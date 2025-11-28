Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina

Scoop-ul celor de la Bloomberg, care arată cum Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a sfătuit Kremlinul cu privire la cea mai bună modalitate de a intra în grațiile președintelui american, este extraordinar pentru ceea ce ne spune despre loialitatea dubioasă a lui Witkoff și influența potențială a Kremlinului asupra eforturilor de negociere ale SUA. Dar la fel de interesante sunt și materialul scurs în presă și proveniența acestuia, consideră The Guardian.

Articolul prezintă două convorbiri telefonice interceptate: una între Witkoff și Iuri Ușakov, consilierul principal al Kremlinului, și alta între Ușakov și Kirill Dmitriev, care a fost profund implicat în negocierile cu administrația Trump.

Fără indicii privind identitatea sursei

Articolul Bloomberg a fost publicat fără semnătură sau dată, probabil pentru că menționarea locului în care a fost scris articolul sau a autorului acestuia ar putea oferi indicii cu privire la identitatea sursei.

Bloomberg spune doar că a „revizuit și transcris audio” cele două convorbiri telefonice, fără a da niciun indiciu cu privire la sursa informațiilor sau la verificările efectuate pentru a confirma autenticitatea acestora.

Având în vedere reputația agenției pentru reportajele riguroase, se poate presupune că sursa a fost considerată ca foarte de încredere înainte de a se lua decizia de publicare.

Ușakov, care a participat la ambele apeluri, a părut să confirme autenticitatea înregistrărilor miercuri: deși a susținut că o parte din ele erau „false”, a spus că nu va comenta restul, deoarece apelurile erau confidențiale și a spus că scurgerea unor astfel de discuții este „desigur inacceptabilă”.

Conversațiile pe Whatsap pot fi urmărite

Într-un interviu acordat ziarului Kommersant, Ușakov a spus că unele dintre conversațiile sale au fost purtate pe canale guvernamentale criptate, dar a sugerat că apelurile cu Dmitriev și Witkoff ar fi putut fi efectuate prin WhatsApp. „Există anumite conversații pe WhatsApp pe care, în general, cineva le-ar putea asculta cumva”, a spus el.

Conținutul apelurilor oferă dovada a ceea ce mulți bănuiau deja despre apropierea lui Witkoff de poziția Rusiei în negocieri. Întrebarea cine a făcut pasul extrem de neobișnuit de a scurge o înregistrare audio atât de sensibilă către o agenție de știri este mai complicată.

„Este foarte greu de speculat. Ar putea fi vorba de 100 de milioane de lucruri diferite, inclusiv cineva de partea rusă care încearcă să-i afecteze reputația lui Witkoff”, a declarat Daniel Hoffman, fost șef de secție CIA Moscova.

Cine avea motive să divulge conversația?

Agențiile de informații rusești au o lungă istorie în interceptarea și lansarea apelurilor politice sensibile, dar nu există niciun motiv evident pentru care Moscova să-i fi compromis pe Ușakov, un consilier cheie al lui Vladimir Putin, și pe Witkoff, cel mai prietenos interlocutor al Rusiei în administrația Trump.

Cu toate acestea, având în vedere informațiile despre diviziuni în elita Kremlinului cu privire la cine gestionează relațiile cu SUA, nimic nu poate fi exclus.

Ucraina ar putea avea motivul să facă public apelul – Kievul este extrem de neliniștit de rolul lui Witkoff în negocieri și ar fi dornic să-i submineze poziția, precum și să facă publică amploarea șocantă a colaborării dintre Kremlin și consilierul Casei Albe.

Dar riscul unei confruntări catastrofale cu americanii, dacă ar fi prinsă, le-ar da probabil oficialilor ucraineni o pauză de gândire și ar fi, de asemenea, o lovitură tehnică impresionantă pentru agențiile ucrainene să poată monitoriza un apel WhatsApp care a avut loc în afara teritoriului ucrainean.

Insider american?

Un fost oficial de informații de rang înalt a declarat că, deși mai multe agenții ar fi putut intercepta apelul, cea mai probabilă sursă a fost cineva din interiorul sistemului american.

„Există diferite modalități de interceptare a apelurilor, inclusiv metode tradiționale de inteligență prin semnale, atacuri cibernetice și acces la dispozitive, așa că orice este teoretic posibil, dar am o puternică bănuială că acest lucru a venit din partea SUA și, dacă acesta este cazul, există două entități capabile să facă acest lucru, CIA și NSA”, a spus oficialul.

Există mulți oameni din interiorul agențiilor de informații americane nemulțumiți de actuala administrație și de politicile sale privind Ucraina și Rusia, dar scurgerea înregistrării audio a apelului ar fi o mișcare dificilă și potențial extrem de periculoasă pentru orice angajat nemulțumit.

Sursa scurgerii de informații a fost direct implicată în colectarea lor

Un detaliu notabil este că Bloomberg a obținut înregistrarea audio, mai degrabă decât doar o transcriere sau un raport despre apel, ceea ce sugerează că sursa a fost fie direct implicată în colectarea de informații, fie suficient de importantă pentru a obține înregistrarea audio brută.

Un alt fost oficial de informații a sugerat că un serviciu de informații european, îngrozit de poziția pro-rusă a lui Witkoff, a fost cel mai probabil în spatele scurgerii de informații.

Ceea ce face ca publicarea să fie atât de surprinzătoare este că, dacă interceptarea apelurilor lui Ușakov ar fi făcut parte dintr-o infiltrare de lungă durată, divulgarea informațiilor l-ar determina probabil să își schimbe dispozitivul și obiceiurile de comunicare și, prin urmare, ar închide o fereastră fructuoasă de informații pentru oricare agenție care le-ar fi obținut.

„Nu este deloc surprinzător că diverse agenții ar fi putut intra în posesia acestei înregistrări, dar este extrem de surprinzător că cineva a divulgat-o”, a spus unul dintre foștii oficiali.



















