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Cum ar putea Rusia să întoarcă Republica Moldova împotriva Ucrainei. Avertismentul Maiei Sandu

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Helsinki Security Forum 2026
Maia Sandu. Foto: Profimedia
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Eforturile Moldovei de a se alinia cât mai repede posibil la UE vor împiedica Moscova să întoarcă țara împotriva Ucrainei, a declarat președinta Moldovei, Maia Sandu, în cadrul Forumului UE pentru Extindere, desfășurat la Bruxelles pe 16 noiembrie, scrie Kyiv Independent.

„Rusia dorește să transforme Moldova într-o țară ostilă față de Ucraina”, a spus Sandu în fața audienței.

Moscova a ocupat regiunea moldoveană Transnistria încă de la începutul anilor 1990 și a recurs la dezinformare intensă și alte activități hibride pentru a încerca să destabilizeze țara și să o aducă în orbita Rusiei.

Dacă Rusia ar reuși în aceste eforturi, ar schimba probabil radical relațiile Moldovei cu Ucraina și ar împiedica eforturile Chișinăului de a adera la UE.

„Putem să ne realizăm reformele (către UE), asupra acestora putem exercita influență”, a spus Sandu, identificând procesul de integrare în UE drept cea mai bună cale de a ancora ferm țara sa în Occident.

„Făcând acest lucru, menținem totodată Moldova ca o țară prietenoasă față de Ucraina”, a adăugat Sandu.

Moldova și Ucraina sunt adesea discutate împreună în contextul integrării în UE, întrucât cele două țări au solicitat împreună statutul de țară candidată în 2022, iar demersurile lor de aderare au avansat până acum în paralel.

Cu toate acestea, odată ce vor fi deschise oficial ultimele două liste de reforme de realizat pentru Chișinău și Kiev, lucru preconizat pentru luna decembrie, fiecare țară se va ocupa singură de finalizarea reformelor, Moldova fiind cu mult în avans.

Ritmul reformelor din Ucraina a încetinit, în principal din cauza blocajelor din Parlament, dar președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni au încercat să exercite presiuni asupra UE pentru a nu permite Moldovei să avanseze, în loc să-și intensifice propriile eforturi de reformă.

Sandu a încercat să respingă această interpretare, afirmând că „nu suntem într-o competiție cu nicio țară candidată”.

Președinta Moldovei a menționat, de asemenea, că există o cooperare extinsă între țările candidate la aderarea la UE, în special între Moldova și Ucraina, pentru a se ajuta reciproc să avanseze în procesul de integrare.

„Ne dorim foarte mult ca Ucraina să avanseze”, a spus Sandu, exprimându-și solidaritatea față de provocarea pe care o reprezintă adoptarea reformelor în condițiile în care Rusia atacă „în fiecare zi și în fiecare noapte”.

Editor : M.C

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