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Cum a reușit Ucraina să adune cele mai mari rezerve de gaze naturale din ultimii șase ani, în ciuda intensificării atacurilor rusești

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conducte de gaze
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Ucraina a acumulat 16 miliarde de metri cubi de gaze naturale în depozitele subterane, cel mai ridicat nivel din 2020, înaintea sezonului rece. Asta, în pofida intensificării atacurilor ruseşti asupra infrastructurii energetice, a declarat Sergii Fedorenko, directorul general interimar al companiei de stat Naftogaz, într-un interviu acordat Reuters.

Fedorenko a precizat că instalaţiile Naftogaz au fost atacate de peste 400 de ori de la începutul anului, de două ori mai mult decât în 2025. Au fost vizate unităţi de producţie, procesare şi transport al petrolului şi gazelor, precum şi centrale termice din regiunile apropiate frontului.

„Anul acesta, majoritatea instalaţiilor noastre au fost atacate. Ne consolidăm apărarea şi măsurile de protecţie”, a declarat şeful Naftogaz.

Ucraina a început sezonul precedent de încălzire cu rezerve de sub 14 miliarde de metri cubi, în timp ce guvernul estimează că sunt necesare cel puţin 13,2 miliarde de metri cubi pentru traversarea iernii.

Creşterea rezervelor a fost favorizată şi de reducerea consumului industrial, după ce bombardamentele ruseşti au determinat închiderea unor fabrici. Naftogaz estimează că cererea de gaze va scădea la aproximativ 20 de miliarde de metri cubi în 2026, de la 21 de miliarde în anul precedent.

Compania continuă să repare instalaţiile distruse, însă Fedorenko a avertizat că situaţia rămâne imprevizibilă. „În fiecare dimineaţă mă trezesc şi îmi verific telefonul pentru a vedea dacă vreuna dintre instalaţiile noastre a fost lovită peste noapte”, a afirmat el.

Ucraina rămâne importator net de gaze naturale şi nu mai cumpără direct gaze ruseşti din 2015, aprovizionându-se în principal prin Polonia, Slovacia şi Ungaria.

Potrivit Fedorenko, temperaturile extrem de scăzute şi atacurile ruseşti au obligat Naftogaz să importe o cantitate record de 7,8 miliarde de metri cubi de gaze în 2025 şi în primul trimestru din 2026.

Pentru actualul sezon rece, compania a început achiziţiile mai devreme şi a contractat deja peste un miliard de metri cubi de gaze, dintre care 25% sub formă de gaze naturale lichefiate (GNL). Livrările sunt programate pentru perioada decembrie-martie.

Ucraina deţine cele mai mari capacităţi de înmagazinare subterană a gazelor din Europa, de aproximativ 30 de miliarde de metri cubi. Kievul a propus Uniunii Europene să utilizeze o treime din această capacitate pentru stocarea propriilor rezerve.

Fedorenko a subliniat că depozitele, situate la adâncimi de peste un kilometru, oferă protecţie împotriva atacurilor şi permit livrarea rapidă a gazelor către consumatori, în special către statele din Europa de Est. Potrivit acestuia, tarifele de înmagazinare practicate de Ucraina sunt în prezent cele mai mici din Europa.

Editor : I.B.

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