Video Cum ajută cultivatorii de lalele din Olanda apărarea ucrainenilor în fața dronelor. „Sunt foarte rezistente"

Data publicării:
drona prinsa in plasa ucraina
Foto: captură video

Statele NATO din Europa de Est sunt în alertă maximă după ce dronele rusești au intrat pe teritoriul a două țări din alianță. O casă din apropierea graniței Poloniei cu Ucraina a fost distrusă de o dronă lansată din Rusia. Ca răspuns la incident, alianța occidentală a anunțat că va desfășura mai multe trupe și avioane de luptă în regiune. Pe câmpul de luptă, Ucraina este bombardată de roiuri de drone rusești. Dar câmpurile de flori îi ajută pe ucraineni să se apere. Exporturile de lalele din Olanda au creat un fel de rețea pentru a ajuta la doborârea dronelor. Urmăriți un material difuzat în cadrul „Focus Europa”.

 

În Ucraina, oricine poate fi victima unui atac cu drone. Să ai o plasă poate face diferența între viață și moarte. 

E interesant de spus de unde provin unele dintre aceste plase salvatoare de vieți - din Olanda. 

Pot părea ceapă, dar nu sunt pentru salată - bulbii de lalele, sau „Bollen”, cum sunt numiți cu afecțiune, sunt unul dintre cele mai cunoscute produse ale Olandei. 

Sunt plantați în noiembrie, explică fermierul Perry Pater. Aici scopul nu este să crească lalele, ci să se înmulțească noi bulbi între plasele din sol. Sunt între 80 și 100 de bulbi pe metru pătrat în solul argilos și nu ar fi plăcut să-i sapi manual. Dar trebuie să fie scoși, deoarece câmpul este cultivat de diferiți fermieri pe parcursul anului. 

„Acestea sunt plase foarte rezistente. Ar trebui să fii foarte priceput ca să scoți ceva cu degetele. Sunt practic indestructibile. Mai degrabă îți rupi degetele”, spune Perry Pater, fermier. 

Dar nimeni de aici nu trebuie să sufere. Soluția este la îndemână, iar bulbii se rostogolesc - sursa lalelelor magnifice de anul viitor. 

Plasele pot fi reutilizate după curățare, dar dacă sunt deteriorate, nu sunt aruncate. În schimb, pornesc într-o călătorie către Ucraina devastată de război. 

Perry Pater, fermier: „Este minunat că pot fi încă utile. Este o idee unică, un proiect foarte special care salvează vieți. Este frumos să știi că noi, fermierii, putem contribui – că putem furniza plasele pentru așa ceva”. 

Plasele pentru lalele înlocuiesc plasele de pescuit. Și acestea au fost folosite în Ucraina în ultimii trei ani. Dar plasele fine folosite în agricultură sunt chiar mai potrivite pentru apărarea împotriva dronelor, după cum se poate vedea pe un drum de țară. 

Bărbatul care organizează toate acestea în Olanda de la începutul războiului este voluntarul Otto Jelsma, veteran al războiului din Irak. Nu e singurul, dar cu siguranță este cel mai ocupat colector de plase. 

„Imaginează-ți că mergi la serviciu sau să-ți vezi familia, și apoi, brusc, o dronă te atacă, deși ești doar un civil. Ei bine, pur și simplu ai muri. Mulți oameni de acolo sunt anxioși din cauza dronelor, pentru că nu le vezi de obicei, iar când le vezi, e prea târziu”, spune Otto Jelsma, reprezentant organizație umanitară. 

Toate tipurile de plase au fost solicitate de la începutul războiului și au o gamă largă de utilizări. Dar există multe tipuri și există o anumită artă în colectarea și expedierea lor. Aici intervine expertiza lui Jelsma. 

„Sunt recunoscător că pot ajuta și că avem ocazia de a colecta și transmite acest material, pentru că altfel ar fi fost doar ars. Și acum va salva vieți”, precizează Otto Jelsma, reprezentant organizație umanitară. 

În Ucraina, tot mai multe drumuri sunt protejate acum cu plase de tot felul. Ceea ce pare inofensiv la prima vedere poate fi de fapt mortal. Din când în când, oameni sunt răniți făcând această muncă, după cum relatează Denis. 

Denis, comandant ucrainean: „Dronele se schimbă constant. Pot ataca mașini, dar și oameni. Situația e foarte dificilă în acest moment. Dronele sunt folosite împotriva noastră la scară largă”. 

Plasele sunt folosite pentru camuflaj, pentru a proteja pozițiile tactice și, tot mai mult, ca să intercepteze dronele care se apropie aproape în tăcere. Soldații de pe front sunt adesea împiedicați de dronele de monitorizare și atac. Aceasta, de exemplu, a fost prinsă înainte să explodeze. 

