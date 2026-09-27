Cum a fost destructurată cea mai mare rețea de contrabandă cu telefoane din Marea Britanie

Totul a început cu un singur telefon mobil furat, găsit într-un colet sigilat, într-un depozit din apropierea aeroportului Heathrow. Ancheta s-a încheiat cu destructurarea unei rețele pe care detectivii o consideră cea mai mare rețea de contrabandă cu telefoane din Regatul Unit. Potrivit BBC, telefonul a fost localizat electronic în depozit de persoana căreia îi fusese furat, cu puțin înainte de Crăciunul din 2024. Aceasta a alertat firma de curierat DHL.

„Telefonul suna în interiorul coletului”, povestește comandantul Andy Featherstone, responsabil în cadrul Poliției Metropolitane de combaterea furturilor de telefoane. „Era încă pornit. Este foarte neobișnuit în asemenea situații, pentru că telefoanele sunt de regulă învelite astfel încât semnalul să nu funcționeze. Dar, în acest caz, funcționa.”

Telefoanele furate sunt adesea învelite în folie de aluminiu pentru a bloca semnalul și a împiedica localizarea lor.

Chemați să investigheze, polițiștii au găsit peste 800 de dispozitive, grupate câte cinci și așezate în nouă cutii. Unele erau învelite în folie de aluminiu, iar altele în folie cu bule. Toate erau furate și urmau să fie trimise la Hong Kong.

Operațiunea Echosteep

A fost declanșată o amplă anchetă, numită Operațiunea Echosteep. Pentru identificarea suspecților au fost implicați și detectivi specializați în investigarea jafurilor armate și a traficului de droguri.

Alte transporturi au fost interceptate, iar examinarea criminalistică a coletelor i-a condus pe anchetatori la doi bărbați, care au fost puși sub supraveghere.

În septembrie 2025, polițiștii au oprit o mașină care circula prin districtul londonez Waltham Forest și i-au arestat pe Amir Muhammad Khadikhel și Ismat Miakhel. Pe bancheta din spate erau împrăștiate mai multe telefoane, iar altele, învelite în folie de aluminiu, se aflau pe podea. Ambii bărbați purtau la gât ace folosite pentru scoaterea cartelelor SIM.

Poliția spune că aproximativ 2.000 de alte dispozitive au fost descoperite în imobile legate de cei doi.

Tribunalul Southwark a aflat că un magazin numit Roshan Fruit and Nuts, de pe Lea Bridge Road, în Leyton, estul Londrei, fusese folosit pentru depozitarea telefoanelor furate. Polițiștii au găsit acolo o trapă care ducea la subsol. În cutii etichetate ca având produse alimentare uscate se aflau telefoane învelite în folie de aluminiu. Au fost găsite și 44.665 de lire sterline în numerar.

Într-un alt imobil, telefoane furate fuseseră ascunse într-un cuptor cu microunde.

Procurorul Karen Robinson a declarat că bărbații au avut un „rol de conducere” într-o „rețea infracțională sofisticată”. Poliția a confiscat peste 5.000 de telefoane legate de această rețea, a căror valoare pe piața britanică era estimată la aproximativ 5,5 milioane de lire sterline.

Instanța a aflat că Khadikhel a fugit din Afganistan în 2019 și a ajuns în Regatul Unit ca solicitant de azil. Un al treilea bărbat, Mansoor Mohammed, venit din India în baza unei vize tot în 2019, a fost identificat ca fiind implicat în gestionarea dispozitivelor.

Khadikhel, în vârstă de 35 de ani, din Wanstead, Miakhel, de 33 de ani, din Walthamstow, și Mohammed, de 30 de ani, din Wood Green, au pledat vinovați în aprilie pentru asociere în vederea manipulării de bunuri furate și participare la activitățile infracționale ale unui grup organizat. Khadikhel și Miakhel au recunoscut și acuzația de asociere în vederea scoaterii bunurilor furate din țară.

Vineri, judecătorul Adam Hiddleston l-a condamnat pe Khadikhel la 9 ani și jumătate de închisoare, pe Miakhel la 9 ani, iar pe Mohammed la 6 ani și jumătate. Judecătorul a spus că infracțiunile au avut o amploare financiară „enormă” și au fost „foarte bine organizate și sofisticate”.

Procurorul a adăugat că traficul cu telefoane furate este larg răspândit în Londra și reprezintă „o problemă socială foarte gravă”.

Poliția suspectează că rețeaua a scos din țară până la 40.000 de telefoane în 2024 și 2025, exportându-le în China.

Numărul echivalează cu aproximativ 40% dintre toate telefoanele furate în Londra în acea perioadă.

Organizare pe ierarhii

Featherstone spune că gruparea avea „multe niveluri ierarhice”. Persoanele care colectau telefoanele recrutau hoți de stradă prin intermediul rețelelor sociale și anunțau cât erau dispuse să plătească pentru fiecare dispozitiv furat.

„Un dispozitiv modern sau cel mai recent model lansat se vindea la un preț mai mare, în cele mai multe cazuri în jur de 500 de lire sterline”, explică el. „Rețeaua colecta telefoane de la hoții de stradă din toată Londra, iar când strângea suficiente, le ambala și le trimitea din Regatul Unit în China.”

Saira Pike, reprezentantă a Parchetului Coroanei, a declarat: „Furtul unui telefon înseamnă mai mult decât o pierdere financiară. Victimele își pierd datele personale, fotografiile sau amintirile prețioase și sentimentul de siguranță.”

„Amir Khadikhel, Ismat Miakhel și Mansoor Mohammed se aflau în centrul unei operațiuni infracționale organizate și sofisticate, care a profitat de suferința victimelor cărora le-au fost furate telefoanele în Londra.”

Poliția afirmă că, adesea, copii sunt recrutați pe rețelele sociale pentru a fura telefoane. Featherstone povestește că agenții au oprit un băiat de 14 ani care avea asupra lui aproximativ 20 de telefoane furate. Pentru acestea, ar fi putut primi câteva mii de lire într-o singură zi.

„Unele dintre aceste dispozitive, în special iPhone-urile, pot ajunge să valoreze până la 5.000 de lire sterline în China și Hong Kong. Motivul este că pot funcționa pe internet fără niciun fel de restricții”, a spus Featherstone.

„A fost o operațiune internațională, în care au fost implicate milioane de lire sterline, datorită valorii acestor dispozitive.”

Poliția Metropolitană spune că a făcut 14 arestări în legătură cu Operațiunea Echosteep, a confiscat peste 250.000 de lire sterline în numerar și a recuperat peste 10.000 de telefoane furate. Peste 1.000 de victime și-au primit telefoanele înapoi.

Pentru a-i depista pe hoții de stradă, polițiștii au folosit biciclete electrice, drone și tehnologie de recunoaștere facială în timp real.

Numărul furturilor și jafurilor de telefoane înregistrate în anul încheiat în august 2026 a scăzut la 62.029, de la 78.344 în perioada corespunzătoare a anului precedent — o reducere de 20%.

În districtul Westminster, care are cea mai mare rată a furturilor de telefoane dintre districtele londoneze, luna trecută au fost înregistrate 672 de furturi și jafuri de telefoane, adică aproximativ 21 pe zi.

Featherstone recunoaște că cifra rămâne „prea mare”: „Aici avem nevoie de sprijinul industriei, pentru că problema nu poate fi rezolvată doar prin arestări și trimiteri în judecată. Avem nevoie ca industria să proiecteze soluții care să elimine această vulnerabilitate.”

În iunie, comisarul Mark Rowley a declarat că i-a scris ministrului de Interne pentru a solicita o lege care să oblige companiile de telefonie să publice date despre dispozitivele furate și despre eventuala reconectare a acestora. El a cerut și măsuri prin care telefoanele furate să devină complet inutilizabile.

Poliția a precizat că a început să facă schimb de date cu Apple pentru a urmări mai atent dacă telefoanele furate sunt reconectate ulterior la o rețea de telefonie mobilă.

Editor : M.C