Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea cu România. Ce arată un nou sondaj

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău. Foto: Administrația Prezidențială

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România la un eventual referendum, peste o treime ar vota împotriva aderării la UE şi mai mult de jumătate ar vota împotriva aderării la NATO.

 Întrebarea adresată celor chestionaţi a fost: „Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitaţi să se pronunţe fiind: „Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, „Unirea R. Moldova cu România”, „NATO”, conform unui sondaj IMAS, citat de News.ro. 

În ceea ce priveşte aderarea la UE, 44% ar vota „pentru” şi 35% „împotrivă”.

Unirea cu Ropmânia ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% ar vota împotrivă.

În cazul NATO, 24% ar vota „pentru” şi 55% „împotrivă”.

Sondajul IMAS a fost realizat la comanda Independent News, în perioada 4 - 23 februarie, pe un eşantion de 1.113 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria, în 84 de localităţi din 12 unităţi administrativ-teritoriale.

Interviurile au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 37 operatori din reţeaua IMAS, în limbile română şi rusă. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%. 

