Cum a ajuns un personaj negativ din „Harry Potter” un simbol neaşteptat în China: „Binecuvântare de Anul Calului, lipiţi un Malfoy”

Draco Malfoy, rivalul lui Harry Potter din celebra serie de cărţi fantasy, a devenit un simbol neaşteptat al Anului Nou Chinezesc, chipul său ajungând să fie lipit pe decoruri festive de culoare roşie sau pe diferite obiecte, de la postere la huse pentru telefon, informează Reuters.

Malfoy, interpretat de actorul Tom Felton în ecranizările după romanele lui J.K. Rowling, a devenit popular graţie transliteraţiei în chineză a numelui său de familie - Ma-er-fu -, care conţine cuvintele ''cal'' şi ''noroc'', devenind astfel un simbol de bun augur al Anului Calului, care urmează să înceapă în curând în calendarul chinezesc.

Reţelele de socializare au fost inundate de imagini cu oameni care îşi lipesc postere cu Malfoy pe uşi, scrie Agerpres. Fanii pot cumpăra patru astfel de postere contra a 11 yuani (1,60 dolari) pe platforma de comerţ online Taobao.

„Binecuvântare de Anul Calului, aşa că lipiţi un Malfoy”, a spus un utilizator de pe platforma chineză Rednote.

Potrivit altor postări de pe reţelele de socializare, o imagine gigantică cu Malfoy în uniforma de elev atârna pe mai multe etaje ale unui complex comercial din provincia Henan (centru).

Franciza Harry Potter este extraordinar de populară în China, unde filmele străine alcătuiesc un procent relativ mic din box-office din cauza unor cote stricte, fiind preferat conţinutul local.

Warner Bros a acceptat să dezvolte ''Harry Potter Studio Tour'' în Shanghai în colaborare cu compania chineză Jinjiang International, a anunţat Jinjiang anul trecut.

Parcul tematic Universal Studios din Beijing include ''The Wizarding World of Harry Potter'', o secţiune dedicată distracţiilor şi atracţiilor "Harry Potter".

Cele opt filme care alcătuiesc franciza ''Harry Potter'' au beneficiat de o relansare în cinematografele chineze în 2024.

