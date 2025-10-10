Cum a răspuns Trump după ce Putin l-a consolat că nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace

Președintele SUA, Donald Trump, s-a grăbit să-i mulțumească omologului său rus Vladimir Putin, care a lăudat eforturile sale de pacificare în discursul său.

Trump, a distribuit, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, un fragment video din surse rusești cu un discurs al liderului de la Kremlin, în care acesta vorbește despre președintele SUA ca despre cineva care „rezolvă probleme complexe, crize care durează de decenii”.

Președintele rus, Vladimir Putin, a lăudat vineri implicarea lui Donald Trump în încercările de a media un armistițiu în Orientul Mijlociu și a criticat Comitetul Nobel pentru decizia de a acorda Premiul pentru Pace unor persoane „care nu au făcut nimic pentru pace”. Declarațiile par să fie o încercare de a câștiga bunăvoința fostului președinte american, care s-a răcit tot mai mult față de Moscova, în contextul blocajului negocierilor pentru încetarea războiului din Ucraina, scrie The Moscow Times.

În fragmentul distribuit, Putin a comentat premiul a fost uneori acordat pe nedrept în trecut, astfel încât „autoritatea premiului s-a pierdut în mare măsură”.

Trump a comentat aceste declarații cu cuvintele „Mulțumiri președintelui Putin!”.

La 9 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat că Israelul și Hamas au semnat prima fază a unui plan de pace, care prevede eliberarea tuturor ostaticilor și retragerea trupelor israeliene pe linia convenită.

După cum se știe, Trump și-a exprimat în repetate rânduri dezamăgirea față de acțiunile liderului de la Kremlin de la întâlnirea lor din Alaska și și-a schimbat retorica cu privire la Ucraina.

Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a declarat că în prezent sunt în curs de desfășurare discuții detaliate și active cu Statele Unite cu privire la posibilitatea de a furniza Ucrainei rachete Tomahawk . Liderul rus a comentat acest scenariu cu reținere.

Editor : M.C