Cum a evoluat relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski: de la cearta din Biroul Oval la noua întâlnire de la Washington

Relația președintelui american Donald Trump cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski a suferit o schimbare radicală de la întâlnirea din luna februarie a celor doi lideri, care s-a transformat într-o ceartă aprinsă. Trump și Zelenski vor discuta azi, 17 octombrie, despre furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk, relatează Axios.

Cel de-al 47-lea președinte al SUA s-a lăudat în repetate rânduri că ar putea pune capăt războiului din Ucraina încă din prima zi a mandatului său, iar nouă luni mai târziu pare hotărât să mărească miza pentru a forța Rusia să se așeze la masa negocierilor.

Conform sursei citate, cei doi lideri se vor întâlni azi la Casa Albă pentru a vorbi despre modalitățile de a iniția negocieri de pace semnificative cu președintele rus Vladimir Putin.

Iată o cronologie a ceea ce se știe despre relația dintre cei doi lideri:

19 februarie: Dictatorul Zelenski

Cu câteva săptămâni înainte de a se întâlni cu Zelenski în Biroul Oval, Trump l-a numit pe omologul său ucrainean „dictator fără alegeri”. Ucraina, similar cu Statele Unite, are o lege care amână alegerile în timp de război.

„Iubesc Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică, țara lui este distrusă, iar MILIOANE de oameni au murit inutil – și așa continuă”, a scris președintele american pe Truth Social.

28 februarie: Discuția aprinsă

Volodimir Zelenski a vizitat Casa Albă la scurt timp după aceea pentru a discuta un potențial acord privind mineralele, pentru a lua prânzul și pentru a susține o conferință de presă comună.

Amabilitățile s-au spulberat după ce o discuție în fața camerelor de filmat despre modul în care Putin a încălcat acordurile de pace anterioare s-a transformat într-o ceartă, Trump acuzându-l pe Zelenski că se „joacă cu al Treilea Război Mondial”.

Trump a criticat și ținuta vestimentară a lui Zelenski, pe care liderul american a considerat-o nepotrivită pentru o vizită la Biroul Oval.

Aliații internaționali s-au grăbit să-l susțină pe liderul ucrainean după ce i s-a cerut să părăsească Casa Albă, la fel ca și democrații din Congres.

Casa Albă a declarat ulterior că nu a fost vorba de o ambuscadă premeditată pentru a-l face pe Zelenski mai receptiv la liniile directoare preferate de America în ceea ce privește acordul privind mineralele.

După vizită, președintele SUA a postat pe Truth Social că Zelenski „a jignit Statele Unite ale Americii în prețuitul său Birou Oval”.

„Poate reveni când va fi pregătit pentru pace”, a scris Trump.

23 aprilie: Recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus

Trump a declarat că Zelenski „nu are nicio carte de jucat” după ce Ucraina a respins acordul de pace susținut de SUA, care includea recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus și bloca aderarea Ucrainei la NATO.

„Ucraina nu va recunoaște legal ocuparea Crimeei”, a spus președintele Ucrainei reporterilor. „Nu avem ce discuta. Este împotriva constituției noastre.”

Trump a ripostat într-o postare lungă pe Truth Social.

„Declarațiile inflamatorii precum cele ale lui Zelenski fac atât de dificilă soluționarea acestui război”, a scris el. „Suntem foarte aproape de un acord, dar omul care «nu are cărți de jucat» ar trebui să-l încheie, în sfârșit.”

26 aprilie: 15 minute la Roma

Cei doi lideri s-au întâlnit câteva zile mai târziu, în marja funeraliilor Papei Francisc, pentru a discuta din nou despre pace.

Întâlnirea din Bazilica Sfântul Petru a fost prima ocazie în care cei doi au discutat după cearta explozivă din februarie. Casa Albă a calificat această scurtă întâlnire drept „foarte productivă”.

Mai târziu în aceeași zi, Trump l-a criticat pe Putin pe Truth Social.

„Mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, ci doar mă trage de mânecă și trebuie tratat diferit, prin «sancțiuni bancare» sau «sancțiuni secundare»? Mor prea mulți oameni!!!”, a scris Trump.

25 mai: „Tot ce iese din gura lui cauzează probleme”

Trump a postat o critică usturătoare la adresa lui Putin pe Truth Social după ce președintele rus a lansat un atac mortal asupra Ucrainei și nu s-a angajat să respecte un armistițiu.

„A înnebunit complet! Ucide inutil o mulțime de oameni, și nu mă refer doar la soldați”, a scris el.

Trump nu l-a cruțat nici pe Zelenski, scriind că „tot ce iese din gura lui cauzează probleme, nu-mi place și ar fi bine să înceteze”.

1 iulie: Livrările de arme suspendate

Pentagonul a suspendat unele livrări de muniții de precizie, inclusiv rachete de apărare aeriană, în urma unei revizuiri efectuate de Departamentul Apărării privind sprijinul militar acordat de SUA altor țări.

În săptămâna următoare, Pentagonul a anunțat că va trimite Ucrainei arme suplimentare, după ce Trump i-a spus lui Zelenski că America dorește să ajute Ucraina să contracareze atacurile tot mai intense ale lui Putin.

14 iulie: arme în valoare de 10 miliarde de dolari

Trump a anunțat la jumătatea lunii iulie că va vinde arme în valoare de 10 miliarde de dolari către NATO, iar livrările vor ajunge în cele din urmă în Ucraina.

18 august: Zelenski aduce întăriri la Washington.

Președintele Ucrainei și 7 lideri europeni au mers la Washington la o săptămână după ce Trump și Putin s-au întâlnit fără președintele ucrainean la un summit fără rezultate concrete în Alaska.

Întâlnirea s-a încheiat fără acorduri politice substanțiale, dar a fost semnificativ mai cordială decât vizita anterioară a lui Zelenski la Biroul Oval.

16 octombrie: Zelenski s-a întors

Zelenski a aterizat joi la Washington, pentru o vizită la Casa Albă și pentru a se întâlni cu reprezentanți ai companiilor energetice și membri ai Congresului.

