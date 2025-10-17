Live TV

Cum a evoluat relația dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski: de la cearta din Biroul Oval la noua întâlnire de la Washington

Data publicării:
volodimir zelenski - donald trump
Foto: Al Drago via Reuters

Relația președintelui american Donald Trump cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski a suferit o schimbare radicală de la întâlnirea din luna februarie a celor doi lideri, care s-a transformat într-o ceartă aprinsă. Trump și Zelenski vor discuta azi, 17 octombrie, despre furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk, relatează Axios. 

Cel de-al 47-lea președinte al SUA s-a lăudat în repetate rânduri că ar putea pune capăt războiului din Ucraina încă din prima zi a mandatului său, iar nouă luni mai târziu pare hotărât să mărească miza pentru a forța Rusia să se așeze la masa negocierilor.

Conform sursei citate, cei doi lideri se vor întâlni azi la Casa Albă pentru a vorbi despre modalitățile de a iniția negocieri de pace semnificative cu președintele rus Vladimir Putin.

Iată o cronologie a ceea ce se știe despre relația dintre cei doi lideri:

19 februarie: Dictatorul Zelenski

Cu câteva săptămâni înainte de a se întâlni cu Zelenski în Biroul Oval, Trump l-a numit pe omologul său ucrainean „dictator fără alegeri”. Ucraina, similar cu Statele Unite, are o lege care amână alegerile în timp de război.

„Iubesc Ucraina, dar Zelenski a făcut o treabă groaznică, țara lui este distrusă, iar MILIOANE de oameni au murit inutil – și așa continuă”, a scris președintele american pe Truth Social.

28 februarie: Discuția aprinsă

Volodimir Zelenski a vizitat Casa Albă la scurt timp după aceea pentru a discuta un potențial acord privind mineralele, pentru a lua prânzul și pentru a susține o conferință de presă comună.

Amabilitățile s-au spulberat după ce o discuție în fața camerelor de filmat despre modul în care Putin a încălcat acordurile de pace anterioare s-a transformat într-o ceartă, Trump acuzându-l pe Zelenski că se „joacă cu al Treilea Război Mondial”.

Trump a criticat și ținuta vestimentară a lui Zelenski, pe care liderul american a considerat-o nepotrivită pentru o vizită la Biroul Oval.

Aliații internaționali s-au grăbit să-l susțină pe liderul ucrainean după ce i s-a cerut să părăsească Casa Albă, la fel ca și democrații din Congres.

Casa Albă a declarat ulterior că nu a fost vorba de o ambuscadă premeditată pentru a-l face pe Zelenski mai receptiv la liniile directoare preferate de America în ceea ce privește acordul privind mineralele.

După vizită, președintele SUA a postat pe Truth Social că Zelenski „a jignit Statele Unite ale Americii în prețuitul său Birou Oval”.

„Poate reveni când va fi pregătit pentru pace”, a scris Trump.

23 aprilie: Recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus

Trump a declarat că Zelenski „nu are nicio carte de jucat” după ce Ucraina a respins acordul de pace susținut de SUA, care includea recunoașterea Crimeei ca teritoriu rus și bloca aderarea Ucrainei la NATO.

Ucraina nu va recunoaște legal ocuparea Crimeei”, a spus președintele Ucrainei reporterilor. „Nu avem ce discuta. Este împotriva constituției noastre.”

Trump a ripostat într-o postare lungă pe Truth Social.

„Declarațiile inflamatorii precum cele ale lui Zelenski fac atât de dificilă soluționarea acestui război”, a scris el. „Suntem foarte aproape de un acord, dar omul care «nu are cărți de jucat» ar trebui să-l încheie, în sfârșit.”

26 aprilie: 15 minute la Roma

Cei doi lideri s-au întâlnit câteva zile mai târziu, în marja funeraliilor Papei Francisc, pentru a discuta din nou despre pace.

Întâlnirea din Bazilica Sfântul Petru a fost prima ocazie în care cei doi au discutat după cearta explozivă din februarie. Casa Albă a calificat această scurtă întâlnire drept „foarte productivă”.

Mai târziu în aceeași zi, Trump l-a criticat pe Putin pe Truth Social.

„Mă face să cred că poate nu vrea să oprească războiul, ci doar mă trage de mânecă și trebuie tratat diferit, prin  «sancțiuni bancare» sau  «sancțiuni secundare»? Mor prea mulți oameni!!!”, a scris Trump.

25 mai: „Tot ce iese din gura lui cauzează probleme”

Trump a postat o critică usturătoare la adresa lui Putin pe Truth Social după ce președintele rus a lansat un atac mortal asupra Ucrainei și nu s-a angajat să respecte un armistițiu.

„A înnebunit complet! Ucide inutil o mulțime de oameni, și nu mă refer doar la soldați”, a scris el.

Trump nu l-a cruțat nici pe Zelenski, scriind că „tot ce iese din gura lui cauzează probleme, nu-mi place și ar fi bine să înceteze”.

1 iulie: Livrările de arme suspendate

Pentagonul a suspendat unele livrări de muniții de precizie, inclusiv rachete de apărare aeriană, în urma unei revizuiri efectuate de Departamentul Apărării privind sprijinul militar acordat de SUA altor țări.

În săptămâna următoare, Pentagonul a anunțat că va trimite Ucrainei arme suplimentare, după ce Trump i-a spus lui Zelenski că America dorește să ajute Ucraina să contracareze atacurile tot mai intense ale lui Putin.

14 iulie: arme în valoare de 10 miliarde de dolari

Trump a anunțat la jumătatea lunii iulie că va vinde arme în valoare de 10 miliarde de dolari către NATO, iar livrările vor ajunge în cele din urmă în Ucraina.

18 august: Zelenski aduce întăriri la Washington.

Președintele Ucrainei și 7 lideri europeni au mers la Washington la o săptămână după ce Trump și Putin s-au întâlnit fără președintele ucrainean la un summit fără rezultate concrete în Alaska.

Întâlnirea s-a încheiat fără acorduri politice substanțiale, dar a fost semnificativ mai cordială decât vizita anterioară a lui Zelenski la Biroul Oval.

16 octombrie: Zelenski s-a întors

Zelenski a aterizat joi la Washington, pentru o vizită la Casa Albă și pentru a se întâlni cu reprezentanți ai companiilor energetice și membri ai Congresului.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Explozie într-un bloc din Rahova.
1
Explozie puternică într-un bloc din Rahova: trei morți și 15 răniți. Primarul Capitalei...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
atacuri ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și instalațiilor de gaze naturale din Rusia
3
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
explozie
4
Momentul exploziei dintr-un bloc din Rahova, surprins într-un magazin de camerele de...
Horațiu Potra
5
Cum a introdus Horațiu Potra armament în România. Alex Florența, procurorul general: „A...
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala celiacă. Mă simt extrem de rău”
Digi Sport
Mădălina Ghenea a decis să spună adevărul: ”Am boala celiacă. Mă simt extrem de rău”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Reacția Distrigaz după explozia din Rahova: „Sigiliul de pe robinetul...
sediu ANAF
TOP 10: Instituțiile și companiile publice cu datorii de milioane de...
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Influencerul Makaveli, dus la Poliţie, după ce a încercat să forţeze...
explozie rahova (1)
Doar 17% din locuințele din România au asigurare în fața dezastrelor...
Ultimele știri
Sora fostului ministru Carmen Dan a fost plasată în arest la domiciliu. Prejudiciu de 1,3 milioane de euro într-un dosar de înșelăciune
Elevii liceului afectat de explozie vor face ore online. Ministrul Daniel David: Sperăm să reabilităm clădirea în două săptămâni
Trump acuză China pentru blocajul comercial: „Ei m-au forțat să fac asta”. Când se va întâlni cu Xi Jinping
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati rusi-motocicleta
Rusia susține că a cucerit trei localități din estul Ucrainei, în regiunile Harkov și Dnipropetrovsk
U.S. Vice President Vance Visits Italy And India
JD Vance spune că Rusia și Ucraina nu sunt pregătite pentru pace: „Există o lipsă de aliniere a așteptărilor”
Viktor Orban și Vladimir Putin
Riscă Putin să fie arestat dacă merge în Ungaria pentru a discuta cu Trump? Anunțul lui Viktor Orban
profimedia-1029625023
UE anunță că Putin nu are interdicție de călătorie, deci va putea ajunge nestingherit la Budapesta, pentru summitul cu Trump
Donald Trump și Vladimir Putin
Uniunea Europeană va primi o lovitură dureroasă prin întâlnirea dintre Putin și Trump de la Budapesta
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii își asumă riscuri majore ce pot schimba totul, când ciocnirea dintre Soare și Jupiter aduce o...
Cancan
Ce a văzut o femeie la ora 9:00 dimineața, înainte de explozia din Sectorul 5! Ea crede că acesta e motivul...
Fanatik.ro
Ar fi putut Distrigaz să prevină explozia din Rahova? Ce obligații are compania, de fapt, în caz de scurgeri...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
UEFA a dat verdictul în disputa FCSB – Steaua! Ce se întâmplă cu echipa lui Gigi Becali
Adevărul
Ce trebuie să evite România în lupta împotriva corupției. Expert: „Nu toate abordările sunt acceptabile...
Playtech
Detalii tulburătoare după explozia din Rahova: o femeie însărcinată, printre victimele decedate. Un bărbat...
Digi FM
Explozie în Capitală. Primele declarații ale unor martori: „Am auzit o bubuitură groaznică!” Mirosul de gaz...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Britney Spears, rănită de dezvăluirile lui Kevin Federline: "M-a speriat cât de serios și furios era. Dacă...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști...
Newsweek
Pensie mai mare cu 1.000 lei la trecerea limită vârstă și restanțe de 11.000 lei. Câți ani a lucrat?
Digi FM
Filmul crimei din București. O fată de 14 ani și-a convins iubitul să o ucidă pe mama ei: „I-a dat somnifere...
Digi World
Misterul originilor cartofului, în sfârșit rezolvat. Totul a început cu o întâlnire întâmplătoare dintre două...
Digi Animal World
România găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin | 750 de pisici din 36 de țări
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu