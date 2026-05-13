Cum a reușit Marco Rubio să călătorească la Beijing cu Trump, deși era pe lista sancționaților. S-a găsit o soluție lingvistică

Secretarul american de Stat Marco Rubio urmează să sosească miercuri la Beijing alături de președintele Donald Trump, în ciuda sancțiunilor impuse de China, a cărei nouă abordare față de el a inclus schimbarea modului în care este scris numele său, relatează The Guardian.

În calitate de senator american, Rubio, care se află în prima sa vizită în China, a apărat cu înverșunare drepturile omului în această țară, care a ripostat impunându-i sancțiuni de două ori – adoptând o tactică folosită mai des de SUA împotriva adversarilor.

Însă China pare să fi găsit o soluție diplomatică după ce Trump l-a numit pe Rubio secretar de Stat.

Cu puțin timp înainte de preluarea mandatului în ianuarie 2025, guvernul chinez și mass-media oficiale au început să folosească un caracter chinezesc diferit pentru „lu”, pentru a reprezenta prima silabă a numelui său de familie.

Doi diplomați au declarat agenției de știri AFP că, în opinia lor, China a făcut această schimbare deoarece Rubio se afla sub sancțiuni, printre care și interdicția de intrare pe teritoriul țării, sub vechea ortografie a numelui său.

China a declarat marți că nu îl va bloca pe Rubio pentru acțiunile sale din trecut.

„Sancțiunile vizează cuvintele și faptele domnului Rubio din perioada în care a fost senator american în ceea ce privește China”, a spus purtătorul de cuvânt al ambasadei chineze, Liu Pengyu.

Întrebată despre schimbarea lingvistică de anul trecut, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a spus că „nu a observat-o, dar va verifica”, potrivit presei de stat chineze. Mao a spus că numele englezesc al lui Rubio era mai important.

Nu este neobișnuit ca personalitățile publice occidentale să aibă mai multe transliterări chinezești ale numelor lor. Procesul de traducere a numelor occidentale în caractere chinezești nu este întotdeauna standardizat.

Trump are, de asemenea, două nume chinezești. Guvernul chinez și mass-media de stat îl numesc telangpu, dar este adesea menționat și ca chuanpu, o transliterare ușor diferită.

Trump urmează să sosească miercuri la Beijing pentru o vizită de stat cu liderul chinez Xi Jinping, discuțiile urmând să vizeze comerțul, Taiwanul și inteligența artificială.

Un oficial al Departamentului de Stat a confirmat doar că Rubio călătorește împreună cu Trump. Rubio a fost văzut urcând la bordul Air Force One la baza aeriană Andrews.

Rubio, un cubano-american care se opune vehement comunismului, a fost autorul principal al legislației congresului care a impus sancțiuni ample asupra Chinei pentru presupusa utilizare a muncii forțate de către minoritatea uigură, în majoritate musulmană, și s-a pronunțat împotriva represiunii Beijingului în Hong Kong.

La audierea sa de confirmare în funcția de secretar de Stat, Rubio s-a concentrat în mare măsură asupra Chinei, pe care a descris-o ca fiind un adversar fără precedent.

Însă, de la preluarea mandatului, Rubio l-a susținut pe Trump, care îl descrie pe omologul său Xi Jinping ca fiind un prieten și s-a concentrat pe construirea unei relații comerciale, minimizând în același timp problema drepturilor omului.

Anul trecut, însă, Rubio a adus o ușurare pentru Taiwan când a declarat că administrația Trump nu va negocia viitorul democrației autonome pentru a asigura un acord comercial cu China.

