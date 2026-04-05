„Baricadat într-o prăpastie.” Cum a fost salvat aviatorul american dispărut vineri în Iran: detaliile cunoscute ale operațiunii

„L-AM GĂSIT”, a exclamat Donald Trump pe reţeaua Truth Social. Al doilea membru al echipajului avionului F-15E, doborât vineri în Iran, un ofițer de armament, a fost salvat în urma unei operaţiuni a forţelor speciale în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Autorităţile iraniene au asigurat că au distrus aparatul în provincia Kohgiluyeh şi Boyer-Ahmad, chiar la est de Khuzistan, aproape de Kuweit. De atunci, Gardeinii Revoluţiei au trimis întăriri în regiune pentru a-l găsi. „Zeci de aparate” au fost mobilizate în cadrul acestei operaţiuni de salvare, potrivit preşedintelui american. „Acest soldat curajos se afla în spatele liniilor inamice, în munţii periculoşi ai Iranului, urmărit de inamicii noştri care se apropiau cu fiecare oră”, a adăugat el, lăudând „curajul” acestui „remarcabil ofiţer”, un „colonel”, relatează AFP, potrivit News.ro.

Pilotul – avionul F-15E fiind un model cu două locuri – a fost, la rândul său, salvat vineri în cadrul unei operaţiuni anterioare a forţelor speciale, la scurt timp după distrugerea aparatului, din care cei doi bărbaţi se catapultaseră înainte de prăbuşire.

În timpul acestei prime operaţiuni, un elicopter american BlackHawk a fost lovit, rănind membri ai echipajului, dezvăluie Axios Cu toate acestea, militarii SUA au putut să-şi continue misiunea.

Probabil că cei doi militari au fost separaţi după ce s-au catapultat din aparat. Ambii au luat legătura prin intermediul sistemelor lor de comunicaţii, dar a fost nevoie de mai mult de o zi pentru localizare.

„Baricadat într-o prăpastie”

Potrivit Axios, CIA – agenţia americană de informaţii externe – a lansat o campanie de dezinformare în Iran, dând de înţeles că îl localizaseră deja pe ofiţerul responsabil cu sistemele de armament şi că încercau o operaţiune terestră. În realitate, acesta se „baricadase într-o prăpastie, invizibil fără capacităţile CIA”, potrivit unui înalt responsabil, intervievat de presa americană. CIA a comunicat apoi poziţia sa autorităţilor politico-militare – Pentagonul, Casa Albă şi Statul Major. Apoi, preşedintele american a dat undă verde.

Forţele speciale americane au desfăşurat astfel „una dintre cele mai îndrăzneţe operaţiuni de căutare şi salvare din istoria Statelor Unite”, potrivit lui Donald Trump. „Armata americană a trimis zeci de avioane, echipate cu cele mai redutabile arme din lume, pentru a-l recupera”, a continuat el, precizând că ofiţerul a fost rănit, dar „îşi va reveni”. „Este pentru prima dată, din memoria militară, când doi piloţi americani sunt salvaţi separat în plin teritoriu inamic”, a spus el.

Potrivit The News York Times, târziu în noaptea de sâmbătă, avioanele de atac americane ar fi aruncat bombe și ar fi deschis focul asupra convoiurilor iraniene, în timp ce forțele americane s-au îndreptat spre locația aviatorului și s-au angajat într-un schimb de focuri cu inamicul, au declarat pentru sursa citată doi foști oficiali militari de rang înalt informați cu privire la operațiune.

La rândul său, Iranul afirmă că a doborât un nou aparat american în timpul operaţiunilor de salvare, potrivit unor surse iraniene ar fi vorba de o dronă.

Editor : B.E.