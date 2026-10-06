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Cum a surprins un satelit polonez cel mai nou portavion nuclear al Chinei: imagini rare din Dalian

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Șantier naval din Dalian. Foto Creptech X
Imaginea din satelit a șantierului naval din Dalian, China. Foto: Creotech Instruments/X
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Imaginile capturate de un satelit spion polonez lansat în iulie arată un portavion chinez în curs de construcție și ceea ce par a fi compartimente destinate reactoarelor sale nucleare, au declarat producătorii satelitului, scrie TVPWorld.

Imaginea face parte dintr-o serie de fotografii recent publicate, realizate de satelitul Mikroglob-1, și prezintă o imagine de înaltă rezoluție a unui port din orașul Dalian, situat în nord-estul Chinei.

Compania aerospațială poloneză Creotech Instruments, care a fabricat satelitul, a publicat luni imaginile într-o postare pe platforma de socializare X, afirmând că „Polonia are acum propriii ochi pe orbită”.

Aceasta a adăugat că proiectul Mikroglob „consolidează capacitățile suverane ale Poloniei în domeniul sateliților, expertiza tehnologică internă și securitatea națională”.

Demonstrând aplicația practică a satelitului în analiza militară, firma a afirmat că „un obiect deosebit de interesant” putea fi observat în șantierul naval din Dalian, „unde se construiește al patrulea portavion al Chinei...”.

„Cel mai probabil, acesta va fi echipat cu două reactoare nucleare, ale căror compartimente, neacoperite încă de punte, sunt clar vizibile în imagine”, a adăugat compania.

Grzegorz Brona, președintele consiliului de administrație al Creotech, a declarat într-un comunicat publicat de companie că „primele imagini reprezintă o etapă importantă”.

„Este pentru prima dată când putem prezenta public date achiziționate de un satelit care face parte din Sistemul de Observare a Pământului pe care îl construim”, a adăugat el.

Compania a precizat că una dintre capacitățile cheie ale satelitului Mikroglob-1 este aceea de a captura imagini într-o gamă largă de lungimi de undă din spectrul luminii vizibile și în domeniul infraroșu apropiat.

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Creotech a demonstrat această capacitate printr-o altă serie de fotografii ale orașului american New Orleans, unde satelitul a realizat două fotografii ale aceleiași zone – una folosind parametrii standard pentru fotografii color, iar cealaltă folosind setările pentru infraroșu apropiat.

Fotografia în infraroșu apropiat, care prezintă porțiuni întinse din zona capturată scăldate în nuanțe de roșu, poate fi utilizată pentru a analiza vegetația și alte elemente de mediu. Potrivit Creotech, această setare poate ajuta la evaluarea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau operațiuni militare.

„Primele imagini din cadrul proiectului Mikroglob demonstrează în practică modul în care datele obținute din orbită pot combina observarea detaliată a obiectelor individuale cu analiza unor zone extinse”, a declarat Creotech Instruments.

Satelitul Mikroglob-1, care a fost plasat pe orbită în iulie, este unul dintre cele patru aparate de acest tip, Mikroglob-2, -3 și -4 fiind lansate pe orbită săptămâna trecută.

Proiectul face parte din eforturile Varșoviei de a-și extinde capacitatea de recunoaștere și imagistică din orbita Pământului și este derulat în cooperare cu Ministerul Apărării din Polonia.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat vineri că lansarea celui de-al doilea, al treilea și al patrulea satelit Mikroglob a reprezentat „un alt pas către consolidarea securității Poloniei”, calificând misiunea drept „un mare succes al ingeniozității tehnologice poloneze”.

Editor : M.C

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