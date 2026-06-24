Fostul oficial sportiv Anatol Kotau a fost văzut ultima oară urcând la bordul unui iaht privat în Turcia, în 2025. DW și partenerii săi au investigat călătoria sa și dispariția sa în apele „zonei gri” din Marea Neagră, aflate sub controlul Rusiei.

Fostul diplomat și oficial sportiv belarus Anatol Kotau a dispărut în august 2025 după ce s-a îmbarcat pe un iaht privat în Turcia. O investigație internațională sugerează că acesta ar fi fost interceptat în Marea Neagră de Garda de Coastă rusă (FSB), într-o operațiune posibil coordonată cu Belarus. Totul s-ar fi petrecut în contextul unei călătorii care, potrivit surselor, ar fi putut fi o capcană, implicând persoane din cercul său de cunoștințe, potrivit DW.

La aproximativ ora 18:00, pe 21 august 2025, fostul diplomat și oficial sportiv belarus Anatol Kotau s-a îmbarcat pe un iaht privat în nord-estul Turciei. A spus că va fi acasă în câteva zile.

Atras în capcană de persoane pe care le cunoștea

Iahtul avea ca destinație oficială Rusia — una dintre cele două țări care au emis un mandat de arestare pe numele său — însă nu este clar dacă Kotau știa care era destinația finală. Ceea ce se știe este că, la trei ore după începerea călătoriei, a încetat să mai răspundă la mesaje. Nu s-a mai întors niciodată acasă.

Folosind informații din surse, documente, imagini din satelit și baze de date scurse, DW și partenerii săi, Belarusian Investigative Center (BIC) și Organized Crime and Corruption Reporting Project, au stabilit că Kotau a fost coborât de pe iaht de Garda de Coastă rusă, o structură a serviciului de informații interne FSB, probabil în cooperare cu Belarus. Investigația de mai multe luni a arătat că Kotau ar fi putut fi atras în această capcană de persoane pe care le cunoștea.

Kotau și-a petrecut o mare parte din cariera politică timpurie ca diplomat la ambasada Belarusului din Polonia. În 2015, a fost numit secretar general al Comitetului Olimpic Belarus, servind sub președintele Aleksandr Lukașenko, cel mai longeviv lider autoritar din Europa. Kotau a fost și director adjunct al comitetului de organizare al Jocurilor Europene multisport din 2019 de la Minsk, un proiect de prestigiu pentru Lukașenko.

Un critic vocal al regimului Lukașenko

A demisionat în timp ce forțele guvernamentale reprimau protestele declanșate după ce Lukașenko s-a declarat câștigător al alegerilor prezidențiale din 2020. A fugit în Polonia, unde s-a înregistrat ca refugiat, iar de la Varșovia a început să susțină schimbarea în Belarus.

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Kotau era un critic vocal și era considerat de alți disidenți ca fiind implicat în spatele canalului de Telegram „Nick and Mike”, care expunea secretele regimului. A fost o piesă importantă în cadrul Belarusian Sport Solidarity Foundation, o mișcare pentru sportivi care a făcut lobby pentru retragerea Minskului din organizarea Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață din 2021 — inclusiv pentru a împiedica regimul să-și spele imaginea.

„A fost o persoană care a lucrat mulți ani în sistemul de stat”, a declarat Ales Mihalevici, avocat pentru drepturile omului din Belarus și fost candidat la prezidențiale. „Oameni ca mine sunt pur și simplu dușmani ai regimului, în timp ce oameni ca el sunt trădători. Iar asta este mult mai grav.”

În 2024, un tribunal din Belarus l-a condamnat în lipsă la 12 ani de închisoare, găsindu-l vinovat de conspirație pentru preluarea puterii în mod neconstituțional și promovarea activităților extremiste. Au fost emise mandate de arestare atât de Belarus, cât și de Rusia.

„Fără îndoială, acesta a fost un om pe care autoritățile din Belarus îl doreau înapoi — legal sau ilegal”, a spus Mihalevici.

Călătorii învăluite în mister

Prietenii spun că Kotau era adesea discret în privința planurilor sale de călătorie. În aprilie 2025 a mers în Dubai, unde a avut cel puțin două întâlniri. DW și partenerii nu au reușit să identifice toate persoanele întâlnite.

Avea o altă călătorie programată la Dubai în iulie 2025, cu o lună înainte de dispariție, dar a anulat-o din cauza unei apendicite, potrivit soției sale.

„De obicei nu spunea dinainte unde merge sau de ce”, a spus prietenul său și activistul de opoziție Ruslan Khazin. „Dar știam mereu că după ce merge undeva să se întâlnească cu cineva, apăreau știri interesante.”

Înainte de dispariție, Kotau i-a spus soției că merge în Turcia pentru afaceri; șeful său de la o agenție poloneză de evenimente credea că merge din motive personale.

Mai multe persoane au declarat că, înainte de călătorie, Kotau sugera că în Belarus urmează schimbări și că „în curând ne întoarcem cu toții acasă”.

„Nu am înțeles”, își amintește Khazin. „I-am spus: ce vrei să spui? El avea acest obicei — zâmbea și spunea: «vei afla mai târziu».”

După aterizarea la Istanbul pe 21 august, Kotau a zburat spre orașul portuar Trabzon, în nord-est, unde îl aștepta iahtul. Nava plecase anterior din Istanbul cu un echipaj redus, doi pasageri ruși și Iuri P., arbitru și instructor de karate din Belarus, cu legături în serviciile secrete belaruse (KGB).

Fotografii din social media sugerează că Kotau s-ar fi putut întâlni cu Iuri P. la clubul sportiv Vozrojdenie, care a avut legături cu KGB în perioada 2017–2021, potrivit grupului Raboci Ruci.

Iuri P. a lucrat și pentru compania Tres International, cu sediul lângă Dubai și birou în Minsk, conform unor date scurse obținute de Cyber Partisans. Mai mulți angajați ai companiei ar fi fost conectați la KGB. El nu a răspuns solicitărilor jurnaliștilor.

Mulți angajați ai firmei lucrează și pentru BTS Global, o companie de consultanță, dar care ar fi implicată și în vânzări de arme, potrivit documentelor militare. Ambele firme sunt înregistrate la aceeași adresă din Minsk.

Nu este clar dacă Kotau și Iuri P. s-au întâlnit în Trabzon. Cert este că acesta nu se afla pe iaht în momentul plecării.

Ultima imagine

Ultima imagine cunoscută a lui Kotau, în vârstă de 45 de ani, este o captură CCTV din portul Trabzon: nebărbierit, purtând un tricou închis la culoare. Apoi s-a îmbarcat pe iahtul de 30 de metri „Shells”, evaluat la 2,8 milioane de dolari, cu zone de dining, bar și jacuzzi pe puntea superioară.

Conform manifestului de pasageri, iahtul avea ca destinație Soci (Rusia), deși nu este clar dacă Kotau știa acest lucru.

Mișcările navei sunt greu de urmărit, neexistând date în sistemele de monitorizare maritimă sau imagini satelitare pentru acea perioadă. Ultima înregistrare era din martie 2025, la Istanbul.

Compania proprietară declarată, MGA Yachting Ltd., susține că a vândut vasul la final de 2024 și că nu știe nimic despre dispariție.

Până în ianuarie 2026, iahtul a fost redenumit „YS Legacy” și înregistrat pe o altă companie. În martie 2026, BTS Global a cumpărat marca asociată numelui.

Kotau era însoțit de o femeie, Qahira E., cetățean iordanian, stabilită în Dubai, originară din Azerbaidjan. Cei doi se cunoșteau din 2023 și aveau legături documentate de BIC.

La bord se mai aflau doi ruși, veniți din Moscova, dintre care unul fost militar devenit specialist în securitate privată. Nu există multe informații despre al doilea.

Echipajul era format din patru persoane care nu vorbeau limba rusă.

Iahtul nu a ajuns niciodată la Soci

Surse și documente obținute de DW arată că iahtul nu a ajuns niciodată la Soci. Nava s-ar fi îndreptat spre Suhumi, capitala regiunii separatiste Abhazia, considerată de Georgia și mai multe state occidentale ca fiind teritoriu ocupat de Rusia.

„Abhazia este o zonă gri cunoscută”, a spus analistul politic Mamuka Komakhia. „Este un loc unde controlul internațional este foarte redus.”

În jurul orei 13:30, în apele unde nu există semnal de tracking, iahtul a fost interceptat de Garda de Coastă rusă (FSB). Agenți ar fi urcat la bord și l-ar fi coborât pe Kotau.

Imagini din portul Oceamcire arată nave militare rusești staționate în zonă, inclusiv ambarcațiuni rapide înarmate.

La aproximativ o oră după momentul interceptării, doi pasageri ruși au debarcat în Suhumi.

Experți citați în investigație spun că o astfel de operațiune ar fi putut implica cooperarea serviciilor ruse și belaruse.

„Serviciile belaruse nu sunt foarte dezvoltate, nu au resurse suficiente”, a spus un analist polonez. „În operațiuni de acest tip ar avea nevoie de sprijinul FSB.”

Autoritățile turce au confirmat doar că Kotau a intrat și a ieșit din țară pe 21 august 2025. Polonia nu investighează dispariția.

Familia și prietenii cred că acesta ar putea fi încă în viață, iar operațiunea ar fi fost una de capturare, nu de eliminare.

„Dacă ar fi vrut să-l omoare, ar fi fost mai simplu la Varșovia”, a spus un prieten. „Faptul că a fost luat așa sugerează că aveau nevoie de el viu.”

Editor : M.C