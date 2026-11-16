Cum a ajuns o britanică să-și dea în judecată propriii avocați, după ce a fost rănită grav de un cocotier, într-o vacanță

O turistă britanică își dă în judecată avocații pentru mai bine 4,5 milioane de lire sterline, după ce a fost lovită de un cocotier, în timp ce se afla pe un șezlong în Sri Lanka, potrivit The Times.

Claire Saywell, în vârstă de 51 de ani, a declarat în instanță că se relaxa cu soțul ei la complexul de patru stele Club Hotel Dolphin din Waikkal în 2017, când un palmier de 15 metri s-a prăbușit peste ea în timp ce se bronza.

Picioarele ei au fost zdrobite și îndoite la genunchi în formă de „V” din cauza greutății trunchiului a căzut, a spus Saywell.

Saywell a fost supusă unei intervenții chirurgicale de urgență în capitala țării, Colombo, înainte de a fi transportată acasă în Kent.

Saywell, consultant în asigurări, a instruit ulterior Slater and Gordon, o firmă de avocatură specializată în despăgubiri pentru vătămări corporale, să dea în judecată agenția de turism care a rezervat vacanța prin Tui.

Însă Saywell îi dă acum în judecată pe avocați pentru 4,5 milioane de lire sterline, după ce aceștia au ratat termenul limită pentru înmânarea documentelor legale. Slater and Gordon a recunoscut că avocații săi au făcut o greșeală, dar contestă cererea de despăgubire pe motiv că cazul nu ar fi avut succes.

La o audiere preliminară la Înalta Curte, Howard Elgot, un avocat care o reprezintă pe Saywell, a declarat că aceasta dă în judecată firma de avocatură pentru neglijență profesională. El i-a spus lui John Dagnall, judecătorul, că Saywell se bronzase la mijlocul dimineții la stațiune, unde vremea „era caldă și însorită, cu o briză ușoară”.

Stațiunea se promovează ca oferind „servicii de clasă mondială” și dispune de două piscine, un centru spa și o sală de sport, minigolf, trei restaurante, patru baruri și un teren de tenis.

Elgot a remarcat că zona din jurul unuia dintre bazine era plantată cu palmieri de cocos bine înrădăcinați, dintre care unii ajungeau la aproape 30 de metri.

„Fără avertisment, un palmier mare i-a căzut peste picioare, provocându-i vătămări corporale grave și permanente”, a explicat Elgot, adăugând că accidentul a dus la „zece operații la picioare” ale lui Saywell și la „dureri serioase și... dizabilități” continue.

Avocatul a declarat instanței că Saywell a fost forțată să-și părăsească locul de muncă de „director itinerant în domeniul asigurărilor, bine plătit” și că avea nevoie de o locuință pe un singur etaj.

Elgot a declarat instanței că firma de avocatură a susținut că copacul a căzut din cauza „unei rafale bruște de vânt puternic” și că nu a existat nicio intervenție umană.

Avocatul a solicitat instanței permisiunea de a lua probe de la un expert dendrolog, care analizase anterior probele din acțiunea împotriva Tui. Potrivit lui Elgot, expertul respectiv concluzionase anterior că „acești copaci nu s-ar prăbuși de obicei în vânturi puternice, cu excepția cazului în care, bineînțeles, erau deja putrezi”.

Prin urmare, a spus avocatul, Saywell avea „șanse excepționale” de a intenta o acțiune cu succes împotriva companiei de turism.

Însă Clare Elliot, avocata din spatele firmei Slater and Gordon, i-a spus judecătorului că dosarul împotriva Tui „nu a depășit pragul de 51% cu probabilitate de succes”, adăugând că cifra de 4,5 milioane de lire sterline a daunelor este „foarte contestată”.

Cele două părți vor încerca să ajungă la o înțelegere extrajudiciară.

Editor : Ș.R.