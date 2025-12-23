Cum a ajuns Papa Leon să-și trateze insomnia cu limba germană

Papa Leon al XIV-lea îşi petrece primele ore ale zilei, când suferă de insomnie, învăţând limba germană cu ajutorul popularei aplicaţii "Duolingo", continuând în acelaşi timp tradiţia de a juca jocuri de cuvinte online, în special cu fratele său, John Prevost, transmite EFE, preluată de Agerpres.



Informaţia a fost dezvăluită de cotidianul La Repubblica, care a explicat că, în urmă cu câteva săptămâni, utilizatorii platformei de învăţare a limbilor străine au observat că, la ora 03:00, un anumit "Robert" se conecta cu numele de utilizator @drprevost, identic cu cel utilizat de pontif înainte de a fi ales papă.



Informaţia a fost confirmată de fratele papei, John Prevost, pentru National Catholic Reporter (NCR). "N-am nicio îndoială, studiază limba germană", a spus el despre Leon al XIV-lea, care, pe lângă engleză, limba sa maternă, vorbeşte fluent spaniolă, italiană şi franceză, dar şi puţină portugheză.



Spre deosebire de papa Francisc, care nu iubea tehnologia, Robert Francis Prevost, născut la Chicago, în Statele Unite, în urmă cu 70 de ani, foloseşte un telefon mobil şi comunică în mod regulat cu prietenii şi colegii prin e-mail şi WhatsApp.



De asemenea, el petrece câteva minute în fiecare seară înainte de culcare jucând "Wordle" şi "Words With Friends" online, în special cu fratele său, John Prevost, o bună modalitate de a se relaxa şi de a păstra legătura cu familia.



"Se deşteaptă înainte de şase, dar ştiu că, uneori, dacă se trezeşte în toiul nopţii, joacă 'Words with Friends', iar eu îi spun: «Ce faci de joci asta la 03:00?»; «Nu puteam să dorm»”, a explicat fratele său pentru NCR.



Pasionat de sport, papa Leon al XIV-lea, s-a gândit, de asemenea, să instaleze o mică sală de sport în Palatul Apostolic şi la reşedinţa sa din Castel Gandolfo, potrivit unor surse media. În zilele libere, papa joacă tenis şi înoată.

Editor : M.C