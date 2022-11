Un bărbat prins în busculada din centrul Seulului în noaptea de Halloween a reușit să se salveze de la moarte. O decizie luată într-o secundă i-a salvat viața. Îngrozit de ce se întâmpla în jurul lui, omul s-a prins pur și simplu cu mânile de ziduri. „Abia puteam să respir”, a mărturisit acesta. „Au căzut ca niște piese de domino”, au declarat ulterior supraviețuitorii busculadei, pentru The New York Times.

Un video postat pe reţelele sociale surprinde momentul în care un bărbat reuşeşte să se elibereze din mulțime, folosindu-se de zidul lângă care se afla. În imagini se observă cum omul se prinde îngrozit cu mâinile de perete şi se împinge cu toată forța în picioare pentru a se putea ridica deasupra mulțimii.

Alte două fete în vîrstă de 17 ani care au reușit să scape cu viață au povestit cum mulțimea „le-a înghițit” în câteva secunde. Au avut noroc. Câțiva adulți care se aflau la o tavernă au reușit să le tragă din mulțime chiar în momentul în care oamenii începuseră să se calce în picioare.

Peste 150 de oameni au murit într-una dintre cele mai grave dezastre din timpul de pace din istoria Coreei de Sud.

„Când am intrat pe alee la 20:00, erau deja atât de mulți oameni încât cu greu puteam face un pas înainte”, a povestit una dintre fete pentru The New York Times. „Am renunțat o oră mai târziu și am încercat să ne întoarcem pentru a merge acasă, dar nu ne-am putut deplasa nici în cealaltă direcție. Erau oameni care împingeau din spatele nostru. Erau oameni în fața noastră care împingeau în cealaltă direcție. Apoi, un grup de tineri a împins puternic”, a declarat una dintre fete.

Mărturii ale supraviețuitorilor: „Cu greu puteam să respir. Am strigat și am țipat după ajutor, dar muzica era atât de tare pe alee încât strigătele noastre nu erau auzite”

Aleea era atât de aglomerată și zgomotoasă încât oamenii nu păreau să știe ce se întâmplă la câțiva metri distanță.

„O persoană din fața mea a alunecat și a căzut, trăgându-mă și pe mine după ea. Oamenii din spatele meu au căzut ca niște piese de domino. oameni sub mine și oameni care cădeau deasupra mea. Cu greu puteam să respir. Am strigat și am țipat după ajutor, dar muzica era atât de tare pe alee încât strigătele noastre nu erau auzite”, a mai spus aceasta.

Oamenii filmau mulțimea cu smartphone-urile lor. Cei câțiva polițiști care s-au repezit la fața locului, fluierând, au încercat să controleze mulțimea, dar fără rezultat, mai scrie New York Times.

Kim și prietena ei au reușit să se târască din mulțime, iar câțiva bărbați le-au tras într-o tavernă. Mai târziu au să plece din zonă. Nu au știut cât de mortal fusese episodul până când au ajuns în metrou în drum spre casă și au verificat internetul.

Majoritatea morților erau adolescenți potrivit Choi Seong-beom, un oficial al departamentului de pompieri din Seul.

Comandantul poliţiei din Coreea de Sud a recunoscut marţi că forţele de ordine primiseră mai multe semnale privind un pericol iminent înaintea busculadei mortale care s-a produs sâmbătă seara la Seul în timp ce zeci de mii de persoane sărbătoreau Halloween-ul. El a declarat că răspunsul forţelor de ordine a fost "insuficient" și „inadecvat”.

Tragedia de sâmbătă, când mii de oameni s-au adunat în Itaewon pentru a sărbători primul Halloween fără restricții, a dus la 155 de morți și 152 de răniți.

