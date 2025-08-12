Live TV

Video Cum a transformat Ucraina un avionul agricol ușor Zlin Z-137 într-un adevărat vânător de drone

Zlin-Z37
Avion Zlin -Z37, foarte asemănător cu modelul Z-137. Foto Profimedia
Conform ultimei evaluări a Ministerului Apărării privind situația din Ucraina pentru perioada 5-7 august, forțele ruse mențin o presiune constantă asupra armatei ucrainene pe fronturile de nord și de est, fără a obține însă câștiguri notabile.

Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone kamikaze și rachete balistice tactice Iskander.

Astfel, doar în iulie, forțele ruse au lansat 6.297 de drone cu rază lungă de acțiune împotriva Ucrainei.

Interceptarea dronelor kamikaze este complicată: structura lor le face greu detectabile de radare și, atunci când sunt detectate, utilizarea rachetelor de interceptare care costă un milion de euro bucata nu este sustenabilă pe termen lung, mai ales când sunt folosite pentru a satura apărarea aeriană.

De asemenea, chiar livrarea unui număr mai mare de sisteme Patriot către Ucraina nu va permite acesteia să contracareze Shahed/Geran lansate de Rusia într-un ritm din ce în ce mai susținut. În plus, mobilizarea avioanelor de luptă pentru a doborî astfel de aparate nu este nici ea relevantă, având în vedere că acestea pot transporta doar un număr limitat de rachete aer-aer, care sunt, de asemenea, costisitoare, scrie Zone Militaire.

Ce soluții relative (mai) ieftine există

Pentru moment, cele mai eficiente mijloace de a contracara amenințarea pe care o reprezintă aceste aparate rămân dispozitivele de război electronic, tunurile automate de 20 sau 30 mm, sau chiar rachetele antiaeriene cu rază scurtă sau medie de acțiune.

O altă soluție ar fi utilizarea elicopterelor, așa cum fac armata israeliană și armata americană, cu elicopterele lor AH-64 Apache, echipate cu rachete Hellfire, sau utilizarea de avioanelor ușoare.

Forțele aeriene ucrainene au avut această idee modificând avioanele de antrenament (și acrobație) Yak-52 pentru combaterea dronelor. Dar într-un mod rudimentar: la fel ca în luptele aeriene de la începutul Primului Război Mondial, armamentul lor se limita la o pușcă folosită de un observator instalat în spatele pilotului. Cu toate acestea, această formulă a fost eficientă pentru o perioadă, cel puțin dacă ne luăm după imaginile care arată un astfel de aparat doborând o dronă rusă, în aprilie 2024.

 

Adaptarea unui avion agricol Zlin pentru interceptarea dronelor

De atunci, ucrainenii au dezvoltat un alt concept, bazat pe avionul agricol ușor Zlin Z-137 Agro Turbo, conceput pe baza modelului „Zlín Z-37 Čmelák”, dezvoltat în Cehoslovacia în anii 1960, din care peste 700 de exemplare au fost utilizate în țările din fostul bloc estic.

Mai exact, ideea inginerilor ucraineni a fost de a integra două rachete aer-aer cu ghidare infraroșu Vympel R-73 [cod NATO: A-11 Archer] cu o rază de acțiune de cel puțin 30 de kilometri într-un Zlin Z-137. Probabil că acestea sunt asociate cu un sistem de detectare... În orice caz, imaginile acestui aparat difuzate săptămâna aceasta pe rețelele sociale nu arată prezența unor senzori externi.

 

Zlin Z-137 a fost conceput pentru a zbura la altitudine joasă și viteză redusă [atinge viteza maximă la 44 de noduri, adică aproximativ 80 km/h], ceea ce îl face o platformă potențial bună pentru urmărirea și distrugerea dronelor care evoluează în același domeniu de zbor, eliberând astfel avioanele de luptă ucrainene pentru alte misiuni în „partea superioară a spectrului”.

De remarcat că Zlin Z-137 nu este primul avion agricol transformat pentru uz militar: același lucru este valabil și pentru Air Tractor AT-802, ales de Comandamentul Operațiunilor Speciale al SUA [USSOCOM] pentru a fi transformat într-un avion de atac ușor, numit OA-1K Skyraider II.

