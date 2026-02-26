Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO.

Întrebarea adresată celor chestionaţi a fost: „Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitaţi să se pronunţe fiind: „Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, „Unirea R. Moldova cu România”, „NATO”, conform unui sondaj IMAS, citat de News.ro.

În ceea ce priveşte aderarea la UE, 44% ar vota „pentru” şi 35% „împotrivă”.

Unirea cu Ropmânia ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

În cazul NATO, 24% ar vota „pentru” şi 55% „împotrivă”.

Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Independent News, în perioada 4 - 23 februarie, pe un eşantion de 1.113 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localităţi din 12 unităţi administrativ-teritoriale.

Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 37 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.

