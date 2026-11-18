Ucraina a folosit un sistem propriu de comunicații pentru a coordona atacul asupra Podului Crimeei, fără să depindă de rețeaua Starlink a lui Elon Musk sau de versiunea sa militară, Starshield. Un ofițer ucrainean implicat în operațiune a dezvăluit pentru The Times că dronele au fost utilizate pentru transmiterea semnalelor radio și a imaginilor video necesare ghidării rachetelor. Atacul, în urma căruia o secțiune de 227 de metri a podului s-a prăbușit în strâmtoarea Kerci, a urmărit inclusiv să afecteze imaginea președintelui rus Vladimir Putin înaintea întâlnirii cu Donald Trump și Xi Jinping, relatează Kyiv Post.

Ucraina a reușit să execute un atac de precizie asupra Podului Crimeei fără să utilizeze serviciile de comunicații prin satelit Starlink sau Starshield, susține un ofițer ucrainean care a participat la operațiune. Potrivit acestuia, forțele ucrainene au folosit un sistem de comunicații dezvoltat pe plan intern pentru a ghida rachetele către puncte precise ale structurii, relatează The Times.

Operațiunea a avut atât un obiectiv militar, vizând una dintre principalele rute de aprovizionare ale forțelor ruse, cât și unul simbolic, menit să afecteze imaginea președintelui Vladimir Putin înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping.

„Am planificat această operațiune ca pe un gest simbolic înaintea întâlnirii dintre Trump, Putin și Xi, pentru a arăta că Putin este slab”, a declarat ofițerul pentru publicația britanică.

Cum a fost coordonat atacul fără ajutorul Starlink

Potrivit ofițerului ucrainean, operațiunea a demonstrat că armata ucraineană poate desfășura atacuri complexe, de mare precizie, fără să depindă de infrastructura de comunicații prin satelit a companiei SpaceX, deținută de Elon Musk.

„Americanii au încercat să ne paralizeze comunicațiile... această misiune a demonstrat că putem dezvolta propriile sisteme de comunicații”, a afirmat acesta.

Forțele ucrainene au utilizat drone pentru a retransmite semnale radio și pentru a transmite imagini video direct către rachete, permițând astfel lovirea unor puncte precise ale podului.

În urma atacului, o secțiune de 227 de metri a structurii arcuite a podului rutier s-a prăbușit în strâmtoarea Kerci. Ofițerul ucrainean a apreciat că distrugerea unei părți a podului l-a pus pe Vladimir Putin într-o situație „umilitoare” înaintea discuțiilor din China.

Inaugurat de Putin în 2018, Podul Kerci, cu o lungime de 19 kilometri, leagă Rusia de Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014. Acesta reprezintă atât o rută importantă pentru aprovizionarea militară a forțelor ruse, cât și un simbol al controlului exercitat de Moscova asupra peninsulei.

Restricțiile Starshield au afectat misiunile dronelor ucrainene

Dezvăluirile ofițerului vin după două episoade de perturbare a serviciului Starshield, în octombrie și noiembrie, care au afectat operațiunile militare ale Ucrainei.

Pe 14 octombrie, forțele ucrainene au raportat restricții neașteptate de conectivitate, după ce conexiunile Starshield au început să se întrerupă atunci când echipamentele se deplasau cu viteze cuprinse între aproximativ 72 și 161 km/h.

Surse din Ministerul ucrainean al Apărării au declarat pentru Kyiv Post că problemele au afectat misiunile dronelor de interceptare și ale celor folosite pentru atacuri la distanță medie, precum și activitățile de recunoaștere, logistica de pe linia frontului și retransmiterea comunicațiilor.

Restricțiile au fost relaxate până pe 24 octombrie, când specialiștii Ministerului Apărării au confirmat că terminalele Starlink și Starshield puteau menține din nou conexiunile la viteze de peste 161 km/h. Echipele militare au continuat însă testarea sistemelor.

Problemele au reapărut în noiembrie, afectând dronele de interceptare concepute pentru doborârea dronelor rusești Shahed propulsate de motoare cu reacție. În cazul misiunilor afectate, rata de eșec a crescut de la 10% la 50%, ajungând apoi la 100% în numai trei zile.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că autoritățile de la Kiev solicită explicații Washingtonului. Pe 13 noiembrie, liderul ucrainean a confirmat că restricțiile erau încă în vigoare, în timp ce 105 membri ai Congresului american au cerut administrației Trump și companiei SpaceX să restabilească accesul deplin al Ucrainei la Starshield.

SpaceX a negat că ar fi efectuat modificări ale serviciului.

Bloggerii militari ruși susțin că Starlink a contribuit la precizia atacului

Deși ofițerul ucrainean a declarat că operațiunea nu a implicat utilizarea Starlink sau Starshield, bloggerii militari ruși au susținut că rețeaua de sateliți a lui Elon Musk ar fi contribuit la precizia loviturilor asupra podului.

Canalul de Telegram Russian Engineer a atribuit atacul unei combinații între comunicațiile prin Starlink, informațiile de recunoaștere furnizate de NATO și utilizarea armamentului occidental de precizie.

„Loviturile asupra podului au fost executate la un interval de doar patru-cinci minute. Sincronizarea a fost pur și simplu incredibilă. Comunicațiile inamicului au funcționat impecabil, permițând un asemenea grad de precizie”, a transmis canalul.

Acesta a susținut, de asemenea, că o aeronavă de recunoaștere a NATO ar fi monitorizat sistemele rusești de apărare antiaeriană „fără să fie împiedicată” și că Ucraina ar fi lansat sute de drone pentru a epuiza capacitatea de apărare a Rusiei înaintea atacului cu rachete.

Afirmațiile bloggerilor militari ruși nu au fost confirmate independent.

Repararea Podului Crimeei ar putea fi mai dificilă decât reconstruirea sa

Distrugerile provocate podului ar putea obliga Rusia să desfășoare lucrări de reconstrucție de lungă durată.

Colin Caprani, profesor de inginerie structurală la Universitatea Monash din Australia, a declarat pentru BBC că deschiderea principală a podului a suferit avarii „catastrofale”.

Potrivit specialistului, repararea structurii ar putea fi mai dificilă decât construirea unui pod nou, deoarece unele dintre secțiunile rămase în picioare ar trebui demolate complet înainte de începerea reconstrucției.

Podul Crimeei a mai fost vizat de atacuri ucrainene de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

Pe 8 octombrie 2022, explozia unui camion-capcană a provocat un incendiu și prăbușirea unor secțiuni ale carosabilului. Un nou atac, desfășurat pe 17 iulie 2023 cu drone navale Sea Baby, a provocat alte avarii.

Ulterior, pe 3 iunie 2025, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a detonat peste 1,1 tone de explozibili sub pod, vizând structurile de susținere aflate sub apă.

Construit după anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia, în 2014, podul rămâne o rută strategică pentru aprovizionarea forțelor ruse și unul dintre simbolurile ocupației Moscovei.

Editor : Ș.A.