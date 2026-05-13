Cum a reușit Marco Rubio să călătorească la Beijing cu Trump, deși era pe lista sancționaților. S-a găsit o soluție lingvistică

Marco Rubio, la plecarea spre China

Secretarul american de Stat Marco Rubio urmează să sosească miercuri la Beijing alături de președintele Donald Trump, în ciuda sancțiunilor impuse de China, a cărei nouă abordare față de el a inclus schimbarea modului în care este scris numele său, relatează The Guardian.

În calitate de senator american, Rubio, care se află în prima sa vizită în China, a apărat cu înverșunare drepturile omului în această țară, care a ripostat impunându-i sancțiuni de două ori – adoptând o tactică folosită mai des de SUA împotriva adversarilor.

Însă China pare să fi găsit o soluție diplomatică după ce Trump l-a numit pe Rubio secretar de Stat.

Cu puțin timp înainte de preluarea mandatului în ianuarie 2025, guvernul chinez și mass-media oficiale au început să folosească un caracter chinezesc diferit pentru „lu”, pentru a reprezenta prima silabă a numelui său de familie.

Doi diplomați au declarat agenției de știri AFP că, în opinia lor, China a făcut această schimbare deoarece Rubio se afla sub sancțiuni, printre care și interdicția de intrare pe teritoriul țării, sub vechea ortografie a numelui său.

China a declarat marți că nu îl va bloca pe Rubio pentru acțiunile sale din trecut.

„Sancțiunile vizează cuvintele și faptele domnului Rubio din perioada în care a fost senator american în ceea ce privește China”, a spus purtătorul de cuvânt al ambasadei chineze, Liu Pengyu.

Întrebată despre schimbarea lingvistică de anul trecut, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Chinei, Mao Ning, a spus că „nu a observat-o, dar va verifica”, potrivit presei de stat chineze. Mao a spus că numele englezesc al lui Rubio era mai important.

Nu este neobișnuit ca personalitățile publice occidentale să aibă mai multe transliterări chinezești ale numelor lor. Procesul de traducere a numelor occidentale în caractere chinezești nu este întotdeauna standardizat.

Trump are, de asemenea, două nume chinezești. Guvernul chinez și mass-media de stat îl numesc telangpu, dar este adesea menționat și ca chuanpu, o transliterare ușor diferită.

Trump urmează să sosească miercuri la Beijing pentru o vizită de stat cu liderul chinez Xi Jinping, discuțiile urmând să vizeze comerțul, Taiwanul și inteligența artificială.

Un oficial al Departamentului de Stat a confirmat doar că Rubio călătorește împreună cu Trump. Rubio a fost văzut urcând la bordul Air Force One la baza aeriană Andrews.

Rubio, un cubano-american care se opune vehement comunismului, a fost autorul principal al legislației congresului care a impus sancțiuni ample asupra Chinei pentru presupusa utilizare a muncii forțate de către minoritatea uigură, în majoritate musulmană, și s-a pronunțat împotriva represiunii Beijingului în Hong Kong.

La audierea sa de confirmare în funcția de secretar de Stat, Rubio s-a concentrat în mare măsură asupra Chinei, pe care a descris-o ca fiind un adversar fără precedent.

Însă, de la preluarea mandatului, Rubio l-a susținut pe Trump, care îl descrie pe omologul său Xi Jinping ca fiind un prieten și s-a concentrat pe construirea unei relații comerciale, minimizând în același timp problema drepturilor omului.

Anul trecut, însă, Rubio a adus o ușurare pentru Taiwan când a declarat că administrația Trump nu va negocia viitorul democrației autonome pentru a asigura un acord comercial cu China.

