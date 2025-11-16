Cum au sporit atacurile teroriste din Paris, de acum 10 ani, puterile poliției. „Riscul: un stat tot mai autoritar”

În urma atacurilor teroriste din 13 noiembrie 2015 de la Paris, guvernul francez a declarat starea de urgență la nivel național, care a conferit autorităților puteri extinse pentru combaterea terorismului, în detrimentul unor libertăți civile. Zece ani mai târziu, unele dintre aceste puteri legale excepționale au fost integrate în legislația obișnuită și au fost introduse măsuri de supraveghere și mai stricte.

La câteva ore după atacurile din 13 noiembrie de la Paris, guvernul a declarat starea de urgență națională în Franța. Acest lucru s-a întâmplat doar de câteva ori înainte – în timpul conflictului Franței cu Algeria în anii 1950 și 1960, în Noua Caledonie în 1984 și în 2005, când trei săptămâni de revolte violente au cuprins suburbiile țării, scrie France24.

Amploarea atacurilor mortale din Paris și din suburbia nordică Saint-Denis a fost atât de mare încât l-a determinat pe președintele de atunci, François Hollande, să introducă un cadru juridic excepțional – acordând autorităților mai multe puteri pentru a urmări teroriștii și începând o reducere a libertăților civile care continuă și astăzi.

Reducerea „temporară” a libertăților

Noile legi radicale adoptate în urma atacurilor aveau o mare amploare și erau menite să fie temporare.

Poliția a primit puterea de a plasa pe oricine în arest la domiciliu, fără proces, dacă existau „motive serioase” să se creadă că acea persoană reprezenta o amenințare la adresa siguranței sau ordinii publice.

Autoritățile puteau ordona percheziționarea oricărui loc folosit de o persoană considerată a reprezenta aceeași amenințare – cu câteva excepții pentru spațiile folosite de politicieni, profesioniști din domeniul juridic și jurnaliști.

Autoritățile administrative au obținut dreptul de a confisca armele și muniția deținute legal de proprietari.

Guvernul a primit permisiunea de a bloca orice site web considerat că promovează sau incită la terorism și de a dizolva organizațiile caritabile pe care le considera că subminează ordinea publică.

Noile puteri extinse au permis autorităților franceze să obțină rezultate rapide în urmărirea autorilor atacurilor de la Paris în săptămânile care au urmat incidentului, dar au fost curând utilizate în alte scopuri.

„Au existat un număr enorm de percheziții polițienești care nu erau neapărat legate de terorism, dar pe care poliția le-a utilizat pentru alte investigații, în scopuri legale, fără aprobarea unui judecător”, adaugă Tehio.

Cadrul juridic oferit de starea de urgență a dat guvernului francez puterea de a interzice protestele și de a descuraja alte forme de activism, chiar dacă acestea nu aveau nicio legătură cu atacurile.

În timp ce Franța se pregătea să găzduiască summitul de mediu COP21 în decembrie 2015, câteva zeci de activiști pentru climă au descoperit că fuseseră plasați în arest la domiciliu pe durata conferinței.

„Măsuri excepționale”

Starea de urgență trebuia inițial să dureze trei luni, dar a fost prelungită în curând până în mai 2016. După alte atacuri teroriste la Nisa, pe 14 iulie 2016, a fost prelungită de încă trei ori, înainte de a fi în cele din urmă ridicată pe 1 noiembrie 2017, aproape doi ani după ce a fost introdusă pentru prima dată.

„Problema este că, cu cât întârzierea în ridicarea stării de urgență este mai mare, cu atât este mai greu să se decidă încetarea acesteia”, spune Tehio.

În cei doi ani în care cadrul legal a fost în vigoare, „publicul s-a obișnuit cu ideea că aceste măsuri excepționale erau posibile și ele au trecut de la a fi ceva excepțional la a fi ceva folosit pentru a gestiona publicul”, a adăugat ea.

Control suplimentar

Cu puțin timp înainte ca Franța să pună capăt stării de urgență, guvernul a decis să păstreze unele dintre puterile pe care aceasta le permitea. O lege antiteroristă din octombrie 2017, cunoscută sub numele de Silt (la loi Sécurité intérieure et Lutte contre le terrorisme), „a integrat măsurile introduse în timpul stării de urgență în legislația de zi cu zi”, spune Tehio.

Ordinele de arest la domiciliu au fost redenumite măsuri de control și supraveghere, sau Micas (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance), iar perchezițiile administrative au devenit cunoscute sub numele de vizite la domiciliu (visites domiciliaires).

În conformitate cu legea, autorităților locale li s-au acordat drepturi suplimentare de control al accesului prin stabilirea unor perimetre de securitate în jurul locațiilor pe care le considerau ținte principale pentru acte teroriste.

Erodarea drepturilor cetățenilor francezi

Micas, în special, demonstrează modul în care legea a erodat drepturile cetățenilor francezi. „Garanțiile care ar trebui să existe pe hârtie sunt foarte relative în practică”, spune specialistul Nicolas Klausser, de la Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip), o organizație de cercetare juridică.

„Nouăzeci la sută din Micas sunt aprobate de judecătorii administrativi, care aproape niciodată nu pun la îndoială rapoartele de informații trimise de Ministerul de Interne.

Înainte de 2015, Ministerul de Interne putea impune doar înghețarea activelor sau interdicții de călătorie cetățenilor francezi, dar acum are la dispoziție o gamă considerabil mai largă de măsuri”, adaugă el.

Astăzi, orice fel de legătură cu persoane condamnate pentru infracțiuni legate de terorism ar putea fi suficientă pentru a declanșa un Micas sau o vizită la domiciliu, după cum indică cifrele privind securitatea Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024.

Un raport parlamentar privind securitatea jocurilor a raportat că au fost efectuate 626 de vizite la domiciliu și 547 de Micas în perioada olimpică, echivalentul „unui nivel de patru până la cinci ori mai mare decât media anuală observată din 2017”.

Cifra este o dovadă a „domeniului extins” al intervențiilor poliției și a tipului de persoane pe care legea le poate viza, spune cercetătorul, cu consecințe grave pentru cei implicați, care se pot trezi în imposibilitatea de a munci și în pericol de a-și pierde veniturile.

„Neutralizarea dușmanilor interni”

Un flux constant de noi legi din 2017 a consolidat arsenalul juridic al Franței pentru combaterea terorismului și a extins aria de acțiune a serviciilor de informații și a armatei.

În această perioadă, evenimente majore, precum Jocurile Olimpice și pandemia de Covid, au creat contexte unice care au accelerat restricționarea generală a libertăților individuale.

În ultimii trei ani, o lege din 2021 a obligat organizațiile caritabile care primesc subvenții publice să semneze un „contract de angajament”, consolidând respectarea principiilor Republicii; o lege din 2022 a autorizat utilizarea dronelor de supraveghere din motive de securitate internă; iar o lege din 2023, introdusă pentru a fi utilizată în timpul Jocurilor Olimpice, a permis utilizarea supravegherii video algoritmice în mod experimental până în martie 2025.

„Mai întâi spun că este experimental, apoi devine normal”, spune Tehio. „Este un motor nebunesc de represiune care nu se satură niciodată. Mai întâi sunt dronele, apoi IA, apoi recunoașterea facială. Mult timp am arătat cu degetul spre China și am spus că este o dictatură [pentru că folosește astfel de metode de supraveghere], dar acum Franța se trezește că face același lucru.”

Guvernul insistă că astfel de măsuri sunt necesare pentru a combate terorismul, care reprezintă în continuare o amenințare la nivel înalt în Franța, potrivit serviciilor de informații.

Directorul unității antiteroriste franceze, la Direction générale de la sécurité intérieure, a declarat în februarie 2025 că 79 de atacuri planificate au fost prevenite în Franța din 2015.

„Este o retorică standard a ministerului de interne. Aceste măsuri au fost inițial destinate să „elimine îndoielile” și, în practică, ele nu sunt adesea legate direct de amenințări iminente”, spune Klausser.

„Existența acestor măsuri estompează granița clasică dintre dreptul administrativ și dreptul penal. Statul se bazează pe aceleași mecanisme utilizate în fostele colonii sau în legislația privind imigrația pentru a-și neutraliza dușmanii interni”, adaugă el.

Pericole la orizont

Cercetătorul subliniază pericolul potențial ca un viitor guvern de extremă dreapta să fie tentat să extindă sfera persoanelor vizate de astfel de instrumente.

Dar puterea extinsă a sistemului judiciar este din ce în ce mai prezentă în viața din Franța, chiar și pentru cetățenii care respectă legea. Un raport al Amnesty International a constatat că, din aproximativ 11.000 de persoane arestate în timpul protestelor Vestelor Galbene din Franța în 2018-2019, doar 3.000 au fost condamnate.

Când președintele Emmanuel Macron a călătorit prin țară în primăvara anului 2023, în contextul reformelor contestate ale pensiilor, protestatarii care doreau să-și manifeste opoziția lovind în oale și tigăi au fost împiedicați să se apropie de zonele în care s-ar fi putut afla președintele.

„Riscul este că ne obișnuim cu pierderea libertății, supravegherea și un stat din ce în ce mai autoritar”, spune Tehio. „Este o tendință periculoasă care se manifestă în prezent și care duce la eliminarea tuturor formelor de disidență. Multe persoane renunță acum la proteste, inclusiv organizațiile de avocatură. Suntem în proces de diminuare a democrației noastre.”

Editor : Sebastian Eduard