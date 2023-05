Cum a ajuns un student de top rus să fie exmatriculat din cauza unui cuvânt și a unor fotografii pe Instagram

Rusia continuă războiul din Ucraina, dar pentru acest lucru, are nevoie de tot mai mulți soldați pentru front. Autoritățile de la Moscova încearcă să mobilizeze cât mai multe trupe. Împart fluturași care glorifică armata și care îi îndeamnă pe tineri să se înroleze - într-o confruntare care a ucis până acum zeci de mii de oameni. Să-l critici pe Vladimir Putin sau războiul poate avea consecințe grave. De fapt, doar folosirea cuvântului "război" duce la o condamnare de zece ani de închisoare. Protestele sunt interzise dar asta nu înseamnă că nu există oameni care se declară împotriva invaziei. De exemplu Serghei, care conduce o școală vocațională privată. I s-a cerut să recruteze pentru armata rusă, dar a refuzat. Și nu este singurul. Andrei, de exemplu, era student, însă a fost exmatriculat pentru că a protestat. Urmăriți un reportaj marca "Focus Europa", un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vineri la ora 22:30 și în reluare sâmbătă, de la ora 19:30.

Andrei Kotenko are 20 de ani și voia să devină jurnalist. Spune că a fost printre cei mai buni studenți la universitatea din Sankt Petersburg - până acum un an. Avea note bune, era lăudat de profesori și respectat de colegi. Cariera lui promițătoare s-a încheiat brusc în martie 2022, când Andrei s-a alăturat unui lector care a condamnat războiul. În plus, a postat pe Instagram fotografii care criticau invazia.

Unul dintre mesaje era "Nu războiului". Un altul critica interdicția de vorbi deschis despre invazie și un al treilea folosea cuvinte nu tocmai elogioase la adresa autorităților.

Și deodată, succesul său academic s-a încheiat. Universitatea l-a hărțuit prin toate metodele posibile și, în cele din urmă, l-a exmatriculat - chiar dacă avea note bune.

Andrei Kotenko: "M-am simțit groaznic, pentru că mi-au răpit visul. Viața mea părea încheiată. Îmi venea să strig, atât eram de supărat."

Conducerea universității a respins plângerea făcută de Andrei. Ne-a trimis un comunicat în care scrie că tânărul a fost exmatriculat din cauza notelor proaste. Dar a refuzat cererea noastră pentru un interviu.

Andrei a dat în judecată universitatea pentru restituirea taxelor de studii, plus daune. Cazul a ajuns în instanță.

Disputa legală a avut loc într-un sistem în care tot mai mulți critici ai războiului sunt reduși la tăcere și din ce în ce mai mulți soldați sunt recrutați, mai ales în regiunile îndepărtate ale Rusiei - ca aici, în Novosibirsk. Panourile publicitare îi îndeamnă pe tineri să se înroleze. Reclamele de la televizor și de pe Internet laudă armata privată Wagner, precum și forțele militare regulate.

De acum înainte, și studenții vor fi vizați pentru recrutare - ca la această școală vocațională privată. Autoritățile i-au cerut fondatorului său, Serghei Chernișov, să posteze pe site anunțurile Ministerului Apărării.

Serghei Chernișov: "Trebuie să fii complet nebun să postezi afișe de recrutare ca acestea pe site-ul unei școli. După cum văd eu, este o absurditate totală, pentru că oamenii care vor să studieze la colegii vocaționale sunt scutiți de serviciul militar. Și acum, chiar ei sunt cei care ar trebui să renunțe la tot și să se alăture armatei? În plus, acest lucru contravine valorilor noastre."

Chernișov refuză să facă publicitate armatei, chiar dacă știe că acest lucru poate avea consecințe neplăcute. Ca o persoană cu gândire critică ce este, el nu vede nicio alternativă.

Serghei Chernișov: "Nu te poți comporta ca și cum nimic nu s-ar întâmpla în jurul tău. Nu poți ignora că tragedii se petrece în ambele tabere, atât în familiile din Rusia, cât și în cele din Ucraina. Oamenii mor de ambele părți. Infrastructura și economia suferă. Să pretinzi că nu se întâmplă nimic ar fi absurd."

Înapoi la Andrei Kotenko, fostul student din Sankt Petersburg. Dosarul său a luat o întorsătură neașteptată. Instanța a decis parțial în favoarea lui, iar el ne-a trimis hotărârea. Universitatea trebuie să restituie cheltuielile cu școlarizarea și să-l despăgubească pe Andrei - echivalentul a peste 11 mii de euro. Cu toate acestea, nu e optimist în privința unei viitoare cariere în jurnalism.

Andrei Kotenko: "Nu-mi pot face planuri prea mari. Nu știu ce voi face peste o jumătate de an, un an sau 10. Ceea ce mi se întâmplă e simbolic. Cu doar jumătate de an în urmă, am crezut că voi termina universitatea și-mi voi începe cariera - la fel ca înainte de 24 februarie anul trecut, când oamenii credeau că vor trăi în pace."

Andrei Kotenko a părăsit Sankt Petersburg, dar nu și Rusia, patria lui. Nu-și poate imagina să facă acest pas, oricât de nesigur ar fi viitorul.



