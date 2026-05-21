Video Cum arată cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, construită în China: poate rezista uraganelor de categoria 5

Echipamente pentru turbine eoliene, pregătite pentru transport într-un port din China. Foto: Profimedia
China a instalat în largul coastelor sale cea mai mare turbină eoliană plutitoare din lume, o structură offshore uriașă proiectată să funcționeze în ape adânci și să reziste unor uragane de categoria 5. Turbina de 16 megawați poate produce suficientă energie pentru aproximativ 4.200 de locuințe anual și este considerată un nou pas important pentru dezvoltarea energiei verzi în oceanul adânc, scrie Live Science.

Three Gorges Pilot, o turbină eoliană offshore plutitoare de 16 megawați, marchează un pas important pentru energia regenerabilă în ape adânci și pentru viitorul parcurilor eoliene plutitoare.

Sistemul de 16 megawați a fost amplasat în ape prea adânci pentru fundațiile fixe tradiționale, în apropiere de Yangjiang, în provincia Guangdong. Reprezentanții companiei au publicat un comunicat privind instalarea pe 3 mai.

Turbinele eoliene plutitoare sunt concepute pentru a funcționa în zone unde adâncimea apei face imposibilă utilizarea parcurilor eoliene offshore convenționale, care trebuie ancorate de fundul mării.

În locul unei fundații fixe, turbina este amplasată pe o platformă plutitoare uriașă, care poate fi ancorată în poziție, extinzând considerabil suprafața oceanică disponibilă pentru dezvoltarea energiei eoliene.

Construită de compania China Three Gorges (CTG) Corp., Three Gorges Pilot este o turbină de 16 megawați montată pe o platformă semisubmersibilă. Rotorul are un diametru de 252 de metri, iar vârful palelor ajunge la peste 270 de metri deasupra apei.

Designul Three Gorges vine după modelul unei turbine instalate anul trecut de China Huaneng Group și Dongfang Electric Corp., însă noul sistem aduce îmbunătățiri importante la nivel structural și al ingineriei sistemelor.

Noua platformă este proiectată să reziste condițiilor extreme din oceanul adânc, inclusiv valurilor de peste 20 de metri și vitezelor ale vântului de până la 264 km/h, echivalentul unui uragan de categoria 5.

Potrivit companiei, turbina utilizează un sistem sofisticat de ancorare, care combină ancore cu aspirație, lanțuri și cabluri din poliester de înaltă rezistență, alături de sisteme de balast și monitorizare pentru a menține platforma stabilă și a preveni deplasarea excesivă.

Designul include și mai multe elemente concepute pentru a absorbi și distribui forța vântului și a apei, crescând astfel durabilitatea platformei și durata de funcționare.

Inginerii Three Gorges au integrat și un cablu submarin dinamic de 66 kilovolți, special conceput pentru a transporta energie electrică de înaltă tensiune în timp ce se mișcă și se flexează odată cu platforma plutitoare.

Cablul are un design ondulat și este construit cu conductori foarte flexibili, straturi de armură consolidate pentru rezistență la tensiune și materiale izolatoare rezistente la uzură.

Cea mai mare parte a turbinei a fost asamblată pe uscat, în portul Tieshan din sudul Chinei. Ulterior, aceasta a fost remorcată în larg și conectată în locația finală pentru teste.

La capacitate maximă, turbina este estimată să producă aproximativ 44,65 milioane de kilowați-oră anual.

Pentru comparație, o locuință medie din SUA consumă aproximativ 10.500 kWh pe an, ceea ce înseamnă că turbina ar putea alimenta aproximativ 4.200 de locuințe anual.

Turbinele plutitoare implică provocări tehnice majore, deoarece trebuie să reziste mișcărilor constante provocate de valuri și curenți fără a afecta performanța sistemului de transmisie sau siguranța palelor și, în același timp, să supraviețuiască fenomenelor meteorologice extreme din mediul marin pe perioade foarte lungi.

Pentru regiunile cu platforme continentale puțin adânci limitate, proiecte precum Three Gorges Pilot ar putea deschide drumul către turbine eoliene plutitoare comerciale amplasate în ape mult mai adânci decât cele în care turbinele fixe pot funcționa sau rezista.

Editor : Ș.A.

