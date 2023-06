Sunt în această lume oameni care nu cred în imposibil şi îşi dedică viaţa demonstrării acestui lucru. Un om de ştiinţă elveţian a făcut de două ori înconjurul lumii, fără oprire, o dată într-un balon, apoi într-un avion alimentat doar cu energie solară. Aceste experimente sunt făcute în numele protejării mediului, pentru că sunt rezolvări la îndemână, adaptate fiecărei ţări în parte şi din cauza cărora nu trebuie să sufere nimeni. Doctor Bertrand Piccard îndrumă guvernele lumii spre soluţii eficiente care fac bine planetei şi nu îi obligă pe oameni să facă sacrificii. A e explicat pe scurt cât de simple sunt de fapt lucrurile, la emisiunea „Pașaport diplomatic”.

Cristina Cileacu: Dr. Bertrand Piccard, explorator, psihiatru și președinte al Fundației Solar Impulse, bine ați venit la Pașaport diplomatic.

Bertrand Piccard: Sunt foarte fericit să mă alătur.

Curajul de a fi diferit aduce soluţii eficiente

Cristina Cileacu: Dr. Piccard, aţi făcut istorie zburând de două ori în jurul lumii, mai întâi cu un balon, non-stop și a doua oară cu avionul care folosea doar energia solară, fără combustibil. Ce aţi vrut să dovediţi?



Bertrand Piccard: Am vrut să demonstrez că poți face așa-numitele lucruri imposibile, pentru că de multe ori sunt oameni care îți spun: "nu poți face asta", "nimeni nu a mai făcut-o înainte", "este imposibil". Și ceea ce vreau să demonstrez este că, dacă ai o echipă bună, o tehnologie bună, o oarecare perseverență, fără să îţi fie frică că nu reușeşti, poţi realiza cu adevărat multe lucruri. Deci, pentru balonul cu care am mers în jurul lumii, am fost 20 de zile în aer non-stop, poate a fost ceva mai romantic, o aventură, a fost ceva de genul visul vieții mele. Pentru Solar Impulse (n.r. avionul propulsat cu energie solară), a fost mai tehnologic. Am vrut să arăt că se pot utiliza energii regenerabile, tehnologii curate și că se poate face ceva ce nu mai fusese făcut înainte. Așa cum am demonstrat, se pot folosi energii regenerabile din aceste tehnologii peste tot, pentru că dacă se poate face în aer, desigur se poate face peste tot.

Rezultatele bune vin din abordările simple

Cristina Cileacu: Sunteți destul de implicat în problemele legate de schimbările climatice și toate țările din lume se luptă, mai mult sau mai puțin, cu posibilitățile politice pe care le au împotriva acestui fenomen. Lumea se întâlnește o dată pe an în așa-numitele întâlniri COP. Funcţionează? Pentru că sunt costuri destul de mult, dar rezultatele nu se văd încă. Sunt soluții mai bune pentru asta?



Bertrand Piccard: Cred că este greşit atunci când vorbim despre schimbările climatice să avem aceste conferințe mari. Am pus pe masă obiectivul decarbonizării și apoi toată lumea crede că va fi în detrimentul dezvoltării sale economice, că va fi un sacrificiu, că va pierde ceva și va fi scump. Ar trebui ca asta să se facă într-un mod diferit. Ar trebui să se pună modernizarea și eficiența în discuţie, modernizarea tuturor infrastructurilor noastre. Să fii mai modern înseamnă să fii mai eficient, să ai infrastructuri noi, care să oprească risipa energie, să oprească risipa de resurse naturale, să apară noi oportunități de afaceri, care creează locuri de muncă, să profite de oportunitatea protejării mediului. Iar decarbonizarea va veni ca urmare a acestor politici bune și nu ca obiectiv. Acesta va fi doar rezultatul. Pentru că dacă ești mai eficient, dacă ești mai modern, ai oportunități de afaceri, creezi locuri de muncă, toată lumea va merge spre asta. Nimeni nu va rezista.

Încă învăţăm cum să folosim eficient resursele

Cristina Cileacu: Mâncarea este întotdeauna, a fost și întotdeauna va fi importantă pentru omenire și este în centrul acestei chestiuni despre schimbările climatice. Clima se schimbă destul de repede, după cum putem vedea. Este tehnologia de producere de hrană suficientă pentru o populație mare, destul de rapidă în dezvoltare, ca să echilibreze situația?



Bertrand Piccard: Știți de ce nu avem suficientă mâncare? Nu este suficientă energie. Nu sunt suficiente materii prime astăzi. Numai pentru că risipim totul, nu suntem eficienți. Când producem ceva, pierdem prea mult. Deci jumătate din alimentele produse sunt irosite, trei sferturi din energie. Chiar și deșeurile sunt irosite, pentru că oamenii nu înțeleg că sunt o resursă, poţi să le refolosești sau să le transformi în energie. Deci, ce promovez cu Fundația Solar Impulse este să fim eficienţi. Și dacă ești eficient, ai suficientă energie, ai suficientă hrană, ai destule materii prime și obții mai mult profit și dezvolți economia. Pentru că practic, în loc să ai o economie care să funcționeze pe cantitatea de producție, ai o economie care funcționează pe calitatea procesului, pe calitatea eficienței, și obții mai mult profit și, în același timp, protejezi mediul și, în același timp, obţii o viață mai bună pentru omenire.

Politicienii, deseori lipsiți de soluții

Cristina Cileacu: Și cum este efortul dvs. primit de lideri, liderii politici ai Europei cel puțin, atunci când le propuneți să devină mai eficienți, să vorbească despre realități și să stabilească obiective mai puțin nerealiste?

Bertrand Piccard: Este foarte bine primit. Dar este un factor care lipsește pentru ei, pentru politicieni. Ei sunt de acord asupra obiectivului, dar nu știu cum să-l atingă. Deseori, ei pur și simplu nu ştiu soluțiile. Și acesta este motivul pentru care noi lucrăm cu Fundația Solar Impulse ca să promovăm toate soluțiile pe care le-am identificat, care există astăzi, care sunt profitabile din punct de vedere economic și care pot proteja mediul. Avem 1500 de soluţii. Deci astăzi, când mă întâlnesc cu un guvern, ce sugerez este să lucrăm împreună cu guvernul, ca să selectăm soluțiile care sunt cele mai relevante pentru țara respectivă, pentru un anume oraș, pentru politica respectivă, pentru condițiile specifice. Și asta le-am sugerat şi politicienilor pe care i-am întâlnit la București, să instruim oameni din guvernul român, pentru a-i ajuta să selecteze soluțiile care sunt cele mai bune pentru România.

Cristina Cileacu: Și cum a fost primită această propunere?

Bertrand Piccard: A fost foarte bine primită, când am vorbit despre asta. Acum sper că va fi o continuare și vom putea intra în realitatea acestei colaborări.

România, o bogăţie de resurse

Cristina Cileacu: Și din punctul dvs de vedere, pentru că studiaţi destul de mult lumea, care sunt principalele probleme ale României în ceea ce privește schimbările climatice?



Bertrand Piccard: Aveți o țară care are multe resurse. Și chiar vă încurajez să le folosiți și mai mult. Aveți vânt la Marea Neagră, pentru energie eoliană. Aveţi mult soare, deci, puteți crește energia solară. Aveți o mulțime de râuri, unde puteți pune turbine mici de-a lungul râurilor ca să alimentaţi sătenii cu energie electrică. Și aveți multă agricultură. Iar agricultura produce alimente, dar produce şi deșeuri de la ferme, din culturi. Toate acestea pot fi transformate în energie, în gaz sau în electricitate. Și aveți o companie, un startup în România, care transformă deșeurile organice în gaz și electricitate. Deci, aveți soluția, câteva soluții. Le aveți deja în țară, deși, desigur, trebuie să opriți exploatarea forestieră ilegală, pentru că dacă vă uitați cu adevărat, câștigați mai puțini bani distrugând pădurea decât producând biogaz cu deșeurile agricole. Prin urmare, ar trebui să existe această reîncadrare a producției de energie în aceste noi oportunități, care creează locuri de muncă, aduc bani și oferă o viață mai bună.

Cum arată mâncarea viitorului

Cristina Cileacu: Din moment ce aţi readus în discuție agricultura, oamenii desigur, acum toată lumea vrea mâncare naturală, alimentele bio sau ecologice, cât mai multe alimente ecologice. Și acesta este un lucru bun. Dar, în același timp, auzim despre alimentele create în laboratoare sau despre alimente făcute din insecte. Cum va arăta mâncarea viitorului, în opinia dumneavoastră?



Bertrand Piccard: Cred că trebuie să păstrăm mâncarea ca pe ceva viu. Nu sunt sigur că alimentele produse în laborator sunt ceva cu adevărat viu. Nu sunt sigur încă, am unele îndoieli. Dar cred că mâncarea din insecte, de exemplu, sau viermi, este ceva cu gust bun, este ceva ce se poate produce la nivel industrial și este sănătos. Este puţin o schimbare în psihologie, ca să putem mânca asta. Dar vă spun, am testat viermi și insecte sub formă prăjită. Sunt foarte delicioase, sunt ca fructele de mare. Deci, de ce să nu încerci asta? Dar, din nou, cred că scopul este să mâncăm alimente mai sănătoase și poate în cantităţi ceva mai mici. Pentru că sunt tot atâția oameni care mor de foame, precum cei care mor de obezitate, în lumea noastră. Iar obezitatea provine din calitatea proastă a hranei, prea mult zahăr, prea mult din aceste substanțe chimice artificiale. Și dacă mâncați carne de bună calitate, cereale de bună calitate, fructe şi legume de o bună calitate, trebuie să cumpărați și mai puțin. Deci, la final ai o calitate mai bună la un preț mai bun.

Mentalitatea, piedică sau soluţie în evoluţie

Cristina Cileacu: Sunt de acord cu dvs în privinţa insectelor, le-am încercat și au fost destul de bune. Dar ați menționat această schimbare de mentalitate. Și dacă ne uităm la generația tânără, în prezent, ei sunt mai interesați de lucrurile legate de sănătatea planetei. Dacă ne uităm la generația mai în vârstă, acei oameni sunt mai puțin preocupați de viitorul planetei. Poate acest lucru să fie echilibrat cumva? Credeţi că promovăm într-o manieră ușor de înțeles, realitățile cu care ne confruntăm astăzi?



Bertrand Piccard: Astăzi, oamenii care doresc să protejeze mediul înconjurător vorbesc despre probleme. Și foarte des atacă industria, luptă împotriva economiei şi lumii financiare. Deci, creează multă rezistență, iar oamenii care conduc țara, oamenii care creează locuri de muncă, au nevoie de economie, industrie, finanțe. Deci, în cele din urmă, ei luptă împotriva ecologiei. Și cred că asta trebuie să schimbăm fundamental, trebuie să arătăm soluțiile. Acest lucru oferă un avantaj pentru ambele părți: soluții care protejează mediul, astfel încât activiştii pentru mediu să poată fi fericiţi şi aceleași soluții trebuie să fie profitabile din punct de vedere economic, trebuie să creeze locuri de muncă, pentru a ferici economia, industria şi politicienii. Și aceasta este o nouă expunere a problemei, este o perspectivă care uneşte oamenii, în loc să-i trimită în direcţii separate.

Un mediu curat, cu sau fără sacrificii?

Cristina Cileacu: Aţi fost recent la Bucuresti, aşa cum aţi mentionat, şi sigur aţi rămas blocat în trafic cel puţin o dată. Dar traficul din București este nimic în comparație cu alte orașe mai mari din lume. Oamenii par să nu renunțe la acest confort, să nu renunțe la mașini.Este posibil să renunţăm la o parte din confortul nostru și să încercăm să ne angajăm mai mult pentru binele comun?

Bertrand Piccard: Sunt unii oameni care înțeleg că trebuie să-și ia mașinile mai rar, apoi că trebuie să mănânce mai puțină carne, că trebuie să fie mai respectuoși cu resursele naturale, nu își vor supraîncălzi clădirea în care locuiesc. Sunt unii oameni care se descurcă foarte bine. Dar acum, dacă vom crede că toată lumea trebuie să-și sacrifice obiceiurile, confortul și mobilitatea pentru a proteja mediul, nu vom face decât să producem mai multă rezistență.



Cristina Cileacu: Nu va funcţiona.



Bertrand Piccard: Da. De aceea cred că trebuie să oferim oamenilor un avantaj, ca să se schimbe. Dacă aveți un transport public bun, este un avantaj pentru că nu mai apar blocajele în trafic. Sau mașini electrice, conduc într-o mașină electrică. Este atât de confortabil, este mult mai bine decât cu mașina pe benzină, încât cred că acest lucru poate convinge o mulțime de oameni să treacă la mașinile electrice. Mobilitate electrică. Dar este un lucru important, o mașină electrică nu este acolo doar pentru a o conduce și poate a intra în blocajul din trafic. O mașină electrică trebuie conectată la rețea, când nu o conduceți, astfel încât să puteți stoca energia solară sau energia eoliană în baterie și seara, când este un vârf de cerere de energie, în loc să porniți centralele electrice pe gaz sau centralele electrice pe cărbune, descărcați bateria mașinii dvs. în rețea, ceea ce înseamnă că mașina dvs. electrică devine o modalitate de a stabiliza rețeaua și de a ajuta la reducerea producției de energie în timpul vârfului cererii. Este foarte important ca în loc să ne adresăm unui sector după altul, să gândim în termeni de sistem ecologic, să punem toate sistemele în conexiune și să vedem cum poate funcționa mai bine dacă conectăm toate punctele.

Energia nucleară, o soluţie cu probleme

Cristina Cileacu: Lumea caută mereu și energie mai curată. Sunt acelea pe care le-aţi menționați deja, vântul, soarele și așa mai departe. Întrebarea este despre energia nucleară. Energia nucleară este curată?

Bertrand Piccard: Energia nucleară este un subiect foarte emoțional. Dacă vă uitați la faptul că sunt mai puține emisii de carbon de la energia nucleară, decât de la gaz, petrol și cărbune, deși trebuie să rafinăm uraniul, trebuie să-l transportăm, trebuie să construim centrala nucleară. Nu este zero carbon, dar este mai puțin carbon decât în cazul energiei fosile. Dar nu este sustenabil, pentru că produce deșeuri pe care nimeni nu știe să le gestioneze. Și vor rămâne deșeuri radioactive timp de 250.000 de generații. Deci este un paradox uriaş. Dacă îmi cereți părerea, cred că trebuie să continuăm să lucrăm cu centralele nucleare care există astăzi. Trebuie să le menținem. Ce a făcut Germania, deconectându-le și închizându-le, cred că este o greșeală, pentru că acum se bazează pe cărbune, în loc de energie curată. Dar nu văd nevoia de a crea noi centrale nucleare, pentru că va dura mai mult de 15 ani ca să le facem. Și este foarte clar că prețul energiei electrice nucleare începe să fie astăzi mai scump decât prețul energiei eoliene și solare. În 20 de ani, vă puteți imagina energiile regenerabile cu un preț care scade cu adevărat, costul celei nucleare va crește din cauză că se va investi mai mult în siguranță, în modernitate și așa mai departe. Și la sfârșit, nu este o afacere bună. Piața va alege energiile regenerabile, deoarece sunt mult mai ieftine.

Imposibilul nu există

Cristina Cileacu: Am început discuția cu dvs. spunând că ați vrut să dovediți că nimic nu este imposibil. Găsiţi ceva imposibil în această viață sau nimic nu este imposibil, așa cum ați spus chiar la începutul discuției noastre?



Bertrand Piccard: Nu ar trebui să spunem niciodată că ceva este imposibil. Ar trebui să spunem că este dificil. Sau poate putem spune că este ceva ce încă nu înțelegem cum se face. Toată lumea mă întreabă, aveți de gând să faceţi avioane cu energie solară care să zboare cu 300 de pasageri și fără combustibil? Astăzi, nu știu cum să o fac. Știu cum să fac asta cu o persoană la bord, acesta este Solar Impulse (n.r. avionul alimentat cu energie solară). Nu știu cum să fac în cazul în care sunt două sau 300 de persoane la bord, dar poate că se va întâmpla. Când frații Wright au făcut primul lor zbor în 1903, chiar și inventatorii avionului au spus că nu va trece niciodată un ocean. Și câțiva ani mai târziu, traversa oceanele cu pasageri la bord. Deci, vedeţi, trebuie să fim deschiși, avem nevoie ca întotdeauna să stimulăm creativitatea ființelor umane, inovația. Și trebuie să schimbăm toate paradigmele. Paradigmă este atunci când credem că ceva este pentru totdeauna într-un singur fel. Nu, nu. Paradigmele, certitudinea, obiceiurile sunt lucruri pe care trebuie să le schimbăm pentru a elibera toată creativitatea ființei umane. Putem face totul mult mai bine decât aşa cum facem acum, și asta este ceea ce oamenii trebuie să înțeleagă. Trebuie să pătrundem în această speranță care vine din acțiunea de a inventa un viitor mai bun, decât să fim deprimaţi, pentru că trecutul nu este bun.



Cristina Cileacu: Deci trebuie să ne menținem curiozitatea vie.

Bertrand Piccard: Absolut. Absolut. Dar pentru aceasta, avem nevoie ca politicienii să stabilească un cadru legal foarte ambițios, pentru că dacă acest cadrul legal permite poluarea, permite risipa, permite ineficiența, nimeni nu ar folosi noile soluții. Așadar, avem nevoie de cadrul juridic ca să creăm necesitatea să fim mai eficienți, să fim mai curați, iar acest lucru va atrage soluțiile durabile pe piețe.

Cristina Cileacu: Să sperăm că acest imposibil va fi posibil și în timpul vieții noastre. Dr. Piccard, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Bertrand Piccard: A fost într-adevăr o plăcere. Și rămân complet disponibil pentru a colabora cu autoritățile române pentru identificarea tuturor soluțiilor pe care țara dumneavoastră le poate dezvolta și implementa.