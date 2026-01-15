Ministra de Externe, Oana Ţoiu, a explicat joi, la Digi24, cum ar putea să fie evacuați cetățenii români care vor să plece din Iran. Ea a afirmat că cea mai bună cale de evacuare „este cea aeriană”, dar biletele sunt limitate. Țoiu a mai precizat că autoritățile române colaborează cu ambasadorii din regiune pentru a asigura asistență consulară și că există coordonare cu Uniunea Europeană pentru gestionarea situației.

Întrebată care ar fi cea mai bună cale de evacuare dacă vor exista multe cereri de scoatere din Iran, ministra a spus:

„În acest moment, calea cea mai bună este cea aeriană. În același timp, vorbim de un număr limitat de zboruri pentru care a existat o cerere foarte mare într-un moment foarte scurt, deci este improbabil să mai fie disponibile multe bilete de avion. Noi am prioritizat accesul familiilor cu copiii mici. În același timp, în ședința pe care am avut-o ieri cu ambasadorii noștri din Orientul Mijlociu, ne-am asigurat și de sprijinul acestora pentru a asigura acces rapid ai cetățenilor români dacă se decid să aleagă calea terestră, pentru că este nevoie de asistență consulară nu doar în interiorul Iranului, ci și în țările din regiune prin care pot tranzita cetățenii români”.

Țoiu a precizat că, în ceea ce privește coordonarea între mai multe state, „există o coordonare la nivelul Uniunii Europene, există coordonare în Iran între ambasadorii țărilor membre ale Uniunii Europene și în legătură cu misiunea Uniunii Europene în Iran”.

Ministra a mai spus și că „avem o comunitate mică în Iran, în estimările misiunii sunt în jur de 400 de persoane și este o comunitate cu care se păstrează contactul constant”: „În această perioadă în care a fost oprit internetul, au fost oprite mai multe mijloace de comunicare, Ambasada și oficiul consular au asigurat inclusiv transmiterea unor mesaje acasă”.

Întrebată ce se poate întâmpla cu familiile mixte, româno-iraniene, dacă se evacuează doar partea română sau întreaga familie, ministra a precizat că „în acest moment discută fiecare dintre cei care au cerut acest sprijin cu misiune. Noi nu am primit nici din partea unor familii mixte, nici din partea cetățenilor români, cerințe de sprijin consular de această natură”.

Țoiu a vorbit și despre posibilitatea unui scenariu în care România să trimită un avion în zonă, iar cetățenii români din Iran să iasă de acolo pe cale terestră. Întrebată dacă se poate face acest lucru, ministra a spus: „Depinde de numărul de cereri, depinde de decizia pe care o ia Iranul față de propriul spațiu aerian. Pentru fiecare caz există această discuție la nivelul misiunii”.

Citește și: EXCLUSIV Criză în Iran: O parte din personalul misiunilor României revine în țară. Țoiu: E un risc extrem de ridicat. Am ridicat alerta la 9/9





Editor : C.S.