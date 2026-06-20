Armata ucraineană a publicat, sâmbătă, imagini din Moscova după atacul cu drone asupra rafinăriei Kapotnia, cel mai mare atac asupra capitalei Rusiei de la începutul războiului cu Ucraina.

„Rafinăria din Moscova astăzi. Uzina a oprit procesarea. A fost lovită instalația principală de procesare primară a petrolului AVT-6, complexul combinat de procesare a petrolului (KUPN), trei rezervoare de 10.000 m³ și unul de 30.000 m³.

În imagini – două rezervoare RVS (30.000 și 10.000) complet distruse. Slavă Ucrainei!”, se arată într-o postare de pe Facebook a armatei ucrainene.

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Kievul a lansat joi dimineaţă cel mai amplu atac cu drone asupra Moscovei din acest război, provocând incendii în zona din jurul capitalei ruse şi afectând activitatea principalelor aeroporturi.

Rafinăria din Moscova a fost lovită pentru a doua oară în această săptămână. În urma exploziei produse de atac, un capac masiv din plumb, care funcționa ca acoperiș al unui rezervor de mari dimensiuni, a fost proiectat la câteva zeci de metri înălțime. Imaginile au fost distribuite intens pe rețelele sociale.

Primul atac, desfășurat marți, a dus la oprirea operațiunilor rafinăriei, a produs pagube semnificative infrastructurii energetice ruse și a adâncit criza combustibilului în țară.

Atacul asupra rafinăriei reprezintă un „răspuns pe deplin justificat la atacurile ruseşti împotriva oraşelor şi comunităţilor noastre”, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Rusia, al treilea mare producător de petrol din lume și un important exportator de petrol și carburanți, va importa combustibil pe cale maritimă în această lună, în încercarea de a gestiona deficitul de benzină generat de atacurile repetate ale dronelor ucrainene asupra rafinăriilor.

Editor : C.S.