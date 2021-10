Cum a dispărut Facebook câteva ore de pe internet. Explicațiile companiei pentru cele șapte ore cât a fost "invizibilă"

Facebook a trecut printr-o pană majoră. Timp de șapte ore, miliarde de utilizatori nu au putut folosi rețeaua, nici Instagram, WhatsApp și Messenger. Compania și-a cerut scuze și a explicat că problemele au fost cauzate de o modificare defectuoasă a configurației serverelor sale.

Incidentul tehnic este cel mai mare înregistrat până acum. Este un eșec de pe urma căruia se estimează că firma lui Mark Zuckerberg a pierdut 7 miliarde de dolari.

Compania pierde și la capitolul reputație, la care deja este în suferință. Un fost manager tocmai a făcut dezvăluiri explozive. A transmis presei documente care ar demonstra, între altele, că Facebook alege profitul în detrimentul siguranței şi că a ascuns efectele Instagram asupra sănătății mintale a adolescenților.

Luni, acțiunile Facebook au scăzut cu 5%.

Fondatorul şi CEO-ul Facbook, Mark Zuckerberg a transmis utilizatorilor că îi pare rău pentru întreruperea care a afectat serviciile Facebook, Instagram şi WhatsApp, reluate după mai mult de şase ore.

"Facebook, Instagram, WhatsApp şi Messenger revin acum online. Îmi pare rău pentru întreruperea de astăzi Ştiu cât de mult vă bazaţi pe serviciile noastre pentru a rămâne conectaţi cu oamenii la care ţineţi", a scris Zuckerberg pe Facebook.

O astfel de situaţie nu a mai fost înregistrată din 2019, când întreruperea a durat aproximativ 14 ore.

Downdetector, care urmărește în timp real raportarea incidentelor și a problemelor legate de diverse servicii, a transmis că acesta a fost cel mai mare eșec pe care l-a văzut vreodată, cu 10,6 milioane de reclamații în întreaga lume, scrie BBC.

Facebook: Datele utilizatorilor nu au fost compromise

Facebook a explicat într-un articol care a fost cauza acestor probleme majore. Pe de altă parte, compania a spus că nu e nicio dovadă că datele utilizatorilor au fost compromise în timpul cât serviciile nu au funcționat.

Compania a susținut că unele modificări realizate la routerele din centrele de date au făcut practic cele patru servicii "invizibile" pentru restul utilizatorilor de internet.

Compania condusă de Mark Zuckerberg și-a cerut scuze față de utilizatorii afectați, făcând referire la milioanele de afaceri care utilizează rețelele sociale pentru a-și promova serviciile și produsele.

"Am lucrat cât de mult am putut pentru a restabili accesul, iar sistemele noastre sunt acum din nou puse în funcțiune. Cauza principală a acestei întreruperi a afectat, de asemenea, multe dintre instrumentele și sistemele interne pe care le folosim în operațiunile noastre de zi cu zi, complicând încercările noastre de a găsi și rezolva rapid problema.

Echipele noastre de ingineri au aflat că modificările de configurație pe routerele principale care coordonează traficul de rețea între centrele noastre de date au cauzat probleme care au întrerupt această comunicare. Această întrerupere a traficului de rețea a avut un efect în cascadă asupra modului în care comunică centrele noastre de date, întrerupând serviciile noastre.

Serviciile noastre sunt din nou online și lucrăm activ pentru a le readuce pe deplin la capacitate maximă. Credem că principala cauză a acestei întreruperi a fost o modificare defectuoasă a configurației. De asemenea, nu avem dovezi că datele utilizatorilor au fost compromise ca urmare a acestei perioade de nefuncționare.

Oamenii și companiile din întreaga lume se bazează pe noi în fiecare zi pentru a rămâne conectați. Înțelegem impactul pe care îl au aceste întreruperi asupra vieții oamenilor și responsabilitatea noastră de a ține oamenii informați cu privire la întreruperile serviciilor noastre. Ne cerem scuze tuturor celor afectați și lucrăm pentru a înțelege mai multe despre ceea ce s-a întâmplat astăzi, astfel încât să putem continua să facem infrastructura mai rezistentă", a comunicat Facebook.

Multe întreruperi de acest fel se rezolvă destul de repede și sunt localizate rapid. Problema Facebook și a celorlalte servicii a fost globală și a dus la haos în sediul companiei, iar timpul îndelungat pentru rezolvare a fost neobișnuit.

Scandal în jurul Facebook. Acuzațiile unui fost manager

Problemele au apărut a doua zi după un interviu în care un fost angajat de pe Facebook care a făcut dezvăluiri explozive despre companie. Frances Haugen, fost manager de produs la Facebook în 2019, a divulgat zeci de mii de pagini de cercetare şi documente interne ale companiei deținute de Mark Zuckerberg. Platforma de socializare este acuzată că permite răspândirea urii, a violenței și dezinformării.

Într-un interviu pentru CBS, denunţătoarea a povestit că a decis să acţioneze, după ce a pierdut o persoană dragă din cauza teoriilor conspiraţiei. Frances Haugen a reclamat public faptul că gigantul nu a acţionat în timp util pentru a limita diseminarea conţinutului de ură, violenţă şi dezinformare şi cum directorii săi au încercat să ascundă dovezile în acest sens.

În urmă cu aproximativ o lună, Haugen a depus cel puţin opt plângeri la Securities and Exchange Commission, susţinând că Facebook ascunde investitorilor şi publicului rezultatele cercetărilor privind neajunsurile sale. De asemenea, ea a transmis aceste documente către Wall Street Journal, care a publicat o investigaţie, arătând că Facebook era conştient de probleme.

Frances Haugen: Nimeni din afara Facebook nu știe ce se întâmplă în Facebook

Haugen va depune mărturie, marţi, în faţa Subcomitetului Senatului pentru protecţia consumatorilor, siguranţa produselor şi securitatea datelor. "Am văzut o mulţime de reţele sociale, dar Facebook este mai rău decât orice am văzut până acum", a spus Haugen.

Haugen a declarat pentru CNN că Facebook ar putea "să o distrugă" din cauza acestor acuzații.

"Cred că ceea ce am făcut a fost corect și necesar pentru binele comun – știu și că Facebook are resurse infinite, pe care le-ar putea folosi pentru a mă distruge. Am făcut asta pentru că am înțeles un adevăr înspăimântător: aproape nimeni din afara Facebook nu știe ce se întâmplă în Facebook", a adăugat ea.

Haugen, în vârstă de 37 de ani, a fost manager în cadrul companiei în care a lucrat din 2019. Anterior, ea a lucrat și pentru alți giganți din tehnologie, inclusiv Google și Pinterest.

Editor : Georgiana Marina