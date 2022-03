Cum a ajuns un cunoscut regizor ucrainean din Crimeea să lupte împotriva invadatorilor ruși în pădurile din jurul Kievului

Regizorul ucrainean Oleg Sentsov a stat cinci ani într-o închisoare din Rusia pentru că a protestat împotriva anexării Crimeei. Acum, Sentsov, un etnic rus născut în orașul Simferopol din Crimeea, s-a întors în Ucraina și caută să se răzbune pe forțele invadatoare ruse din prima linie a frontului, scrie RFI, citând AFP. „Nu contează dacă ești realizator de filme sau șofer de autobuz sau un simplu muncitor – suntem soldați cu toții.”

Câștigătorul premiului Saharov pentru apărarea drepturilor omului a lăsat camera de filmat deoparte și s-a înarmat pentru a participa la apărarea Ucrainei. „Luptele astea nu sunt așa cum ți le imaginezi din filme”, a spus Sentsov, îmbrăcat în camuflaj și cu o căciulă pe cap.

„Luptele corp la corp, focurile de armă, nu sunt prea multe. De cele mai multe ori [ai de-a face cu] focul de artilerie, iar obiectivul tău este să aperi linia frontului din tranșee și să rămâi în viață în timpul bombardamentelor”, povestește Sentsov pentru AFP.

Oleg Sentsov primește premiul Saharov pentru apărarea drepturilor omului, în Parlamentul European, 2018.

Cariera de regizor de filme independente a lui Sentsov, în vârstă de 45 de ani, părea să fie una strălucitoare înainte ca protestele Euromaidan din 2014 să se declanșeze și anexarea Crimeei să îi dea viața peste cap.

Sentsov a scris și regizat primul său film, „Gamer”, în 2011 cu un buget de doar 20.000 de dolari, iar în 2014, când a fost arestat, plănuia să facă un alt film pe care l-a numit „Rhino”.

Anii grei de pușcărie din Rusia i-au arătat că Moscova nu se va mulțumi doar cu anexarea Crimeei

Regizorul ucrainean a fost condamnat de autoritățile ruse pentru că ar fi plănuit incendierea unor clădiri și a fost trimis într-o colonie de deținuți din Rusia arctică, acolo unde a făcut greva foamei timp de 145 de zile, slăbind 30 de kilograme. A fost eliberat în 2019 într-un schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina.

Anii grei de pușcărie pe care i-a petrecut în Rusia i-au arătat lui Sentsov că Moscova nu s-ar mulțumi doar să pună mâna pe Crimeea.

„Unii dintre prietenii mei mi-au spus după ce am fost eliberat că sunt prea radical, că îi urăsc pe ruși și că ei nu sunt atât de răi”, a spus Sentsov. „Dar, acum, mă înțeleg. Am stat cinci ani acolo, am văzut cum îi tratează pe ucraineni, pe europeni, cu ambițiile lor imperiale, cu cruzimea lor.”

Regizorul ucrainean nu a avut nicio ezitare când s-a alăturat forțelor de apărare teritorială ale Ucrainei, atunci când Vladimir Putin a declanșat invazia, pe 24 februarie. „Din primele zile de război m-am alăturat Apărării Teritoriale”, spune Sentsov, care a petrecut două săptămâni în punctele de control din jurul Kievului.

Anii grei de pușcărie pe care i-a petrecut în Rusia i-au arătat lui Sentsov că Moscova nu s-ar mulțumi doar să pună mâna pe Crimeea.

„Țara mea este în ruine, dar sufletul nostru este puternic”

În a doua săptămână de război, Sentsov a lansat o petiție prin care cerea comunității internaționale a cineaștilor să boicoteze industria cinematografică rusească atâta timp cât ostilitățile din Ucraina persistă, informează Screen Daily.

„Țara mea este în ruine, dar sufletul nostru este puternic”, scria Sentsov la acea vreme. „Vom lupta până obținem victoria.” Mai târziu, el a fost mutat în „prima linie de apărare” alături de unitățile militare ucrainene într-o locație secretă din pădurile din afara Kievului.

Rusia a declanșat un atac precum cele din Vietnam împotriva forțelor ucrainene, inclusiv bombardamente cu obuze și rachete în fața cărora apărătorii Kievului au rezistat, povestește Sentsov.

Potrivit regizorului, pe măsură ce trupele rusești devin tot mai angrenate în ofensiva asupra Kievului și încearcă să încercuiască orașul, luptele vor deveni încă și mai grele. „Dacă ofensiva pornește în direcția noastră, noi vom fi prima linie care o va opri și vor fi mult mai multe lupte strânse”, a spus Sentsov.

„Am trăit vieți diferite. Acum, calea mea este cea de simplu soldat”

Pentru moment, cariera promițătoare a regizorului, care și-a văzut filmele difuzate în cadrul festivalurilor europene, pare să fie o perspectivă îndepărtată.

„Nu filmez acum. În primul rând, nu este timp. În al doilea rând, nu îmi doresc asta”, a spus el. Oficialii ucraineni i-au oferit să lucreze în biroul de presă „datorită numelui meu bine-cunoscut, dar aceasta nu este calea mea. Calea mea este cea de simplu soldat.”

„Nu contează dacă ești realizator de filme sau șofer de autobuz sau un simplu muncitor – suntem soldați cu toții.” Captură foto: Youtube / EvromaidanSOS

Sentsov a spus că a primit multe scrisori de susținere, inclusiv de la Academia Europeană de Film și de la producători de filme din Ucraina, „dar acum, în timpul războiului, nu contează dacă ești realizator de filme sau șofer de autobuz sau un simplu muncitor – suntem soldați cu toții.”

Sentsov plănuiește să se întoarcă în lumea filmului într-o bună zi, dar, până atunci, va continua să privească războiul prin luneta armei în loc de ecranul aparatului de filmare.

„Am trăit vieți diferite. Viața mea s-a schimbat, activitatea mea s-a schimbat”, a spus Sentsov. „Realizarea de filme este doar o parte din viața mea – acum, viața mea este acolo unde cred că ar fi de cel mai mare folos pentru țara mea.”

