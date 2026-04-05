Live TV

„Baricadat într-o prăpastie.” Cum a fost salvat aviatorul american dispărut vineri în Iran: detaliile cunoscute ale operațiunii

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0896348480
Aeronava militara Boeing F-15E a US AirForce, similară celei prăbușite vineri în Iran Foto: Profimedia
Din articol
„L-AM GĂSIT”, a exclamat Donald Trump pe reţeaua Truth Social. Al doilea membru al echipajului avionului F-15E, doborât vineri în Iran, un ofițer de armament, a fost salvat în urma unei operaţiuni a forţelor speciale în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Autorităţile iraniene au asigurat că au distrus aparatul în provincia Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, chiar la est de Khuzistan, aproape de Kuweit. De atunci, Gardeinii Revoluţiei au trimis întăriri în regiune pentru a-l găsi. „Zeci de aparate” au fost mobilizate în cadrul acestei operaţiuni de salvare, potrivit preşedintelui american. „Acest soldat curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munţii periculoşi ai Iranului, urmărit de inamicii noştri care se apropiau cu fiecare oră”, a adăugat el, lăudând „curajul” acestui „remarcabil ofiţer”, un „colonel”, relatează AFP, potrivit News.ro.

Pilotul – avionul F-15E fiind un model cu două locuri – a fost, la rândul său, salvat vineri în cadrul unei operaţiuni anterioare a forţelor speciale, la scurt timp după distrugerea aparatului, din care cei doi bărbaţi se catapultaseră înainte de prăbuşire.

În timpul acestei prime operaţiuni, un elicopter american BlackHawk a fost lovit, rănind membri ai echipajului, dezvăluie Axios Cu toate acestea, militarii SUA au putut să-şi continue misiunea.

Probabil că cei doi militari au fost separaţi după ce s-au catapultat din aparat. Ambii au luat legătura prin intermediul sistemelor lor de comunicaţii, dar a fost nevoie de mai mult de o zi pentru localizare.

„Baricadat într-o prăpastie”

Potrivit Axios, CIA – agenţia americană de informaţii externe – a lansat o campanie de dezinformare în Iran, dând de înţeles că îl localizaseră deja pe ofiţerul responsabil cu sistemele de armament şi că încercau o operaţiune terestră. În realitate, acesta se „baricadase într-o prăpastie, invizibil fără capacităţile CIA”, potrivit unui înalt responsabil, intervievat de presa americană. CIA a comunicat apoi poziţia sa autorităţilor politico-militare – Pentagonul, Casa Albă şi Statul Major. Apoi, preşedintele american a dat undă verde.

Forţele speciale americane au desfăşurat astfel „una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria Statelor Unite”, potrivit lui Donald Trump. „Armata americană a trimis zeci de avioane, echipate cu cele mai redutabile arme din lume, pentru a-l recupera”, a continuat el, precizând că ofiţerul a fost rănit, dar „îşi va reveni”. „Este pentru prima dată, din memoria militară, când doi piloţi americani sunt salvaţi separat în plin teritoriu inamic”, a spus el.

Potrivit The News York Times, târziu în noaptea de sâmbătă, avioanele de atac americane ar fi aruncat bombe și ar fi deschis focul asupra convoiurilor iraniene, în timp ce forțele americane s-au îndreptat spre locația aviatorului și s-au angajat într-un schimb de focuri cu inamicul, au declarat pentru sursa citată doi foști oficiali militari de rang înalt informați cu privire la operațiune.

La rândul său, Iranul afirmă că a doborât un nou aparat american în timpul operaţiunilor de salvare, potrivit unor surse iraniene ar fi vorba de o dronă.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”
serghei lavrov onu
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Chuck Schumer
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
trump
Trump amenință: Voi prelua controlul asupra petrolului iranian dacă nu se ajunge la un acord. SUA au trimis arme protestatarilor
volodimir zelenski la birou
Rusia a furnizat Iranului informații despre peste 50 de instalații energetice israeliene, afirmă Volodimir Zelenski
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”