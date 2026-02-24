Live TV

Cum a ajuns inteligența artificială motor al dezinformării despre războiul din Ucraina

Data publicării:
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
ChatGPT. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Operațiuni complet automatizate Ceea ce vezi pe ecran nu este un soldat „Alibi” pentru negarea faptelor reale

Inteligenţa artificială (IA) a devenit un motor al dezinformării despre războiul din Ucraina, în special prin crearea de imagini false şi manipularea chatboţilor precum ChatGPT cu falsuri menite să modeleze cursul acestui conflict, care intră marţi, 24 februarie, în al cincilea an, scrie EFE, preluată de Agerpres.

De la izbucnirea sa, războiul din Ucraina a fost unul dintre evenimentele care au generat cea mai mare dezinformare în era reţelelor sociale, cu fake news şi naraţiuni false care au traversat graniţele. Cu toate acestea, inteligenţa artificială a marcat un punct de cotitură în ceea ce priveşte forma şi diseminarea propagandei proruse, notează Olga Petriv, avocată specializată în IA la Centrul pentru Democraţie şi Statul de Drept, cu sediul în Ucraina.

Operațiuni complet automatizate

"Dezinformarea a trecut de la crearea manuală de 'ştiri false' la o etapă de operaţiuni complet automatizate la scară industrială", subliniază ea cu privire la apariţia acestei tehnologii.

Aceste campanii de dezinformare îşi propun, printre altele, să manipuleze răspunsurile "chatboţilor" conversaţionali.

Tehnica, cunoscută sub numele de LLM Grooming (manipularea marilor modele de limbaj), constă în inundarea internetului cu dezinformare, astfel încât aceasta să fie detectată şi încorporată de chatboţi şi în răspunsurile lor.

"Prin inundarea internetului cu milioane de articole generate de inteligenţa artificială, reţelele de propagandă 'otrăvesc' efectiv mediul informaţional. Acest lucru forţează sistemele de inteligenţă artificială generativă să reproducă în mod accidental aceste minciuni ca fapte obiective", explică experta citată.

Acesta este cazul reţelei Pravda, o colecţie de site-uri web prezente în aproximativ 50 de ţări, care publică zeci de mii de articole în fiecare lună, aliniate cu naraţiunile proruse.

Conform mai multor investigaţii, instituţiile media tradiţionale şi blogurile oferă linkuri către articole din această reţea în relatările lor, ceea ce le creşte credibilitatea şi poziţionarea în motoarele de căutare şi chatboţi.

Ceea ce vezi pe ecran nu este un soldat

Pe de altă parte, progresul fără precedent în imaginile generate de inteligenţa artificială a ajutat, de asemenea, agenţii de dezinformare să creeze conţinut aproape imposibil de distins de realitate.

Acum câteva luni, un videoclip cu un presupus soldat ucrainean în vârstă de 23 de ani plângând în faţa camerei în timp ce povestea cum a fost forţat să meargă pe front a devenit viral pe reţelele de socializare.

Videoclipul fusese generat folosind inteligenţa artificială, pornind de la chipul unui creator de conţinut rus care se poziţionase împotriva regimului preşedintelui rus Vladimir Putin.

Aceste imagini, la fel ca altele cu falşi soldaţi care pretind că au fost forţaţi să lupte, nu prezintă defectele tipice asociate conţinutului generat cu această tehnologie, ci doar mici inexactităţi în privinţa uniformei sau a stemei ucrainene pot alerta privitorul că imaginea este falsă.

Realismul său contrastează puternic cu alte conţinuturi modificate digital care au circulat la începutul războiului, cum ar fi un deepfake al preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, dansând, însă în acest conţinut erorile puteau fi observate cu ochiul liber.

"Tehnologiile generative moderne au atins un asemenea nivel de realism încât identificarea manipulării necesită mai mult decât simpla observare: sunt necesare instrumente analitice specializate, deoarece aceste atacuri vizează declanşatorii subconştienţi ai publicului", argumentează Petriv.

„Alibi” pentru negarea faptelor reale

Experta avertizează că proliferarea imaginilor artificiale poate servi drept "alibi" pentru negarea faptelor reale: "Acum pot nega chiar şi dovezi de netăgăduit ale crimelor lor (de exemplu, imagini autentice din prima linie) pur şi simplu etichetându-le drept 'generate de IA'".

Acest lucru creează o "prezumţie de falsitate" periculoasă, în care, implicit, informaţiile primite sunt adesea percepute ca potenţial false, lăsând faptele reale fără apărare împotriva negării cinice.

Unele dintre aceste imagini generate de IA au fost difuzate în mai multe limbi, cum ar fi germană, spaniolă, franceză, engleză, italiană şi portugheză, sugerând existenţa unei campanii organizate.

În afara domeniului IA, în ultimele luni au fost detectate şi falsuri care încearcă să descurajeze luptătorii străini, în special columbienii, să lupte pentru Ucraina sau chiar să saboteze negocierile de pace.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
potra georgescu
1
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
5
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_02_24_07_33_59
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 februarie 
Dr Paluță
Cine este românul care a cumpărat și dus pe frontul din Ucraina peste 200 de mașini: „O fac pentru copiii și nepoții mei”
Evacuation of civilians from Zaporizhzhia region
Satul în care soldații ruși au o speranță de viață de 12 minute: bătălia pentru Stepnohirsk ar putea schimba cursul războiului
Vladimir Putin Visits Vienna To Mark Pipeline Anniversary
„Operațiunea militară specială” intră în al cincilea an: ce se întâmplă în societatea rusă și cât mai rezistă „consensul Putin”
Coalition of the Willing Summit in Paris, France Paris-Palais de l’Elysée
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
Recomandările redacţiei
Tanc Leopard 2A4 parte a brigăzii mecanizate 33 a Forțelor Terestre ale Ucrainei.
Patru ani de război în Ucraina. Kievul a rezistat în fața Rusiei mai...
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi...
violenta domestica
Victimele violenței domestice ar putea primi concediu medical pentru...
DNA - SIGLA
Procurorii care s-au înscris în cursa pentru șefia Direcției...
Ultimele știri
Cu tarifele vamale ale lui Trump în aer, ceața economică mondială redevine tot mai densă (Reuters)
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Descoperire uluitoare în Siberia: O femeie scită a supraviețuit unei operații complexe la maxilar acum 2.500 de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Șocant! Ce audiență a avut în România cel mai așteptat eveniment de la JO 2026
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională după ce camerele TV s-au oprit. Rezultatul FCSB-ului cu...
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali n-a rezistat, după ce a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și Joao Paulo! Verdictul patronului...
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
Pensii înghețate, după ce datoria publică a ajuns la 60%. Prin ce miracol pensionarii pot lua bani în plus?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”