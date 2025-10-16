Live TV

Cum a devenit Londra capitala hoților de telefoane. Poliția a descoperit schema ascunsă care a dus la explozia de smarphone-uri furate

Data publicării:
poliția din Londra / hoț de telefoane
Cu toate că rata infracționalității din Londra a scăzut în ultimii ani, numărul furturilor de telefoane a crescut rapid, reprezentând 70% din toate furturile înregistrate anul trecut în capitala Marii Britanii. Colaj foto: Profimedia Images
Furtul de telefoane la Londra – o operațiune „la scară industrială” O rețea criminală organizată pe trei niveluri: hoți, negustori și exportatori Peste 100.000 de furturi de telefoane au fost raportate la Londra într-un singur an

Londra a devenit capitala europeană a hoților de telefoane, după ce anul trecut au fost furate 80.000 de smarphone-uri, iar poliția a descoperit o întreagă rețea globală de infractori ce operează magazine secondhand și vând telefoane furate pe piața neagră din China.

Poliția londoneză a lansat zeci de raiduri luna trecută asupra magazinelor de telefoane secondhand, recuperând în jur de 2.000 de telefoane furate și sume în valoare de 200.000 de lire sterline.

Noile operațiuni lansate de Poliția Metropolitană din Londra au dezvăluit o combinație de factori ce au dus la explozia de furturi de telefoane din ultimii ani, inclusiv reducerea drastică a bugetului poliției din Marea Britanie și profitul mare pe care hoții îl obțin prin vânzarea telefoanelor furate în Europa pe piața neagră din China.

Pentru o lungă perioadă de timp, polițiștii au presupus că telefoanele erau furate de hoți de stradă neorganizați. În decembrie, însă, aceștia au primit un pont de la o femeie care a folosit serviciul „Find My iPhone” și au descoperit că telefonul ei se afla într-un depozit din apropiere de Aeroportul Heathrow.

Când au ajuns acolo, polițiștii au descoperit cutii care ar fi trebuit să conțină baterii, dar care erau pline cu sute de iPhone-uri furate, și care urmau să fie transportate în Hong Kong.

telefoane-furate-londra (1)
Hoții învelesc telefoanele furate în folie de aluminiu pentru a împiedica transmiterea semnalelor prin care dispozitivele ar putea fi localizate și le ascund în cutii pentru baterii ca să le transporte în China. Colaj foto: Met Police

Furtul de telefoane la Londra – o operațiune „la scară industrială”

„A devenit clar foarte repede că nu era vorba doar de infracțiuni stradale minore”, ci era vorba de o operațiune „la scară industrială”, a spus detectivul care a condus această anchetă, Mark Gavin, pentru New York Times.

Poliția a identificat doi bărbați suspectați că ar fi liderii unui grup infracțional ce a trimis până la 40.000 de telefoane furate în China. Când au fost arestați, cei doi aveau în mașină telefoane învelite în folie de aluminiu pentru a împiedica transmiterea semnalelor prin care aceste dispozitive ar putea fi localizate.

Unele telefoane furate erau resetate și revândute unor clienți din Marea Britanie, însă multe dintre ele erau transportate în China și Algeria. Cele mai noi modele de telefoane puteau fi vândute în China chiar și cu 5.000 de dolari bucata, ceea ce genera un profit uriaș pentru infractori.

Telefoanele furate pot fi vândute cel mai ușor în China pentru că mulți dintre furnizorii de servicii de telefonie mobilă din această țară nu blochează folosirea dispozitivelor raportate ca fiind furate în țări precum Marea Britanie.

„Asta înseamnă că un iPhone furat care a fost blocat în Marea Britanie poate fi folosit fără probleme în China”, a explicat Joss Wright, profesor specializat în securitatea cibernetică de la Universitatea Oxford.

O rețea criminală organizată pe trei niveluri: hoți, negustori și exportatori

Exportatorii de telefoane furate reprezintă nivelul de top al acestei rețele criminale organizate pe trei niveluri, potrivit poliției.

La nivelul de mijloc se află negustorii și antreprenorii care cumpără telefoanele de la hoți și le vând clienților sau le dau mai departe pentru a fi transportate în alte țări.

Miami Beach Florida,Washington Avenue,cell phone accessory shop,store display smartphone cases,cases for iPhone 14 15 13 models,colorful decorative st
Poliția londoneză a lansat zeci de raiduri luna trecută asupra magazinelor de telefoane secondhand, recuperând în jur de 2.000 de telefoane furate și sume în valoare de 200.000 de lire sterline. Foto: Profimedia Images

La nivelul cel mai de jos se află hoții. Numărul lor a crescut semnificativ din cauza profiturilor mari obținute din această afacere și pentru că, mult timp, prinderea hoților de telefoane nu a fost o prioritate pentru polițiști.

Cu toate că rata infracționalității din Londra a scăzut în ultimii ani, numărul furturilor de telefoane a crescut rapid, reprezentând acum 70% din toate furturile înregistrate anul trecut în capitala Marii Britanii.

Peste 100.000 de furturi de telefoane au fost raportate la Londra într-un singur an

Hoții pot obține până la 300 de lire sterline pentru fiecare telefon furat – de trei ori mai mult decât salariul minim pentru o zi de lucru. Peste 100.000 de furturi de telefoane au fost raportate la Londra din martie 2024 până în februarie 2025 și doar 495 de persoane au fost puse sub acuzare sau și-au recunoscut vina în schimbul unei pedepse mai mici.

Din cauza reducerii cheltuielilor și a personalului poliției din Londra, aceasta „a devenit o forță mai degrabă reactivă”, potrivit profesoarei de criminologie Emmeline Taylor de la Universitatea din Londra. „Infractorii de carieră de rang inferior și-au dat seama că pot scăpa nepedepsiți pentru infracțiunile pe care le comit.”

Hoții au profitat apoi de explozia de biciclete electronice pe care le pot închiria de oriunde din oraș și le folosesc ca să fugă de la locul faptei.

Poliția speră că și proprietarii de smartphone-uri vor fi mai atenți când se plimbă pe stradă cu telefonul în mână.

„Nu ți-ai număra banii pe stradă”, a spus profesorul de criminologie Lawrence Sherman de la Universitatea din Cambridge. „Dar când telefonul valorează 1.000 de lire sterline, este ca și când ai scoate 1.000 de lire din portofel și te-ai uita la ei în timp ce mergi.”

