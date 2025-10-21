O româncă de 27 de ani este acuzată că a cumpărat o mașină de lux în valoare de 165.000 de euro din Italia, plătind cu cecuri false emise în numele unei bănci care nu există. Polițiștii italieni au lucrat aproape cinci luni pentru a demasca rețeaua din care făcea parte tânăra, specializată în escrocherii cu mașini de lux vândute de italieni înstăriți.

Femeia l-a convins pe proprietarul italian să-i vândă automobilul, după ce s-au întâlnit și au stabilit prețul. Pentru a câștiga încrederea bărbatului, românca i-a oferit cecuri în valoare totală de 165.000 de euro și l-a asigurat că poate verifica autenticitatea acestora printr-un reprezentant al băncii. Italianul a sunat la numărul indicat și a primit garanții că fondurile există și că documentele sunt valabile.

După câteva zile, însă, când a încercat să încaseze banii, bărbatul a descoperit că cecurile erau false și că banca emitentă nu exista în realitate. A mers imediat la carabinieri și a depus o plângere, iar anchetatorii italieni au început o investigație amplă pentru identificarea escrocilor.

După aproape cinci luni, mașina a fost găsită în România, la Buziaș, în posesia unui bărbat de 43 de ani, despre care autoritățile spun că nu era la prima faptă de acest gen. Vehiculul a fost recuperat și returnat proprietarului italian, în timp ce ancheta a continuat pe teritoriul Italiei.

În urma investigațiilor, polițiștii italieni au descoperit o rețea de falsificatori români care acționa în nordul țării și care folosea aceeași metodă: îi convingea pe proprietarii italieni de mașini de lux să vândă vehiculele, apoi plătea cu cecuri fără acoperire, emise în numele unor bănci inexistente.

