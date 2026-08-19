Cum a rămas un șofer român de TIR fără 200 de litri de motorină, într-o parcare din Bulgaria

Un român, șofer de TIR, a rămas fără motorină, aproximativ 200 de litri, după ce un hoț i-a golit rezervoarele camionului în timp ce acesta se odihnea într-o parcare din Bulgaria. Furtul s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 august, pe drumul internațional E-79, în zona orașului Montana, informează konkurent.bg.

Victima este un cetățean român în vârstă de 59 de ani, care conducea un TIR. Șoferul a oprit să se odihnească într-o parcare de pe marginea drumului, aproape de orașul Montana, pe sensul de mers dinspre orașul Montana către orașul Vidin. Hoțul a profitat de lăsarea întunericului și a golit rezervoarele în doar câteva ore.

O echipă de poliție s-a deplasat la locul furtului și au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat și pentru identificarea și reținerea autorului.

Valoarea prejudiciului este încă în curs de stabilire.

Editor : A.P.