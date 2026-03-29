Cum arată un avion-radar american complet distrus de iranieni într-o bază militară din Arabia Saudită

avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Imaginile apărute online arată avionul complet distrus. Sursă foto: X
Pierdere majoră

Mai multe avioane militare americane staționate la o bază din Arabia Saudită au fost avariate de dronele iraniene în atacurile din ultimele zile, a relatat presa. Imagini apărute în mediul online și analizate de mai multe publicații OSINT prezintă un astfel de aparat, un avion american E-3 Sentry folosit pentru misiuni de supraveghere și coordonare aeriană, complet distrus pe pista unei baze din Arabia Saudită.

Imaginile au fost postate inițial pe pagina de Facebook Air Force amn/nco/snco, de unde s-au viralizat, scrie site-ul specializat în informații militare The War Zone (TWZ).

Fotografiile arată fuzelajul din spate al unui avion-radar E-3 AWACS al Forțelor Aeriene SUA, cu numărul de identificare 81-0005, complet ars și distrus.

TWZ remarcă faptul că un atac direct, deși cu siguranță posibil în acest caz, nu este întotdeuna necesar pentru a distruge o aeronavă. Șrapnelul provenit de la un impact din apropiere poate provoca aceleași pagube, mai ales dacă se apare și un incendiu.

Atacul a inclus, se pare, drone de atac unidirecționale cu rază lungă de acțiune și rachete balistice, mai precizează sursa citată.

TWZ mai menționează că nu poate confirma autenticitatea imaginilor în acest moment, dar acestea par - cel puțin după o examinare superficială - autentice.

Cel puțin alte cinci avioane cisternă au fost, de asemenea, avariate într-un atac asupra bazei aeriene Prince Sultan la începutul conflictului.

Baza, care se află în afara capitalei Riad, a fost atacată în mod repetat. Este o locație operațională majoră pentru aeronavele americane care susțin efortul de război, mai scrie TWZ.

Pierderea unui avion-radar E-3 AWACS este o evoluție majoră, notează TWZ. Avioanele americane sunt esențiale pentru detectarea barajelor de atac care se apropie și coordonarea războiului aerian.

SUA au trimis în Orientul Mijlociu șase astfel de aparate înainte de începerea războiului, iar resurse aeropurtate suplimentare ar putea fi îndreptate în acea direcție, dacă nu sunt deja în teatrul de operațiuni, potrivit TWZ.

SUA mai au doar 16 avioane E-3, flota fiind redusă aproape la jumătate, din cauza vechimii.

Având în vedere disponibilitatea redusă, mult mai puține decât cele 16 care rămân în serviciu sunt gata de operare la orice moment, mai arată TWZ.

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
3
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
4
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
furt motorina
5
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un...
Mircea Lucescu a rupt tăcerea, după ce a ajuns de urgență la spital!
Digi Sport
Mircea Lucescu a rupt tăcerea, după ce a ajuns de urgență la spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
suvernitate digitala lacat internet inchis uniunea europeana
Economia Europei începe să resimtă efectele războiului din Iran (analiză Bloomberg)
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Iranul declară universitățile israeliene și americane din Orientul Mijlociu drept ținte militare
No Kings protest in New York
Peste 8 milioane de oameni au protestat în SUA împotriva lui Donald Trump. Manifestații în toate cele 50 de state
petrolier stramtoare ormuz golful persic iran
„Nu am mai văzut ceva similar de atunci”. Directorii marilor companii petroliere compară criza actuală cu embargo-ul arab din 1973
pușcași marini ai sua
Pentagonul se pregăteşte pentru operaţiuni terestre de câteva săptămâni în Iran (WP)
Recomandările redacţiei
A view of missile traces launched from Yemen at Israel sighted in the sky over Hebron, West Bank, on March 28, 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Rebelii houthi au lansat din...
Mircea Lucescu
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament. Starea...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie
HARTĂ Cod galben de ploi și ninsori în aproape jumătate de țară...
Russian Troops Attack Odesa With Drones - Ukraine
Rusia a atacat Ucraina cu o rachetă hipersonică și peste 400 de...
Ultimele știri
Prima hartă detaliată a îmbătrânirii creierului: de ce unele zone sunt mai vulnerabile la Alzheimer
Coreea de Nord testează un motor pentru rachete capabile să atingă SUA. Kim Jong Un: „O fază importantă a schimbării”
Trump a făcut o remarcă șocantă la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Apoi l-a numit „războinic fantastic”
Citește mai multe
