Cum a ajuns „croaziera fără sfârșit” să se încheie brusc într-un port din Cambodgia. „Eu sunt personajul negativ din această poveste”

După doi ani furtunoși pe mare, proprietarul companiei care a organizat o croazieră „fără sfârșit” avea un plan săptămâna trecută pentru a menține finanțele navei pe linia de plutire. Săptămâna aceasta, însă, compania le-a cerut pasagerilor aflați la bord să părăsească nava în termen de câteva ore, relatează Business Insider.

Prin intermediul companiei sale, Villa Vie Residences, Mikael Petterson promisese un nou stil de viață: oamenii puteau plăti sume din șase cifre pentru a cumpăra una dintre cele 509 cabine de pe o navă de croazieră de lux numită Odyssey și puteau naviga în jurul lumii pentru restul vieții lor.

Realitatea a fost însă diferită. Probleme mecanice neprevăzute au amânat lansarea navei cu câteva luni. Unii pasageri au fost nemulțumiți de cabinele lor. Apoi, războiul din Iran a dus la o creștere masivă a prețului combustibilului. Unii rezidenți au început să părăsească nava.

Acest lucru a declanșat o spirală financiară care a dus la prăbușirea proiectului. Creșterea prețurilor a fost începutul unui „efect de domino” care a determinat compania Villa Vie să sisteze activitatea navei Odyssey marți, a declarat Petterson pentru Business Insider. Compania le-a cerut pasagerilor aflați la bord să părăsească nava în termen de câteva ore, într-un port din Cambodgia.

„Nimeni dintre cei care au încercat conceptul de croazieră rezidențială nu a reușit, iar noi am ajuns mai departe decât oricine altcineva”, a spus Petterson, fondatorul și președintele executiv al Villa Vie.

„Dar cred că am fi dus proiectul la bun sfârșit dacă nu ar fi existat războiul din Iran”, adaugă el.

Până săptămâna trecută, Petterson spune că purta discuții cu un potențial investitor și aștepta o nouă infuzie de capital. Când afacerea a picat, compania a rămas fără opțiuni. În prezent, el ia în calcul intrarea în faliment. Petterson a declarat că înțelege de ce rezidenții s-au arătat șocați și devastați.

„Mă simt groaznic. Oamenii depind de mine pentru a lua deciziile corecte și nu mă concentrez pe nimic altceva. Eu sunt personajul negativ din această poveste, dar fac tot ce îmi stă în putință pentru a-i sprijini pe rezidenți să găsească o soluție”, a spus Petterson într-un interviu telefonic acordat miercuri.

Probleme înainte de lansare

Nava Villa Vie Odyssey trebuia inițial să plece din Belfast în mai 2024. Însă nu era încă pregătită pentru navigație.

Villa Vie Residences recondiționase nava veche de trei decenii și vânduse cabine permanente la prețuri cuprinse între 119.999 de dolari și 439.999 de dolari. Oferta companiei către rezidenți consta într-o croazieră fără sfârșit, cu oprirea în peste 400 de porturi și o înconjurul lumii o dată la trei ani și jumătate. Cumpărătorii renunțaseră la viața de pe uscat cu planul de a-și trăi restul zilelor pe un hotel plutitor de lux, dotat cu punte cu piscină și spa.

Problemele mecanice, inclusiv defecțiunile la cârma navei, au ținut însă vasul în șantierul naval, iar unii pasageri au rămas blocați în Belfast timp de câteva luni.

Pregătirea navei pentru lansare a costat cu 15 milioane de dolari mai mult decât estimase inițial Villa Vie, a precizat Petterson pentru Business Insider.

Pasagerii s-au îmbarcat în cele din urmă pe Odyssey la patru luni după data prevăzută pentru plecare.

Odată ajunși la bord, unii pasageri au fost nemulțumiți de condițiile de cazare. Doi dintre ei au acționat compania în instanță anul trecut, susținând că spațiile de locuit și facilitățile navei nu corespund promisiunilor. Unul dintre aceștia s-a plâns și de zgomotul produs de un teren de pickleball instalat chiar deasupra cabinei sale. Villa Vie a contestat acuzațiile, susținând că a respectat termenii contractuali. Ambele procese sunt în desfășurare.

Petterson a declarat că primul an și jumătate petrecut pe mare de către navă a fost „o întreprindere uriașă”, marcată de provocări financiare, dar compania pusese la punct un plan pentru ca fluxul de numerar să ajungă la punctul de echilibru până în al doilea trimestru din 2026.

Apoi, la sfârșitul lunii februarie, Statele Unite și Israelul au declanșat războiul în Iran.

Abandonarea navei

Prețurile la combustibil au explodat. Odyssey folosește motorină marină (MGO). Villa Vie plătea în mod obișnuit în jur de 600 sau 700 de dolari pe tona metrică de combustibil pentru Odyssey, a explicat Petterson. Până în martie, prețul MGO în Singapore crescuse la aproape 2.000 de dolari pe tona metrică, conform datelor publicației de specialitate Ship & Bunker.

Spre deosebire de companiile mari de croazieră, Villa Vie nu are dimensiunea necesară pentru a absorbi aceste costuri ridicate, a spus Petterson.

„Ele își pot acoperi riscurile prin instrumente financiare (hedging), dar noi suntem o companie prea mică pentru a face asta”, a adăugat el.

În aprilie, Villa Vie le-a cerut rezidenților ajutorul pentru a consolida finanțele firmei. Compania le-a propus acestora să îi acorde împrumuturi, oferindu-le dobânzi între 12% și 24%, conform unei scrisori consultate de Business Insider. De asemenea, Villa Vie a modificat itinerariul navei, anulând opriri în anumite porturi pentru a economisi combustibilul.

Unii rezidenți s-au speriat, a spus Petterson. Aceștia și-au vândut cabinele altor persoane dornice să locuiască la bord. Acest lucru a îngreunat sarcina echipei de vânzări a companiei, care încerca încă să găsească cumpărători pentru locurile rămase libere.

Pasagerii de pe Odyssey erau în majoritate americani, iar unii dintre ei erau creatori de conținut. În articole pe Substack și videoclipuri pe YouTube, aceștia au postat despre experiențele lor, atât pozitive, cât și negative, pe parcursul celor aproximativ doi ani în care au navigat în jurul lumii.

Unii bloggeri de călătorie și utilizatori ai rețelelor sociale au învinuit conducerea Villa Vie pentru problemele financiare întâmpinate. Publicitatea negativă a îngreunat atragerea altor persoane la bord, a spus Petterson.

La începutul lunii iunie, prețurile combustibilului începuseră să scadă, iar perspectivele companiei păreau mai bune. Odyssey vânduse 85% din spații, iar Villa Vie anunțase planuri pentru lansarea unei noi nave rezidențiale, mai mare și mai modernă.

Cu toate acestea, în iulie, confruntările dintre SUA și Iran s-au amplificat. Prețurile combustibilului au crescut din nou, iar perspectivele companiei s-au prăbușit încă o dată.

În timp ce costurile rămâneau ridicate, Villa Vie a început negocieri cu Oneil Khosa, fostul CEO al liniei de croazieră Margaritaville, pentru o infuzie de capital și preluarea rolului de partener operațional. Săptămâna trecută, negocierile s-au blocat complet. Discuțiile au eșuat.

Evacuarea

Villa Vie le-a acordat marți pasagerilor un termen de opt ore pentru a părăsi nava, au declarat aceștia pentru Business Insider.

Sistarea operațiunilor navei Odyssey a fost anunțată în timp ce aceasta se afla ancorată în portul Sihanoukville din Cambodgia. Prețul MGO în Cambodgia a ajuns la 2.200 de dolari pe tonă, a menționat Petterson, iar în Manila este chiar mai ridicat.

Pasagerii au declarat pentru Business Insider că li s-au dat doar opt ore pentru a debarca. Barbara Fiegel, în vârstă de 62 de ani, care locuia la bordul navei împreună cu partenerul ei din decembrie 2024, s-a întors pe vas în acea seară și în ziua următoare pentru a-și împacheta lucrurile.

„Nu mă puteam opri din plâns”, a spus ea.

Petterson a declarat că firma ar putea trece printr-o reorganizare judiciară care să permită conducerii să păstreze controlul, sau ar putea ajunge la lichidare.

„În momentul de față pur și simplu nu avem capacitatea financiară de a susține operațiunile normale. Așa că protejăm activul și îl menținem în conservare până când vom găsi o soluție de viitor”, a spus el.

Petterson și-a exprimat mândria față de „comunitatea de aproape 400 de rezidenți” care au navigat pe șase continente, adăugând că faptul că i-a dezamăgit îl face să se simtă extrem de descurajat.

„Lucrez zi și noapte pentru a găsi o cale de ieșire din această situație”, a încheiat el.

Editor : M.B.