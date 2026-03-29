Mai multe avioane militare americane staționate la o bază din Arabia Saudită au fost avariate de dronele iraniene în atacurile din ultimele zile, a relatat presa. Imagini apărute în mediul online și analizate de mai multe publicații OSINT prezintă un astfel de aparat, un avion american E-3 Sentry folosit pentru misiuni de supraveghere și coordonare aeriană, complet distrus pe pista unei baze din Arabia Saudită.

Imaginile au fost postate inițial pe pagina de Facebook Air Force amn/nco/snco, de unde s-au viralizat, scrie site-ul specializat în informații militare The War Zone (TWZ).

Fotografiile arată fuzelajul din spate al unui avion-radar E-3 AWACS al Forțelor Aeriene SUA, cu numărul de identificare 81-0005, complet ars și distrus.

TWZ remarcă faptul că un atac direct, deși cu siguranță posibil în acest caz, nu este întotdeuna necesar pentru a distruge o aeronavă. Șrapnelul provenit de la un impact din apropiere poate provoca aceleași pagube, mai ales dacă se apare și un incendiu.

Atacul a inclus, se pare, drone de atac unidirecționale cu rază lungă de acțiune și rachete balistice, mai precizează sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

TWZ mai menționează că nu poate confirma autenticitatea imaginilor în acest moment, dar acestea par - cel puțin după o examinare superficială - autentice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel puțin alte cinci avioane cisternă au fost, de asemenea, avariate într-un atac asupra bazei aeriene Prince Sultan la începutul conflictului.

Baza, care se află în afara capitalei Riad, a fost atacată în mod repetat. Este o locație operațională majoră pentru aeronavele americane care susțin efortul de război, mai scrie TWZ.

Pierdere majoră

Pierderea unui avion-radar E-3 AWACS este o evoluție majoră, notează TWZ. Avioanele americane sunt esențiale pentru detectarea barajelor de atac care se apropie și coordonarea războiului aerian.

SUA au trimis în Orientul Mijlociu șase astfel de aparate înainte de începerea războiului, iar resurse aeropurtate suplimentare ar putea fi îndreptate în acea direcție, dacă nu sunt deja în teatrul de operațiuni, potrivit TWZ.

SUA mai au doar 16 avioane E-3, flota fiind redusă aproape la jumătate, din cauza vechimii.

Având în vedere disponibilitatea redusă, mult mai puține decât cele 16 care rămân în serviciu sunt gata de operare la orice moment, mai arată TWZ.

Editor : B.P.