Încrederea lui Volodimir Zelenski în aliații din perioada în care era comediant se întoarce împotriva lui, pe măsură ce scandalurile de corupție care implică cercul său de apropiați amenință să destabilizeze eforturile de război ale Ucrainei, scrie The Times.

În timpul campaniei prezidențiale care l-a propulsat la putere, Volodimir Zelenski le-a spus ucrainienilor că administrația sa va fi diferită de cele anterioare.

Nepotismul și corupția, endemice de multă vreme în politica națională, vor fi eliminate, a spus el. „Nu nepotismului și prietenilor la putere” era unul dintre sloganurile repetate adesea. A fost o promisiune pe care a încălcat-o aproape imediat. La mai puțin de un an de la victoria zdrobitoare din aprilie 2019, noul președinte a numit în funcții guvernamentale de rang înalt 15 persoane legate de trupa sa de comedie, Kvartal 95.

De ani de zile, el a apărat această decizie, argumentând că are nevoie să se înconjoare de persoane în care poate avea încredere. Acum însă, în mijlocul unui scandal de corupție centrat pe persoane care au lucrat cu Zelenski în industria divertismentului, această decizie amenință să aducă dezastru pentru președinția sa și efortul de război.

Luna trecută, agențiile anticorupție din Ucraina l-au acuzat pe Timur Mindich, fostul partener de afaceri al lui Zelenski și coproprietar al Kvartal 95, că a orchestrat o schemă de delapidare în valoare de 100 de milioane de dolari. Mindich a fugit din țară.

Repercusiunile scandalului au fost cutremurătoare nu numai din cauza naturii acuzațiilor, ci și fiindcă au lovit în inima cercului restrâns al lui Zelenski, ducând la demisia lui Andrii Iermak, mâna sa dreaptă.

La fel ca Mindich, asocierea lui Iermak cu Zelenski datează din perioada în care activau în industria divertismentului, când firma lui Iermak furniza servicii juridice pentru Kvartal 95. În cadrul guvernului, el a acumulat un nivel de putere pe care mulți îl consideră egal cu cel al președintelui.

„Își petreceau aproape tot timpul împreună. Iermak era prezent la aproape toate întâlnirile la care participa Zelenski”, a declarat un fost membru senior al guvernului Zelenski, adăugând că cei doi șușoteau adesea împreună în timpul întâlnirilor.

„Se antrenează împreună, beau împreună, sărbătoresc toate sărbătorile împreună. Iermak cunoaște toate codurile și parolele din viața lui Zelenski... Știu totul unul despre celălalt.”

În ciuda demisiei oficiale din funcția de șef de cabinet în urmă cu mai bine de trei săptămâni, există zvonuri că Iermak continuă să lucreze pentru președinte. Săptămâna trecută, ziarul Ukrainska Pravda a relatat că Iermak și Zelenski continuau să vorbească la telefon și că Iermak a fost văzut la intrarea în reședința prezidențială.

Oleksii Goncearenko, un deputat din opoziție, a afirmat că Iermak îl vizita pe Zelenski aproape în fiecare zi. „Desigur, nu mai are influența pe care o avea înainte, dar începe să o recâștige treptat”, a spus el.

Faptul că Zelenski, în vârstă de 47 de ani, se bazează atât de mult pe persoanele din viața sa anterioară este atât un produs al sistemului politic ucrainean, care conferă puteri considerabile funcției prezidențiale, cât și o particularitate a psihologiei sale.

„Președintele Ucrainei are o particularitate de caracter”, a declarat Serhii Rudenko, jurnalist și autor al cărții „Zelenski: O biografie”. „Are încredere doar în cei pe care îi cunoaște bine.”

Fostul membru al guvernului a adăugat:

„Este foarte neîncrezător și se bazează doar pe cei pe care știe că îi poate controla, iar grupul Kvartal era format din oamenii cei mai ușor de controlat. Îl ascultă, îl adoră, îl consideră un zeu. Și nu îl vor trăda niciodată. Sunt total obedienți.”

Originile acestei dinamici se întind pe o perioadă de 30 de ani, până în Krivoi Rog, orașul provincial din centrul Ucrainei de unde provine Zelenski și unde, în 1994, la vârsta de 16 ani, s-a alăturat unei echipe locale de comedie care participa la un concurs televizat anual numit „Clubul celor veseli și inventivi”, cunoscut sub numele de KVN.

Înființat de sovietici la începutul anilor 1960 și popular în Rusia până în prezent, KVN pune echipele să se întreacă într-o bătălie de umor și inteligență. În 1997, echipa lui Zelenski a fost încoronată campioană datorită unui scheci muzical compus de viitorul președinte.

Kvartal 95, numită după districtul Krivoir Rog, a luat naștere din acea echipă câștigătoare. În anii care au urmat, trupa a dominat lumea divertismentului ușor ucrainean, apărând pe ecranele televizoarelor în fiecare sâmbătă seara cu extrem de popularul spectacol de revistă „Kvartal de seară” în care actorii interpretat scheciuri comice și numere de cântec și dans.

Politicienii erau adesea ținta glumelor. Într-un scheci din 2014, Zelenski a interpretat rolul presupusei amante a lui Putin, Alina Kabaeva, certându-l pe liderul rus pentru că a venit târziu acasă. Când acesta a răspuns că discuta cu ministrul apărării despre invazia rusă în Crimeea, Zelenski, în rolul Kabaeva, a replicat: „Mă iei de proastă? Mă uit la știri și nu există nicio armată rusă în Crimeea” – o aluzie la propaganda Kremlinului, care nega că forțele sale au intrat în Ucraina.

Dar cea mai mare realizare a Kvartal 95 a fost „Servitorul poporului”, un show de televiziune cu o intrigă improbabilă, transformat ulterior în film, în care Vasil Holoborodko, un profesor interpretat de Zelenski, este ales președinte după ce un videoclip în care se plânge de corupția guvernului devine viral.

Ideea că Zelenski însuși ar putea candida la funcția de președinte era atât de carnavalescă, încât el și-a lansat campania în 2019 cu cuvintele: „Nu glumesc”. La scurt timp după victorie, a devenit însă clar că promisiunea sa electorală de a elimina clientelismul din trecut era goală.

Printre cei care au primit funcții înalte s-au numărat Ivan Bakanov, un prieten din copilărie și camarad din primele zile ale Kvartal, care a fost numit șef al serviciului de securitate. Serhii Șefir, cofondator al Kvartal 95, a fost numit prim-asistent al președintelui. Serhii Trofimov, producător executiv al Kvartal, a fost numit prim-adjunct al șefului cabinetului prezidențial.

Serhii Sîvokho, producătorul creativ al studioului, a fost numit consilier al secretarului Consiliului Național de Securitate și Apărare. Iurii Kostiuk, scenaristul serialului „Servitorul poporului”, a devenit șef adjunct al biroului președintelui.

Dintre cei 15 foști asociați ai Kvartal care au primit funcții de conducere, nouă au fost demiși între timp, printre care Bakanov, Șefir, Trofimov și Sîvokho.

Jaroslava Barbieri, cercetătoare la think-tankul Chatham House, a declarat că unul dintre marile paradoxuri ale președinției sale este faptul că, poziționându-se ca un outsider care s-a bazat pe experiențe din afara politicii, Zelenski a ajuns să imite modul de acțiune al vechii gărzi.

„Inițial, faptul că un comediant putea ajunge președinte era văzut ca un exemplu excelent al faptului că Ucraina era un loc în care totul era posibil”, a spus ea. „Dar acum președinția sa este văzută ca o continuare a vechii modalități sovietice de a face lucrurile.”

Scandalurile de corupție au mai existat și înainte, dar ceea ce este atât de dăunător în criza actuală este proximitatea sa față de sediul puterii, oferind propagandiștilor ruși argumente gata pregătite. Mai important însă este faptul că poate ridica întrebări pentru aliații Ucrainei într-un moment în care țara solicită un plan pe termen lung pentru stabilizarea frontului și a economiei.

„Pentru partenerii Ucrainei, întrebarea tabu nu este acum dacă corupția este omniprezentă”, a scris Alexander Rodnianski, care a fost consilier economic al lui Zelenski, într-un recent articol de opinie pentru The Economist. „Ci dacă actuala conducere face încă parte din soluție sau a devenit parte a problemei.”

