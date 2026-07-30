Cum ar putea fi Ucraina adevărata câștigătoare a războiului MAGA împotriva Iranului. „Mă simt ca o adevărată idioată”

Cu trei zile înainte de a declara, dintr-un adăpost antiaerian din Kiev, că fusese indusă în eroare de propaganda rusă, influencerița de extremă dreapta Laura Loomer trăia primul său raid aerian ucrainean, în timp ce sirenele răsunau deasupra capitalei.

„Mă simt ca o adevărată idioată pentru că am minimalizat lupta ucrainenilor din ultimii cinci ani”, le-a scris ea celor aproape două milioane de urmăritori ai săi. „Privind în urmă, nu a fost foarte frumos din partea mea să spun asta”, scrie TVP World.

În câteva zile, ea a vizitat Catedrala Adormirii Maicii Domnului, avariată în urma unui atac rusesc, și l-a intervievat pe Volodimir Zelenski în curtea palatului său. „Am fost păcălită de propaganda rusă”, i-a spus ea. L-a lăudat pe Zelenski ca fiind un „lider în timp de război” și un „aliat esențial”. Donald Trump a distribuit clipul. „Foarte bine!!!”, a scris el.

Schimbarea de poziție a lui Loomer a fost interpretată ca o dovadă că mișcarea MAGA își schimbă părerea cu privire la Ucraina. Rolul ei în acest sens este important, întrucât l-a sfătuit pe Trump în privința epurărilor de personal fără a deține vreo funcție oficială, iar el i-a urmat adesea sfaturile.

Realități geopolitice dure

Loomer aparține aripii pro-Israel și loiale lui Trump, aflată acum în conflict cu o facțiune anti-intervenționistă condusă de fostul prezentator al Fox News, Tucker Carlson, și de comentatoarea de dreapta Candace Owens.

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Dar în spatele acestei dispute se ascund realități geopolitice dure. Ucraina a devenit utilă pentru America în încercarea acesteia de a-și reduce expunerea în Europa, întrucât a demonstrat că poate face față presiunii rusești în timp ce europenii suportă o parte mai mare din costuri. Rusia, pe de altă parte, prin alinierea sa la Iran, a devenit mai greu de apărat. Kievul a sesizat această oportunitate și a acționat rapid pentru a-i curta pe influențatorii care ar putea promova cauza sa în „infosfera” lui Trump.

Războiul mișcării MAGA împotriva Iranului

Ruptura dintre Loomer și Carlson este anterioară vizitei lui Loomer la Kiev. Când Israelul și Statele Unite au atacat Iranul, Carlson a scris că „acesta este războiul Israelului. Nu este războiul Statelor Unite”. Owens a mers mai departe, rupându-se de Trump din cauza sprijinului acordat de acesta Israelului și vizitând în schimb Rusia, unde a descris Moscova ca fiind „cu adevărat șocantă, cât de curată, frumoasă și ordonată” era, „atât de departe de descrierile din mass-media”.

Loomer se situează de partea opusă a acestei dezbateri. Conform propriilor sale declarații, ea a început să-și reconsidere poziția față de Ucraina abia după ce l-a văzut pe Carlson întorcându-se împotriva lui Trump și observând cât de ușor sursele rusești îi amplificau mesajul. Ucraina a intrat într-o dispută care se referea deja la loialitatea față de Trump și la ostilitatea față de Iran, și deloc la Kiev.

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Biroul lui Zelenski a înțeles acest lucru încă din momentul în care Loomer a aterizat, pe 20 iulie, spunându-i public: „Este nevoie de curaj să vii în Ucraina și să nu te lași descurajată de propaganda rusă sau de sirenele de raid aerian”.

Ucraina reușește din ce în ce mai mult să se prezinte la Washington nu ca un beneficiar al ajutorului american care cere milă, așa cum a părut adesea sub administrația Biden, ci ca o țară care poate fi utilă Statelor Unite.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a declarat în luna mai în fața Comisiei pentru Servicii Armate a Senatului că rețeaua ucraineană de luptă „Delta”, care integrează drone, senzori și arme într-un singur sistem, era „absolut incredibilă”, în timp ce echivalentul american rămânea „compartimentat, izolat și ineficient”.

Războiul dronelor

Ucraina preconizează să construiască între șase și șapte milioane de drone mici în acest an, iar programul-fanion al Pentagonului va fi comandat mai puțin de 200.000 până în februarie. Această capacitate îi permite Ucrainei să susțină că poate ține Rusia sub control, să furnizeze tehnologia de care America duce lipsă și să lase Europa să suporte o parte mai mare din costuri, fără trupe americane.

Itinerariul lui Loomer a acoperit o mare parte a teritoriului. Un președinte evreu a răspuns la afirmația că Ucraina este condusă de naziști; o catedrală bombardată a răspuns la afirmația că Putin apără creștinismul; laudele aduse tacticii ucrainene privind dronele, pe care le-a exprimat în repetate rânduri în timpul călătoriei, au răspuns la afirmația că Ucraina este doar un cerșetor de bani americani.

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Alinierea Rusiei cu Teheranul, pe care serviciile de informații americane au analizat-o recent și pe care Trump a criticat-o public, erodează vechea idilă a mișcării MAGA cu Vladimir Putin, văzut ca un bastion creștin împotriva liberalismului.

Schimbare de atitudine

Nimic din toate acestea nu înseamnă o schimbare de atitudine la nivelul întregii mișcări. Tim Pool, un podcaster de dreapta, a postat pe 23 iulie că Ucraina „luptă pentru propria existență împotriva unui dictator malefic” și și-a exprimat speranța că Trump „le va acorda sprijinul”, o declarație surprinzătoare din partea unui prezentator a cărui companie media a fost menționată în dosarul Departamentului de Justiție împotriva unei operațiuni de influență finanțate de Kremlin.

Carlson și Owens rămân ostili, iar opinia republicanilor s-a schimbat doar parțial. Pew a constatat într-un sondaj din ianuarie 2026, publicat în aprilie, că procentul republicanilor care consideră Rusia un inamic a crescut de la 40% la 47% pe parcursul anului și că încrederea republicanilor în Zelenski a crescut cu patru puncte, ajungând la 34%. Cu toate acestea, doar 11% dintre republicani consideră că Washingtonul face prea puțin pentru Ucraina, față de 50% dintre democrați.

Loomer nu a reușit să convertească mișcarea MAGA la cauza Ucrainei, dar a contribuit la transformarea Ucrainei într-un atu în propriul război civil al mișcării MAGA, util atâta timp cât pare că aceasta câștigă, Europa continuă să plătească și Rusia rămâne alături de Iran.

Editor : Sebastian Eduard