei să fie inculpat pentru crime de război

Cel mai decorat soldat în viață al Australiei a fost arestat și inculpat pentru crime de război, fiind acuzat că ar fi participat la execuția unor prizonieri neînarmați în Afganistan. Cazul zguduie armata australiană și reaprinde scandalul privind abuzurile comise de trupele de elită, scrie BBC.

Ben Roberts-Smith, care a părăsit armata în 2013, a fost arestat marți pe aeroportul din Sydney și urmează să fie judecat pentru cinci capete de acuzare privind crima de război de omor. El va petrece noaptea în arest, înainte de audierea pentru eliberarea pe cauțiune programată miercuri.

O decizie într-un proces de defăimare, pronunțată în 2023, a stabilit că fostul caporal din cadrul forțelor speciale Special Air Service (SAS), decorat cu Victoria Cross, a ucis mai mulți afgani neînarmați.

Bărbatul în vârstă de 47 de ani neagă toate acuzațiile și a susținut anterior că afirmațiile împotriva sa – care nu au fost încă evaluate la standard penal – sunt „scandaloase” și „răuvoitoare”.

Procesul civil a fost prima dată în istorie când o instanță a analizat acuzații de crime de război comise de forțe australiene.

Roberts-Smith a susținut că presupusele crime au avut loc în mod legal, în timpul unor acțiuni de luptă, sau că nu au avut loc deloc, iar anul trecut a pierdut apelul împotriva deciziei Curții Federale.

Într-o conferință de presă susținută marți la Sydney, Poliția Federală Australiană (AFP) a confirmat că un fost militar în vârstă de 47 de ani a fost arestat și a precizat că acesta va fi acuzat de uciderea unor deținuți neînarmați în perioada în care a fost desfășurat în Afganistan, între 2009 și 2012.

El se confruntă cu un cap de acuzare pentru crima de război de omor, unul pentru comiterea în comun a unei crime și trei pentru sprijinirea, încurajarea sau facilitarea unei crime.

„Se va susține că victimele au fost împușcate de către acuzat sau de membri subordonați ai Forțelor de Apărare Australiene (ADF), în prezența acestuia și acționând la ordinele lui”, a declarat comisarul Krissy Barrett.

În 2020, o anchetă de referință cunoscută sub numele de Raportul Brereton a identificat „probe credibile” că soldați australieni de elită au ucis ilegal 39 de persoane în Afganistan și a recomandat investigarea a 19 membri actuali sau foști ai ADF.

Pentru acest scop a fost creată o echipă specializată – Office of the Special Investigator (OSI). Până în prezent, aceasta a pus sub acuzare doar o altă persoană.

Ross Barnett, directorul investigațiilor din cadrul OSI, a declarat că arestarea lui Roberts-Smith reprezintă „un pas semnificativ”, realizat în „condiții dificile”.

„OSI are sarcina de a investiga zeci de presupuse crime comise într-o zonă de război, într-o țară aflată la 9.000 km de Australia”, a spus el.

„Nu putem merge în acea țară, nu avem acces la locurile faptelor... Nu avem fotografii, planuri ale locurilor, măsurători, recuperarea proiectilelor, analize ale urmelor de sânge... Nu avem acces la victime”, a adăugat acesta.

Barrett a adăugat că acuzațiile de comportament necorespunzător vizează „o foarte mică parte din cadrul respectatei și de încredere Forțe de Apărare Australiene”.

Editor : Ș.A.